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RAZLIKA NI VEDNO OČITNA

Eno je zasebnost, drugo pa skrivanje: kako prepoznati, da partner nekaj prikriva?

V vsakem odnosu obstaja meja med tem, kar je naše osebno, in onim, kar si delimo s partnerjem.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Vadim Guzhva/Gettyimages

FOTO: Vadim Guzhva/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Vadim Guzhva/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 5. 8. 2026 | 19:44
3:37
A+A-

Zasebnost je, tudi v razmerju,  zdrava in obvezna. Vsak ima pravico do svojega prostora, misli, prijateljev in časa zase. Včasih pa se za besedo zasebnost skriva nekaj povsem drugega: izogibanje, zapiranje vase ali celo namerno prikrivanje informacij. Razlika ni vedno očitna, vendar je občutek, da nekaj ni v redu, pogosto prvi znak, da je v odnosu porušeno ravnovesje.

Temelj zdravega odnosa

Zasebnost pomeni, da partnerju ni treba pojasnjevati vsake podrobnosti svojega dneva. Sem sodijo čas zase, pogovori s prijatelji, osebne misli ali hobiji. V zdravem odnosu ne povzroča nelagodja, temveč obstaja ob občutku zaupanja, varnosti in spoštovanja.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Kdaj zasebnost postane skrivanje?

Težava nastane, ko se partnerjevo vedenje začne spreminjati in določene informacije prične sistematično prikrivati. Če postane nejasen glede tega, kje je bil, s kom se je družil ali se začne izogibati konkretnim odgovorom, ne gre več nujno le za potrebo po zasebnosti. Prikrivanje se običajno ne zgodi le enkrat. Pogosto gre za ponavljajoč se vzorec vedenja, ob katerem se pojavi občutek, da nekaj ne drži, čeprav tega še ne znamo natančno pojasniti.

FOTO: Vadim Guzhva/Gettyimages
FOTO: Vadim Guzhva/Gettyimages

Znaki, da partner morda nekaj skriva

Posamezen znak še ne pomeni, da je z odnosom kaj narobe. Če pa se jih pojavi več in se ponavljajo, je vredno biti pozoren.

  • Nenadoma veliko bolj skriva svoj telefon ali druge elektronske naprave.
  • Nejasno odgovarja na vprašanja, kje je bil ali s kom je preživel čas.
  • Izogiba se pogovorom o določenih temah.
  • Na povsem običajna vprašanja se odzove z obrambno.
  • Imate občutek, da vam pove le del zgodbe oziroma prejmete premišljeno izbrane informacije.

Najpomembnejši je občutek zaupanja

Največja razlika med zasebnostjo in prikrivanjem je v tem, kako se ob partnerjevem vedenju počutite. Zasebnost sama po sebi ne spodkopava zaupanja. Pomeni, da se kljub temu, da partner ohranja svoj osebni prostor, se še vedno počutite varne, spoštovane in vključene v odnos. Na drugi strani prikrivanje pogosto povzroči negotovost, dvome in čustveno oddaljenost. Če imate občutek, da vam druga stran ne pove vsega ali da se med vama ustvarja vedno večja razdalja, je tem občutkom vredno nameniti pozornost.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Kaj storiti, če vas skrbi?

Prvi korak ni obtoževanje, temveč iskren pogovor. Partnerju mirno, brez obsojanja in predvidevanj povejte, kako se počutite. Namesto očitkov raje govorite o svojih občutkih. Stavki, kot sta: »Imam občutek, da se je nekaj spremenilo,« ali »Opazil(a) sem, da se nekaterim temam izogibaš,« običajno odprejo bolj iskren pogovor kot neposredne obtožbe. Pomembno je tudi, kako se druga stran odzove. Če nima česa skrivati, bo praviloma pripravljen pojasniti okoliščine in razjasniti nesporazume. Če pa se izmikanje nadaljuje, odgovori ostajajo nejasni, občutek negotovosti pa se poglablja, je to lahko znak, da odnos potrebuje temeljit pogovor ali razmislek o tem, kaj se med vama pravzaprav dogaja, priporoča  Zadovoljna.hr.

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