Eva Ostrouška: »V Sloveniji obstaja veliko mitov ter napačnih prepričanj o intimnem življenju.«

INTERVJU

Nemogoče je zgolj z nekaj besedami napisati vse, s čimer se ukvarja, je pa širši javnosti nedvomno najbolj znana kot tista, ki na družbenih omrežjih ustvarja vsebine pod imenom Eva OstroKljun in razbija s spolnostjo povezane tabuje. Eva je tudi mama, žena, kulturologinja, pisateljica in strokovna sodelavka v resničnostnem šovu Poroka na prvi pogled. Zaupala nam je, kako krmari med vsemi vlogami.

Letos v šovu Poroka na prvi pogled sodelujete že drugo sezono. Kaj vas je prepričalo, da ste se za ta korak odločili prvič, in kaj drugič? Po naravi sem radovedna in priznam, da sem se leta 2021 odločila za sodelovanje, ker me je zanimal tako eksperiment kot to, kako poteka samo snemanje in kaj se dogaja v zakulisju oddaje. Moja prva izkušnja je bila pozitivna, ampak tudi naporna, ker sem tedaj, da sem lahko bila na snemanjih, morala prekiniti porodniški dopust in sem med odmori dojila svojo najmlajšo. Brez podpore mojega moža Tadeja, ki je bil takrat z mano na vseh snemanjih, to ne bi bilo ...