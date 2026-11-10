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NEGATIVNI VPLIV

Evropska komisija znova žuga TikToku, naložila bi mu astronomsko globo

Prvič doslej se je osredotočila na način delovanja priporočilnega algoritma.
TikToku že petič očitajo kršenje evropskih pravil. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
TikToku že petič očitajo kršenje evropskih pravil. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
Staš Ivanc
 10. 11. 2026 | 16:16
5:35
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Evropska komisija je spletno družbeno omrežje za deljenje videoposnetkov TikTok obtožila kršenja evropske zakonodaje o digitalnih storitvah. Po njenih predhodnih ugotovitvah TikTokov priporočilni algoritem uporabnike spodbuja k dolgotrajnemu spremljanju podobnih vsebin, tudi takšnih, ki lahko negativno vplivajo na njihovo duševno zdravje in samopodobo.

TikToku, ki je v lasti kitajske družbe ByteDance, zato grozi globa v višini do šestih odstotkov njegovega svetovnega letnega prometa, piše bruseljski portal Politico. Glede na to, da je lani zaslužil 34,8 milijarde dolarjev (31,2 milijarde evrov), bi to lahko pomenilo skoraj dve milijardi evrov kazni.

Vpliv na duševno zdravje

Komisija je prvič neposredno pod drobnogled vzela sam način delovanja priporočilnega algoritma družbenega omrežja. TikToku očita, da je njegov sistem zasnovan tako, da uporabnike vodi v t. i. zajčje luknje (rabbit holes), kjer se jim nenehno prikazujejo podobne, vse ožje usmerjene vsebine. Gre za mehanizem, pri katerem algoritem na podlagi uporabnikovega vedenja izbira naslednje videoposnetke. Če kdo dlje spremlja določeno vrsto vsebin, mu sistem ponuja vedno več podobnih posnetkov, tudi kadar gre za potencialno škodljive teme.

Kaj je TikTok

Tiktok je spletno družbeno omrežje za deljenje videoposnetkov v lasti družbe ByteDance. Gosti videoposnetke, ki jih pošljejo uporabniki in ki trajajo od treh sekund do 60 minut. Do njega je mogoče dostopati prek mobilne aplikacije ali prek njegovega spletnega mesta. Čeprav je kitajska aplikacija, je na celinski Kitajski in v Hongkongu blokiran. Tam je na voljo (prav tako ByteDanceov) Douyin. Imata podoben uporabniški vmesnik, a platformi delujeta ločeno. TikTok je s približno dvema milijonoma mesečnih aktivnih uporabnikov trenutno eden svetovno najbolj priljubljenih družbenih medijev, ki uporabljajo priporočilne algoritme za povezovanje ustvarjalcev vsebine in vplivnežev z novim občinstvom. Priljubljenost mu je omogočila širjenje viralnih trendov v hrani, modi in glasbi, s čimer se je povečal kulturni vpliv platforme po vsem svetu.

V Bruslju opozarjajo predvsem na tveganja, povezana z duševnim zdravjem in telesno samopodobo. Uporabniki, ki spremljajo vsebine o psihičnih stiskah ali nezadovoljstvu z lastnim telesom, lahko zaradi delovanja algoritma dobivajo vedno več podobnih priporočil. Odprto pa ostaja vprašanje, ali lahko podobni mehanizmi prispevajo tudi k radikalizaciji uporabnikov, denimo pri političnih ali verskih temah.

Premalo upoštevanja uporabnikovih želja

Evropska komisija ugotavlja, da dosedanji TikTokovi ukrepi za omejevanje takšnega učinka niso dovolj učinkoviti. Problematično da je predvsem dejstvo, da algoritem veliko težo pripisuje času gledanja in drugim oblikam uporabnikovega odzivanja, ne glede na morebitno škodljivost vsebine.

Po mnenju evropskih regulatorjev bi moral TikTok večjo težo pripisovati izrecnim odločitvam uporabnikov, denimo pritisku na gumb »Ne zanima me«. Takšna odločitev bi morala dejansko vplivati na prihodnja priporočila, ne pa biti le začasna izjema, po kateri se algoritem čez čas vrne k prejšnjemu načinu delovanja, opozarjajo v Bruslju. Evropski akt o digitalnih storitvah (DSA) velikim spletnim platformam nalaga tudi možnost uporabe priporočilnega sistema, ki ne temelji na profiliranju posameznika. Toda po podatkih komisije takšno možnost na TikToku uporablja le 0,2 odstotka uporabnikov.

Očitke zavrača

Pri TikToku oziroma ByteDanceu se z ugotovitvami ne strinjajo. Predstavnik podjetja je zatrdil, da ima platforma dobre rezultate pri zaščiti uporabnikov, Evropski komisiji pa očital, da napačno predstavlja delovanje njenega sistema in prizadevanja za zagotavljanje varnosti.

Kaj je zajčja luknja

Z izrazom zajčja luknja opisujemo dogajanje, ko se uporabniku na platformi nenehno prikazujejo podobne, vse ožje usmerjene vsebine. Gre za mehanizem, pri katerem algoritem na podlagi uporabnikovega vedenja izbira naslednje videoposnetke.

Postopek še ni končan. TikTok ima zdaj možnost pregledati dokaze, predstaviti svojo obrambo in predlagati spremembe, s katerimi bi odpravil ugotovljena tveganja. Če komisija potrdi kršitve, lahko podjetju naloži globo do šestih odstotkov njegovega letnega svetovnega prometa. To je že peti primer, v katerem je Evropska komisija TikToku očitala kršenje evropskih pravil, a platformi doslej še ni izrekla denarne kazni. Enega od prejšnjih postopkov, povezanega s preglednostjo oglaševanja, je zaključil z dogovorom o spremembah.

Poslovni model pod drobnogledom

Primer presega vprašanje varnosti posameznih videoposnetkov. Evropska komisija namreč prvič neposredno izpodbija model priporočanja vsebin, ki temelji na čim večji uporabniški vključenosti.

Takšni algoritmi so osrednji del poslovanja številnih družbenih omrežij, saj uporabnike spodbujajo k daljšemu spremljanju vsebin. Evropski regulatorji od TikToka zahtevajo, da pri njihovem razvrščanju večjo težo nameni preprečevanju škodljivih posledic. Odločitev bi lahko vplivala tudi na druge velike spletne platforme, ki uporabljajo podobne priporočilne sisteme. Za zdaj gre za predhodne ugotovitve, ne za dokončno odločitev o kršitvi zakonodaje.

Negativno vpliva na uporabnikovo samopodobo. FOTO: Bitsandsplits/Getty Images
Negativno vpliva na uporabnikovo samopodobo. FOTO: Bitsandsplits/Getty Images

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