Evropske znamke motornih koles: povezane z dirkaškimi izkušnjami

Če so japonski proizvajalci na letošnjem salonu EICMA v Milanu pokazali, da še vedno obvladujejo širok razpon motociklističnih segmentov, so evropske znamke ubrale nekoliko drugačno pot. Njihove novosti so čustvene, tehnično ambiciozne in pogosto povezane z dirkaškimi izkušnjami. Ducati, BMW, KTM, Aprilia in drugi proizvajalci dokazujejo, da evropski motociklizem še zdaleč ni izgubil svoje identitete, obenem pa se vse bolj ozirajo proti Kitajski, ki je iz cenovno ugodnega tekmeca postala resen igralec tudi v razredu zmogljivejših strojev.

Ducati je predstavil pet novosti. Prenovljeni Diavel V4 poganja 1158-kubični motor V4 Granturismo z močjo 168 KM in navorom 126 Nm. DesertX Rally ima 890-kubični dvovaljni motor z močjo 110 KM in navorom 92 Nm. Športno ponudbo dopolnjujejo tri ekskluzivne, oštevilčene izvedbe SP: Panigale V4 SP s 1103-kubičnim motorjem in 218 KM, Panigale V2 SP ter Streetfighter V4 SP. Prva izstopa s karbonskimi platišči, suho sklopko in vzmetenjem Öhlins Smart EC 3.0. Terensko prihodnost znamke napoveduje tudi prototip Desmo250 EDS, ki naj bi v evropske prodajne salone zapeljal poleti 2027.

Evropski motociklizem še zdaleč ni izgubil svoje identitete.

Pri BMW je bilo veliko pozornosti namenjene družini M, predvsem modelu M 1000 RR. Gre za pomembne spremembe pri motociklu, kjer štejeta vsak kilogram in vsaka podrobnost, ki vpliva na stabilnost pri visokih hitrostih. Pomemben del predstavitve je tudi nova družina F 450. Model F 450 RR je športni motocikel srednjega razreda, namenjen predvsem voznikom, ki si želijo dirkaške oblike in občutka, a za to ne potrebujejo litrskega agregata. 450-kubični dvovaljnik razvije 48 KM, BMW se s tem odziva na vse večje povpraševanje po kakovostnih in tehnično dovršenih motociklih za manj zahtevne voznike.

CFMoto z V4SR-RR dokazuje, da cilja tudi na najzahtevnejše športne kupce. FOTO: Primož Jurman, Eicma

KTM se je v Milano vrnil z modelno ofenzivo. Novost je 1390 Super Duke GT EVO, potovalna različica zmogljivega športnega »nakeda«, ki združuje agresivnost avstrijske znamke z večjim poudarkom na udobju. Novi model 990 Adventure se vrača z dvovaljnim motorjem prostornine 799-kubičnih centimetrov in 95 KM. To je pomembna novost za ljubitelje potovalnih enduro motociklov, saj KTM v tem segmentu stavi na kombinacijo zmogljivosti, majhne teže in izrazito športni značaj. Italijanska Aprilia se je predstavila z modelom RS 660 Phillip Island Tribute, ki poudarja povezavo znamke s svetovnim motociklističnim prvenstvom. Razred srednje velikih športnih motociklov je za Aprilio pomemben, saj združuje dovolj zmogljivosti za dinamično vožnjo in vsakdanjo uporabnost. Moto Guzzi je na milanskem salonu predstavil model The Trip, povsem nov »roadster« srednjega razreda, s katerim začenja novo poglavje svoje zgodovine, saj ga poganja vzporedni dvovaljnik s prostornino 457-kubičnih centimetrov, ki razvije skoraj 48 KM in 43,5 Nm navora pri 6500 vrtljajih. Triumph nadaljuje razvoj prepoznavnih trivaljnih motociklov: Street Triple 798 je dobil agregat s prostornino 798 kubičnih centimetrov. Letošnja

EICMA ne bi bila popolna brez kitajskih proizvajalcev. CFMoto se je predstavil z modelno ofenzivo, v kateri izstopata 550MT in 550MT-X, ter športni koncept V4SR-RR. Slednji dokazuje, da se znamka ne želi več omejevati na srednji razred, temveč cilja tudi na najzahtevnejše športne kupce.

QJMotor je predstavil Rino 900 ADV s trivaljnim motorjem, ki razvije 119 KM in 93 Nm navora. Model je zanimiv predvsem zato, ker neposredno vstopa v razred velikih potovalnih enduro motociklov, kjer so do zdaj prevladovale uveljavljene evropske in japonske znamke, ZXMOTO pa je z modelom 820RR opozoril nase s trivaljnim agregatom, ki razvije 135 KM. Gre za ambiciozen športni motocikel, pri katerem znamka poudarja tudi svoje dirkaške načrte. Med kitajskimi razstavljavci je zanimiv še Kove, ki s štirivaljnim modelom 450RR in 66 KM dokazuje, da se tudi manjši športni razred hitro razvija.