Ferrari predstavil svoj prvi električni avto, prihajata tudi spaček in jugo

Italijanski proizvajalec superšportnih vozil Ferrari je javnosti predstavil svoj prvi povsem električni avtomobil. Model luce, kot so ga poimenovali v sloviti tovarni iz Maranella, že ob predstavitvi deli javnost, ne toliko zaradi svoje pogonske tehnologije, temveč zaradi svoje oblike. Oblikovno se namreč novi model precej razlikuje od dosedanjih vozil, ki so na ceste zapeljala iz Maranella. V ospredju je več oblin in manj agresivnih linij ter veliko stekla. Ključno vlogo pri zunanjosti vozila je imel nekdanji prvi oblikovalec Appla Jony Ive.

Ciljna publika za vozilo s ceno 550.000 evrov so družine z globokimi žepi, saj gre za Ferrarijevega prvega petsedežnika, ki ponuja prtljažnik s kar 600 litrov prostornine. Ferrarijevi prvi električni superšportniki naj bi bili na voljo v zadnjem četrtletju letošnjega leta. »To je končni produkt petih let dela,« je ob predstavitvi vozila v Rimu v ponedeljek dejal Ferrarijev direktor Benedetto Vigna.

Direktor marketinga pri podjetju Enrico Galliera je ob tem priznal, da gre pri luceju za nekaj drugačnega od redne ponudbe znamke s poskočnim konjičkom. »Imamo veliko strank, ki si želijo nekaj povsem drugačnega – vozilo, ki ga lahko uporabijo v različne namene,« je dejal. Delnice Ferrarija so na milanski borzi v torek padle za več kot šest odstotkov, po mnenju analitikov zaradi oblike, je poročal ameriški gospodarski medij CNBC. Pri Ferrariju si želijo prodreti na hitrorastoče trge, kot je Kitajska, kjer je povpraševanje po električnih vozilih dobro razvito in kjer so vozila na termični pogon v primežu visokih davkov.

Nazaj v prihodnost

Francoski proizvajalec vozil Citroën pa namerava oživiti svoj legendarni model 2CV, v Sloveniji znan pod imenom spaček. Potem ko so proizvodnjo pred 36 leti ustavili, bo zdaj na voljo kot električni mestni avtomobil. Izpolnjeval naj bi načrtovane nove predpise EU za nizkocenovna električna vozila, zanj bo treba odšteti manj kot 15.000 evrov. »Citroen se vrača. Nazaj v prihodnost,« je dejal glavni izvršni direktor Xavier Chardon.

Prenovljeni spaček ohranja svojo prvotno obliko z značilnimi elementi, kot so kupolasto ohišje ter štrleči žarometi. Chardon je obljubil, da bo novi spaček »100-odstotno električen«, v celoti proizveden v Evropi in bo stal manj kot 15.000 evrov. V prodajne salone naj bi prišel čez približno dve leti. »Pravi ljudski avtomobil, zasnovan za resnično življenje,« je dejal Chardon. Več podrobnosti je pričakovati oktobra na avtomobilskem salonu v Parizu.

Lastnik nekdanje jugoslovanske avtomobilske znamke Yugo Aleksandar Bjelić pa je na avtomobilski konferenci SEE Automotive v Beogradu razkril nove podrobnosti o novem jugu. Avtomobil bo imel hibridni pogon in naj bi stal okoli 12.000 evrov. Po napovedih naj bi imel hibridni pogon s t. i. podaljševalnikom dosega (range-extender). Motor z notranjim zgorevanjem naj bi bil tako prvenstveno namenjen za proizvodnjo električne energije, vozilo ne bi imelo zunanjega polnilnega kabla. Poraba bi lahko znašala tudi samo 2,2 litra na 100 kilometrov, je v petek poročal nemški časnik Welt. Vozen prototip vozila naj bi predstavili prihodnje leto na razstavi Expo v Beogradu.

Model 2CV so prodajali med letoma 1948 in 1990. FOTO: Wikipedia