Festivalna dvorana Bled bo stičišče časa, zgodb in strasti

Festivalna dvorana Bled bo jutri in v soboto ponovno postala stičišče zbirateljev iz vse Evrope. Po lanski premierni izvedbi, ki je na Bled privabila več kot 800 obiskovalcev in 60 razstavljavcev iz devetih držav, se Blejski zbirateljski dnevi vračajo še bogatejši in z novimi tematskimi vsebinami.

Sejemsko dogajanje bogatijo tri izjemne razstave.

Poleg tradicionalno močnih področij filatelije, kartofilije, numizmatike ter zbirk mineralov in fosilov letošnja prireditev v ospredje postavlja tri izjemne razstave, ki bogatijo sejemsko dogajanje. Prva je posvečena kraljevski igri, ogledali si boste del razstave ob 90-letnici Šahovske zveze Slovenije. Druga z naslovom Želim vam vse najboljše – voščilnice skozi čas nas popelje v svet estetike 18. in 19. stoletja. Posebno pozornost namenjajo razstavi Barva mineralov Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Razkriva fascinanten svet barvnega blišča, ki izvira iz kemijske sestave in kristalne strukture mineralov. Spoznali boste minerale z lastno barvo, ki so se nekoč uporabljali kot pigmenti, ter tiste, ki jim plemenit videz dajejo primesi kroma, titana ali železa. Omenimo še predavanje: Gostilna in narod – Zgodba slovenske identitete skozi razglednice Milana Škrabca, uveljavljenega zbiratelja in raziskovalca kulturne dediščine, ki že desetletja oživlja zgodbe naše preteklosti.