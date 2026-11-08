Ford kuga: tudi pozimi 50 kilometrov dosega (FOTO)

V debati, ali je bolj praktično imeti doma električni ali bencinski (ali celo dizelski) avtomobil, se premalokrat pogovarjamo o vmesni možnosti. To so priključni hibridi. Takšen je tudi ford kuga, ki smo ga preizkusili nedavno.

V dolžino meri 4,62 metra.

Kdor bi rad imel kaj od takšnega avtomobila, mora biti dosleden. Sploh ker je najbolj koristen za vse, ki živijo približno pol ure vožnje daleč od službe, saj lahko vsakodnevne opravke opravijo skoraj samo na elektriko. Če ga polnite doma iz gospodinjske vtičnice, bo baterija v velikosti 14,4 kilovatne ure polna najhitreje v šestih urah, na polnilnici v približno treh urah in pol. Ko je polna, zmore od 62 do 69 kilometrov dosega. Pozimi lahko električni doseg pade pod 50 kilometrov, enako, če se večinoma vozite po avtocesti. Če torej na dan prevozite od 30 do 50 kilometrov, potem je to avto za vas.

V 4,62 metra dolgem avtomobilu je zraven 2,5-litrski bencinski motor s štirimi valji, skupna moč je 243 konjskih moči (178 kW). Tudi pri vožnji po avtocesti je sistem črpal energijo iz baterije (dokler jo je imel), le ob kakšnem naglem pospeševanju se je pridružil bencinar. Največja hitrost je 200 kilometrov na uro, z mesta do stotice pospeši v 7,3 sekunde. Eden od kazalnikov vseskozi kaže, koliko kilometrov na posamezni poti prevozite na elektriko. Jasno, če se več vozite po mestu, je teh kilometrov več. In tako smo spet pri bistvu – ta avtomobil morate redno polniti, le tako boste varčevali z bencinskim gorivom.

Udobni sedeži

Baterija se vmes polni z rekuperacijo. Večkrat se je zgodilo, da smo šli na pot z ne povsem polno baterijo. V enem od primerov je sprva kazalo, da ponuja 35 kilometrov dosega, toda na celotni poti smo opravili 87 kilometrov, od tega smo jih 43 prevozili samo na elektriko. Povprečna poraba goriva je bila 4,1 litra na sto prevoženih kilometrov.

Zgodilo se je tudi, da smo se vozili s prazno baterijo. Poraba je takrat precej nihala, odvisno od načina vožnje. Ob bolj dinamični je bila 7,7 litra, ob zmerni okoli šest. Rezervoar za gorivo sprejme 45 litrov, potovalni računalnik je prikazoval, da imamo samo na bencin približno 570 kilometrov dosega.

Baterija se vmes polni tudi z rekuperacijo.

Večna dilema pri priključnih hibridih je, ali je pri takšnem avtomobilu večje tveganje za okvare, ker sta v njem dva ločena sistema in je tako več možnosti, da gre kaj narobe. Na portalu Which so leta 2025 pripravili raziskavo, ki je temeljila na odgovorih 63.000 lastnikov avtomobilov, starih do štiri leta. Med priključnimi hibridi so vsaj eno okvaro zaznali pri 44 odstotkih, medtem ko je bil delež avtomobilov z vsaj eno okvaro v celotni skupini 32-odstoten.

Ford kuga ST-line X hybrid Zastopnik: Summit avto Cena: 40.680 evrov (tesni model 45.270 evrov) Euro NCAP (2019): ***** Izpust CO 2 : 55–71 g/km

Med drugimi značilnostmi so največja prednost tega avtomobila udobni sedeži, ki so še malce dvignjeni. Predvsem za starejše je to priročno, prav tako za tiste, ki imajo težave s hrbtenico ali koleni. Zadnja klop je prilagodljiva. Če želite več prostora za noge, jo porinete malce nazaj, če hočete večji prtljažnik, pa naprej. Prostornina prtljažnika se tako giba od 412 do 553 litrov. Če podrete drugo klop, je zadaj za 1534 litrov prostora. Ročka za podrtje sedežev je sicer precej priročna. Vse to ni prav poceni. Testni model stane 45.270 evrov, s Fordovim popustom pet tisočakov manj.

Nekaj je še fizičnih stikal. Foto: Aljaž Vrabec

V dolžino meri 4,62 metra. Foto: Aljaž Vrabec

Baterija se vmes polni tudi z rekuperacijo. Foto: Aljaž Vrabec

Zraven je 2,5-litrski bencinski motor s štirimi valji, skupna moč je 243 konjskih moči (178 kW). Foto: Aljaž Vrabec

Testni model stane 45.270 evrov. Foto: Aljaž Vrabec

Baterija ima kapaciteto 14,4 kilovatne ure. Foto: Aljaž Vrabec