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Ford mustang: legenda, ki zareže v avtomobilsko dušo (FOTO)

Na preizkusu smo imeli forda mustanga GT z oznakama 5.0 in V8: nostalgija, zvok in 446 konjev.
Premore kar 446 konjskih moči (328 kW) in 540 Nm navora. FOTO: Aljaž Vrabec

Premore kar 446 konjskih moči (328 kW) in 540 Nm navora. FOTO: Aljaž Vrabec

V notranjosti je pravo razmerje med digitalizacijo in fizičnimi stikali. FOTO: Aljaž Vrabec

V notranjosti je pravo razmerje med digitalizacijo in fizičnimi stikali. FOTO: Aljaž Vrabec

Zadek FOTO: Aljaž Vrabec

Zadek FOTO: Aljaž Vrabec

Ford mustang GT FOTO: Aljaž Vrabec

Ford mustang GT FOTO: Aljaž Vrabec

Ker v takšne avtomobile ne sedamo ravno vsak dan, takoj občutimo njegovo zajetnost. FOTO: Aljaž Vrabec

Ker v takšne avtomobile ne sedamo ravno vsak dan, takoj občutimo njegovo zajetnost. FOTO: Aljaž Vrabec

Prtljažnik ima precej majhno odprtino za nakladanje in razkladanje. FOTO: Aljaž Vrabec

Prtljažnik ima precej majhno odprtino za nakladanje in razkladanje. FOTO: Aljaž Vrabec

Premore kar 446 konjskih moči (328 kW) in 540 Nm navora. FOTO: Aljaž Vrabec
V notranjosti je pravo razmerje med digitalizacijo in fizičnimi stikali. FOTO: Aljaž Vrabec
Zadek FOTO: Aljaž Vrabec
Ford mustang GT FOTO: Aljaž Vrabec
Ker v takšne avtomobile ne sedamo ravno vsak dan, takoj občutimo njegovo zajetnost. FOTO: Aljaž Vrabec
Prtljažnik ima precej majhno odprtino za nakladanje in razkladanje. FOTO: Aljaž Vrabec
Aljaž Vrabec
 4. 8. 2026 | 16:17
4:53
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Ko se usedemo v avtomobil, ki premore petlitrski motor z osmimi valji, se v mislih ne vrnemo samo v avtomobilsko zgodovino velikih agregatov (ki se jih zdaj vsi otepajo), temveč tudi v vse legende, ki smo jih nekoč gledali v ameriških filmih. Ford mustang je bil zmeraj nekaj posebnega za avtomobilske sladokusce. Malce se je to spremenilo po letu 2021, odkar tudi v Evropi poznamo mustanga mach-E, kar je električni model, ki pa nikakor ne pričara občutkov pravega mustanga. Seveda, vsem je jasno, da se avtomobilske, okoljske in politične razmere spreminjajo, toda ko sem izvedel, da lahko opravim test forda mustanga, je bilo moje prvo vprašanje – ali bo električni ali pravi?

V notranjosti je pravo razmerje med digitalizacijo in fizičnimi stikali. FOTO: Aljaž Vrabec
V notranjosti je pravo razmerje med digitalizacijo in fizičnimi stikali. FOTO: Aljaž Vrabec

K sreči je bil pravi. In to takšen z oznakama 5.0 in V8 ter s prenovljeno podobo, ki precej spominja na legendarno obliko z dolgim pokrovom motorja, kratkim zadnjim delom in mišičastimi boki. Za oblikovne in tehnične potrebe je na prednjem pokrovu še zračnik v črni barvi. V takšnem mustangu si ni težko predstavljati, da si Steve McQueen v filmu Bullitt. Ker v takšne avtomobile ne sedamo ravno vsak dan, takoj občutimo njegovo zajetnost. V dolžino meri 4,81 metra in v širino z ogledali 2,08 metra, kar ni tako malo, zato je treba po ozkih mestnih ulicah malce paziti, s kakšnim obračalnim krogom zavijamo, da na platiščih koles ne ostane kakšna praska od robnika.

Čeprav je na voljo različica s šeststopenjskim ročnim menjalnikom, smo imeli na testu mustanga z desetstopenjskim samodejnim menjalnikom v povezavi z atmosferskim motorjem V8 na zadnji pogon. Povedano natančneje: v evropski izvedbi ima mustang GT petlitrski motor V8 četrte generacije, ki premore kar 446 konjskih moči (328 kW) in 540 Nm navora. Motor je naravno polnjen in nima turbo polnilnikov, zato moč narašča bolj linearno, odziv na plin pa je še bolj neposreden. Ob vsem tem je pričakovan podatek, da do 100 kilometrov na uro pospeši v 4,9 sekunde. Poraba pričakovano ni bila majhna; gibala se je med 12 in 13 litri bencina na 100 prevoženih kilometrov.

Cena osnovnega modela je 71.600 evrov, testni pa stane 79.990 evrov.

Kar zadeva občutke za volanom, lahko samo dopišemo, da tudi v praksi mustang pospešuje z izredno lahkoto, zato mora voznik precej paziti, da ne zaide čez omejitve. Obenem se izredno dobro drži ceste, zato ni nobenega nelagodnega nagibanja v ovinkih, k čemur pripomore natančen volan. Mustang se premika natanko tako, kot si zamišlja voznik, vsekakor pa je jasno, da je s takšnimi merami še bolj domač na bolj ravninskih ameriških cestah. Kdor bo imel ta avtomobil v lasti, bo vesel še elektronske zavore, ki je oblikovana kot klasična mehanska ročna zavora, vendar je elektronska. Pri vsakdanji uporabi deluje elektronsko, a lahko postane tudi pripomoček za driftanje in obračanje zadnjega dela vozila. Pri Fordu opozarjajo, da naj vozniki pripomoček uporabljajo samo na zaprti stezi, nikakor ne na javnih cestah.

Zadek FOTO: Aljaž Vrabec
Zadek FOTO: Aljaž Vrabec

A prava zabava se začne, še preden sploh prevozite prvi meter, saj mustang glasno zaprede, ko pritisnete gumb za vžig. Zraven se ravno prav zatrese, vsem v bližnji okolici pa je jasno, da avtomobil vsekakor nima malo konjskih moči. Trikrat se nam je celo zgodilo, da so ljudje zahtevali, naj pritisnemo malo na plin, da so glasen zvok motorja posneli na svoje mobilne naprave. Voznik sicer lahko izbira med tihim, običajnim (ki je v resnici glasnejši, kot naj bi veljalo za »običajno«), športnim in steznim načinom zvoka. Morda bi kdo pričakoval, da bo notranjost bolj ekstravagantna, vendar je dejansko minimalistična. Še zmeraj je nekaj fizičnih stikal in vse je precej enostavno za uporabo. Jasno, merilniki so digitalni in omogočajo več grafičnih prikazov, a vsaj mi smo vseskozi uporabljali nostalgični videz, ki spominja na merilnike v mustangu iz obdobja 1987–1993.

Ob vsem tem malce trpi prostornost, saj se visokorasli potniki z glavo ves čas dotikajo stropa, na zadnji klopi lahko sedita samo dva otroka, še najbolj udobno pa je, če sta v tem mustangu le voznik in sovoznik. Prtljažnik ima prostornino 381 litrov, tako da lahko vanj spravite vso prtljago, ki jo potrebujeta dva potnika, le odprtina za nakladanje in razkladanje je malce ozka. In če priznamo, smo za avtomobil s takšnimi zmogljivostmi pričakovali višjo ceno. Testni mustang stane skoraj natanko 80 tisoč evrov, v osnovi pa približno osem tisočakov manj.

Ford mustang GT FOTO: Aljaž Vrabec
Ford mustang GT FOTO: Aljaž Vrabec

Ker v takšne avtomobile ne sedamo ravno vsak dan, takoj občutimo njegovo zajetnost. FOTO: Aljaž Vrabec
Ker v takšne avtomobile ne sedamo ravno vsak dan, takoj občutimo njegovo zajetnost. FOTO: Aljaž Vrabec

Prtljažnik ima precej majhno odprtino za nakladanje in razkladanje. FOTO: Aljaž Vrabec
Prtljažnik ima precej majhno odprtino za nakladanje in razkladanje. FOTO: Aljaž Vrabec

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