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Ginekologi opozarjajo: po spolnem odnosu ne počnite tega

Strokovnjaki svarijo, da obstaja nekaj ključnih korakov, ki jih zaradi ohranjanja intimnega zdravja po seksu ne bi smeli izpustiti.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Pheelings Media/Gettyimages

FOTO: Pheelings Media/Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Pheelings Media/Gettyimages
M. Fl.
 24. 6. 2026 | 18:00
4:54
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Po intimnem odnosu si večina ljudi želi ostati v objemu partnerja in uživati v občutku bližine. A čeprav sta crkljanje in sprostitev pomemben del intimnosti, strokovnjaki opozarjajo, da obstaja nekaj ključnih korakov, ki jih zaradi ohranjanja intimnega zdravja ne bi smeli izpustiti. Po spolnem odnosu je telo namreč bolj občutljivo in dovzetnejše za okužbe, nekatere na videz nedolžne navade pa lahko privedejo do neprijetnih ali celo resnejših zdravstvenih težav. Ginekologi razkrivajo, česa po akciji ni dobro početi, in pojasnjujejo, zakaj je pomembno vzpostaviti pravilno rutino po vsakem spolnem odnosu.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Ne preskočite obiska stranišča

Eden najpogostejših nasvetov ginekologov, je uriniranje po spolnem odnosu. Priporočljivo je, da to storite v eni uri po aktu. Med spolnim odnosom lahko bakterije z genitalnega ali analnega predela zaidejo v sečnico. Za posledice tega so posebej dovzetne ženske, saj je njihova sečnica krajša in bližje anusu, kar olajša prenos bakterij, kot je Escherichia coli. Z uriniranjem se bakterije, še preden dosežejo mehur in povzročijo vnetje, mehansko izperejo iz sečil. Redno praznjenje mehurja po spolnem odnosu dokazano zmanjšuje tveganje za okužbe sečil, kot je neprijeten in boleč cistitis. Če male potrebe ne čutite, popijte kozarec vode in tako spodbudite delovanje mehurja.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Pozabite na dišeča mila in izpiranje nožnice

Nožnica je izjemen organ, ki se čisti sam. Naravna bakterijska flora vzdržuje ustrezno pH-ravnovesje in ščiti pred okužbami. Uporaba agresivnih mil, parfumiranih gelov za prhanje ali izdelkov za intimno nego poruši to občutljivo ravnovesje. Posledice tega so  draženje, suhost, srbenje ter povečano tveganje za bakterijsko vaginozo in glivične okužbe. Še posebej škodljivo je notranje izpiranje nožnice, ki odstrani zaščitne bakterije in lahko škodljive mikroorganizme potisne globlje v reproduktivni sistem. Za umivanje zunanjega spolovila  zadostujeta topla voda in po potrebi zelo blago, neodišavljeno milo brez parabenov.

Vroča kopel ni najboljša izbira

Čeprav se sproščanje v peneči kopeli ali masažnem bazenu po seksu sliši romantično, strokovnjaki tega ne priporočajo. Med spolnim vzburjenjem vulva nekoliko oteče, maternični vrat pa se rahlo odpre, zato je telo bolj dovzetno za okužbe. Voda lahko vsebuje bakterije, kar poveča tveganje za njihov vstop v nožnico ali sečila. Varnejša izbira je kratka prha.

FOTO: Pheelings Media/Gettyimages
FOTO: Pheelings Media/Gettyimages

Ne nosite tesnega sintetičnega spodnjega perila

Tudi oblačila, ki jih oblečete po spolnem odnosu, lahko vplivajo na intimno zdravje. Koža je po spolnem odnosu topla in vlažna, kar ustvarja idealne pogoje za razmnoževanje bakterij in glivic. Tesno spodnje perilo iz poliestra ali sintetične čipke zadržuje vlago in koži ne omogoča dihanja. Najboljša izbira je čisto bombažno spodnje perilo, ki vpija vlago in omogoča kroženje zraka. Nekateri ginekologi priporočajo celo spanje brez spodnjega perila, saj se tako lahko intimni predel popolnoma osuši.

Ne pozabite preveriti zaščite

Če ste med spolnim odnosom uporabljali kondom, si vzemite trenutek in preverite, ali je ostal nepoškodovan. Včasih med spolnim odnosom ne opazimo, da je kondom počil ali zdrsnil. Pravočasna ugotovitev vam omogoča hitro ukrepanje in zmanjšanje tveganja za neželeno nosečnost ali spolno prenosljive okužbe.

Ne pozabite očistiti spolnih pripomočkov

Če uporabljate spolne pripomočke, jih je treba po vsaki uporabi temeljito očistiti. Na njihovi površini se zadržujejo bakterije, virusi in glivice. Večino pripomočkov je mogoče očistiti s toplo vodo in blagim milom, vendar vedno upoštevajte navodila proizvajalca. Pred shranjevanjem jih dobro osušite.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Poslušajte svoje telo

Po spolnem odnosu je običajno občutiti blago občutljivost ali rahlo draženje in nekateri simptomi zahtevajo pozornost zdravnika:

  • močna ali dolgotrajna bolečina,
  • nenavadna krvavitev,
  • rumen ali zelenkast izcedek,
  • izrazito srbenje,
  • mehurčki ali ranice na spolovilu.

Takšni znaki lahko kažejo na spolno prenosljivo okužbo, vnetje ali druge ginekološke težave, kot so ciste ali endometrioza. Po nezaščitenem spolnem odnosu z novim partnerjem je testiranje na spolno prenosljive okužbe odgovoren korak za zaščito lastnega in  zdravja drugih, opozarja 24sata.hr.

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