Glasujte in sodelujte pri izboru avta leta

Tako kot že vrsto let novinarji različnih medijev izbiramo avto leta, tekmovanje za slovenski avto leta poteka že 34. po vrsti. Tudi letos smo med modeli, ki smo jih zbrali na poligonu varne vožnje AMZS na Vranskem, tokrat jih je bilo 26, izbrali pet finalistov. To so audi A5, dacia bigster, hyundai inster, kia EV3 in renault 5. Seveda ohranjamo tudi glasovanje bralcev, poslušalcev in gledalcev. Vi glasujete med naštetimi petimi finalisti in jim s tem zagotovite prve točke v končnem seštevku, model, ki bo dobil največ glasov, prejme šest točk, drugi štiri, tretji tri točke, četrti dve in peti eno točko. Na enak način bo sredi januarja glasovalo vsako od uredništev sodelujočih medijev. Avtomobil, ki bo zbral največ točk, bo postal slovenski avto leta 2026.

Med peterico so majhni in večji modeli.

Med finalisti so različni modeli, evropskih in južnokorejskih znamk, dva z različnimi izvedbami hibridnega ali klasičnega pogona z motorjem na notranje zgorevanje, trije pa so povsem električni – v finalu avtomobilov s tem pogonom še nikoli ni bilo toliko. Med peterico so majhni in večji modeli, v smislu karoserijskih oblik pa je zasedba tudi dokaj pestra, poleg zadnja leta prevladujočih športnih terencev so tu še klasične kombi(limuzine) oziroma v kakem primeru njihova karavanska izvedba. Tokrat objavljamo predzadnjo glasovnico, prihodnjo soboto bomo še zadnjo. Izpolnjeno pošljite na naslov Delo mediji, d. o. o., Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana. Veljajo samo originalne glasovnice, izrezane iz tiskane izdaje. Upoštevali bomo vse, ki bodo v uredništvo prispele do vključno 8. januarja 2026. Glasujete lahko tudi po spletu, na Delovi spletni strani v zavihku Avtomobilno. Pri spletnih glasovnicah je omejitev glasovanja na enkrat na teden z istega naslova elektronske pošte.

V izboru Slovenski avto leta 2026 sodelujemo različni slovenski mediji: Delo in Slovenske novice, Avtomobilizem.com, Avtomanija.com s časopisno hišo Večer, Atmosferci, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Motorevija AMZS, Avto magazin, RTV Slovenija z radiem Val 202 in TV-oddajo Avtomobilnost ter Siol.net. Vsi, ki boste s svojim glasom za slovenski avto leta 2026 sodelovali v glasovanju, boste prišli v boben za žrebanje treh lepih nagrad: darilne kartice MOL v vrednosti 1500 evrov, komplet celoletnih pnevmatik Goodyear vector 4Seasons Gen-3 in vikend najem avtodoma Robeta. Žrebanje bo v okviru finalne prireditve za izbor slovenskega avta leta 2026, ki bo sredi januarja.

