  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RAZLOGI

Tega ne bi pričakovali: zato se rojeva vse manj otrok

Sociologinja povezuje nenaden globalni padec natalitete z rastjo uporabe pametnih telefonov.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

 FOTO: Jacob Wackerhausen/Gettyimages

 FOTO: Jacob Wackerhausen/Gettyimages

FOTO: Dea Gree/Gettyimages

FOTO: Dea Gree/Gettyimages

FOTO: Gettyimages
 FOTO: Jacob Wackerhausen/Gettyimages
FOTO: Dea Gree/Gettyimages
M. Fl.
 26. 2. 2026 | 18:00
3:12
A+A-

Sociologinja Alice Evans nenaden padec natalitete, ki od leta 2010 sovpada z eksplozijo uporabe pametnih telefonov, imenuje kriza parov, povzroča pa jo tako imenovana digitalna osamljenost. Po njeni teoriji se mladi vedno bolj umikajo v virtualni svet, ker jim je neskončna in personalizirana spletna zabava postala privlačnejša od resničnih, pogosto kaotičnih in zahtevnih človeških interakcij. »Zakaj bi se mučili z zmenki in spoznavanjem ljudi, če je ves svet zabave na dosegu roke?« se sprašuje Evansova, pri tem pa navaja algoritmično prilagojene vsebine na TikToku, Netflixove serije in druge platforme.

Hiperprivlačna spletna zabava zagotavlja takojšnje in zanesljive dopaminske nagrade, ki jih resnični svet težko prekaša. Posledično ključne veščine za ustvarjanje in ohranjanje odnosov, od poglobljenih pogovorov, branja telesnega jezika do reševanja konfliktov in sočutja, postopoma propadajo. Hkrati se zmanjšujejo priložnosti za spontano spoznavanje partnerjev v resničnem svetu.

FOTO: Dea Gree/Gettyimages
FOTO: Dea Gree/Gettyimages

Brezmejna težava

Njeno teorijo podpira dejstvo, da je padec natalitete hkrati zaznaven po vsem svetu, ne glede na lokalne ekonomske ali kulturne okoliščine. Tradicionalna pojasnila, povezana z nacionalnimi politikami ali gospodarskimi cikli, tega globalnega pojava ne morejo razložiti. Nordijske države, kot sta Švedska in Norveška, znane po izdatni podpori družinam in rodni enakosti, so padle s skoraj idealnih 1,9 otrok na žensko (2010) na zaskrbljujočih 1,4 (2023). V tehnološko napredni Južni Koreji je stopnja padla na katastrofalnih 0,7. Trend ne zaobide niti držav v razvoju, kot sta Mehika (1,55) in Tajska (0,98), kjer so stopnje daleč pod mejo, ki zagotavljajo pogoje za obnavljanje populacije, ta znaša 2,1 otroka na žensko. Padec je prisoten tudi v konservativnih, patriarhalnih družbah, kot je Egipt, kjer je rodnost kljub tradicionalno nizkemu deležu žensk na trgu dela, padla s 3,5 na 2,8 otroka na žensko. To ruši pogosto izpostavljeno tezo, da so za demografsko krizo krive zgolj karieristke družbe.

 FOTO: Jacob Wackerhausen/Gettyimages
 FOTO: Jacob Wackerhausen/Gettyimages

Neučinkoviti ukrepi

Evansova kritizira običajne vladne ukrepe za dvig rodnosti, kot so denarne spodbude, davčne olajšave in podaljšani porodniški dopusti, ter jih imenuje postavljanje voza pred konja. Po njenem mnenju so ti neuspešni, ker so usmerjeni v pare, ki že imajo ali načrtujejo otroke, medtem ko je resnična težava korak prej: mladi sploh ne sklepajo odnosov. Več kot polovica Američanov med 18. in 34. letom je samskih, kar dokazuje, da finančne spodbude same po sebi ne rešijo težave. Predlaga širši pristop: vlaganje v fizična okolja, ki spodbujajo druženje v živo. To vključuje podporo družabnim dogodkom, športnim klubom, kulturnim centrom in vsem oblikam skupnosti, kjer se mladi lahko učijo socialnih veščin in izven digitalnega sveta spoznavajo potencialne partnerje.

Več iz teme

rodnostpametni telefoniotrocidemografijadružbena omrežja
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Stil
RAZLOGI

Tega ne bi pričakovali: zato se rojeva vse manj otrok

Sociologinja povezuje nenaden globalni padec natalitete z rastjo uporabe pametnih telefonov.
26. 2. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
S.O.S. KVINTET

Malo poseben

Tak je naslov nove igrive polke, ki poslušalca pritegne z lahkotno melodijo in simpatično zgodbo, v kateri ne manjka humorja.
Mojca Marot26. 2. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: Dan za globoke občutke in jasne misli

Odnosi bodo deležni pomirjujočega vpliva, zato je to ugoden čas za srčne pogovore in umetniške dejavnosti.
Delo UI26. 2. 2026 | 18:00
17:25
Bulvar  |  Domači trači
VROČE IZ IZOLE

Nova fotografija Urške sprožila val ugibanj, le kaj bo rekel njen Bor? (FOTO)

Izolski utrinek predsednice Državnega zbora je sprožil val komentarjev.
26. 2. 2026 | 17:25
17:25
Novice  |  Nedeljske novice
VESOLJE

Luna se krči

Znanstveniki na površju Zemljinega naravnega satelita odkrili več kot 1000 novih razpok.
26. 2. 2026 | 17:25
17:23
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ŽALOSTNO

Dedek pomotoma ugrabljen in umorjen, država je v šoku

Avstralija je pretresena po hladnokrvnem zločinu. Truplo vdovca našli pri igrišču za golf blizu Sydneyja.
26. 2. 2026 | 17:23

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki