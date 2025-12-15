Grandland zrasel za 17 centimetrov: udoben družinski križanec, ki pa ne izstopa iz množice

AVTOMOBILIZEM

Precej večji od predhodnika, kar se pozna v kabini; veliko genov skupne družine.

Včasih je bil grandland X, zdaj je le še grandland. Je še opel, vendar z veliko poudarki matične skupine Stellantis. Ta večji križanec je korekten družinski prevoznik, ni pa posebej izstopajoč. Oblika Oplovega mestnega terenca je zanimiva, prozorna plastika med sprednjima lučema je nekaj posebnega, ali vam je všeč, je druga stvar. Zadaj so luči svojevrstne oblike. Tako kot spredaj so povezane v nekakšen svetlobni pas. Zadaj je vse to v rdečem, spredaj skupaj z značko v belem. Opel grandland je v novi generaciji dolg 465 centimetrov, kar 17 več kot prejšnji model. To se v kabini pozna, več ...