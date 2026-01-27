Groza iz pralnega stroja: zakaj perilo po pranju smrdi – in kaj večina dela narobe

Skoraj vsak se je že znašel v situaciji, ko iz pralnega stroja vzame sveže oprano perilo, a namesto občutka svežine zazna neprijeten, zatohel ali celo rahlo kisel vonj. To je še posebej čudno, če smo kot navadno uporabili detergent, morda dodali mehčalec in izbrali program pranja, ki se zdi povsem ustrezen. A neprijeten vonj perila po pranju ni naključje, pač pa posledica več dejavnikov, ki se pogosto prepletajo.

Bakterije in biofilm

Eden najpogostejših razlogov za neprijeten vonj so bakterije, ki se včasih zadržujejo v pralnem stroju. V bobnu, predalu za detergent, ceveh ali v gumijastem tesnilu se sčasoma tvori biofilm, tanka plast mikroorganizmov, ki uspeva v vlažnem in toplem okolju. Ko perilo peremo pri nizkih temperaturah, se te bakterije ne uničijo, temveč prenesejo na naša oblačila. Rezultat je perilo, ki je videti čisto, a ima silno neprijeten vonj.

Prenizke temperature pranja

Sodobni pralni stroji in detergenti omogočajo učinkovito pranje pri nizkih temperaturah, kar je sicer prijazno do okolja in tekstila, vendar pa stalno pranje pri 30 ali 40 stopinjah Celzija ne odstrani vseh bakterij in umazanije. Ta se sčasoma nalaga tako v stroju kot v vlaknih oblačil. Oblačila, zlasti brisače in športna oblačila, zato lahko začnejo oddajati vonj po vlagi ali postanem perilu.

Preveč ali premalo detergenta

Tudi nepravilno odmerjanje detergenta je lahko pogost vzrok za neprijetne vonjave. Če detergenta uporabimo preveč, se ta ne izpere v celoti in ostanki ostanejo v tkanini. Tako zadržujejo vlago in postanejo idealno gojišče za bakterije. Po drugi strani pa premalo detergenta ne more učinkovito razgraditi umazanije in maščob, kar prav tako rezultira v neprijetnih vonjavah.

Prepoln pralni stroj

Če boben pralnega stroja preobremenimo, voda in detergent ne moreta enakomerno krožiti med oblačili. Perilo se zato ne opere temeljito, izpiranje pa je še toliko slabše. Ostanki detergenta in umazanije ostanejo ujeti v vlaknih, rezultat pa je prav neprijeten vonj po pranju.

5 preprostih navad za perilo brez neprijetnih vonjav (preventivni mini vodič) Enkrat mesečno operite prazen stroj pri 60–90 °C.

Po pranju pustite vrata stroja priprta, da se notranjost posuši.

Detergent odmerjajte glede na trdoto vode in količino perila.

Brisače in športna oblačila občasno perite pri višjih temperaturah.

Perilo čim prej obesite ali dajte v sušilni stroj – ne čakajte.

Počasno ali nepravilno sušenje

Tudi če je perilo pravilno oprano, lahko neprijetno zadiši zaradi počasnega sušenja. Če oblačila po pranju predolgo ostanejo v bobnu ali se sušijo v slabo prezračevanem ali hladnem prostoru, vlaga omogoči hitro razmnoževanje bakterij. Zlasti v zimskih mesecih, ko perilo sušimo v zaprtih prostorih, je ta težava zelo pogosta.

Umazan pralni stroj

Veliko ljudi pozablja, da tudi pralni stroj potrebuje redno čiščenje. Ostanki detergenta, mehčalca in umazanije se nalagajo v notranjosti stroja in sčasoma začnejo oddajati neprijetne vonjave, ki se med pranjem prenesejo na perilo. Priporočljivo je, da vsaj enkrat na mesec zaženemo prazen pralni stroj na programu pri visoki temperaturi, v boben pa dodamo malo sode bikarbone, kisa ali posebnega čistila za pralne stroje.