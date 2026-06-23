GTA VI prihaja – čisto zares! Toliko milijonov prodanih izvodov si obetajo na prvi dan prodaje (FOTO)

Ameriški razvijalec in založnik videoiger Rockstar Games je objavil kratek videoposnetek na Youtubu, ki dejansko ni napovednik ene najtežje pričakovanih iger zadnji let Grand Theft Auto VI, saj v njem ni posnetkov igre, vsebuje pa informacijo o prednaročilih. Rockstar je v videoposnetku potrdil, da bodo prednaročila v digitalnih trgovinah in pri izbranih fizičnih prodajalcih začeli sprejemati od 25. junija. Poleg tega, da je bolj ali manj določen tudi datum izida igre – 19. november 2026 –, ta napoved pomeni tudi to, da bomo že čez nekaj dni izvedeli, koliko bo dejansko stala igra. Prav malo zagotovo ne ...

Napovedujejo ji rekordno prodajo

Rockstar je razkril tudi uradno naslovnico za Grand Theft Auto VI, ki prikazuje glavne like Lucio, Jasona, bančnega roparja Raula Batista in glasbenega mogotca Boobieja Ika – ter aligatorja, vse postavljene na fiktivno Florido. Videoigra bo zaradi visokih strojnih zahtev za začetek na voljo le za Sonyjevo konzolo playstation 5 in Microsoftov xbox series X/S, pozneje pa bo skoraj zagotovo prišla tudi na (zmogljivejše) osebne računalnike. Težko pričakovani osmi del serije je bil v razvoju več let, njen datum izida pa je bil že dvakrat prestavljen.

Grafika je videti fantastična.

Izvršni direktor družbe Take-Two Interactive, pod katero spada založnik Rockstar Ganes, Strauss Zelnick, je pred nedavnim za kanal The School of Hard Knocks na TikToku potrdil, da je GTA VI še vedno na dobri poti, da izide 19. novembra. »Ekipa pri Rockstarju si resnično prizadeva narediti nekaj, kar še ni bilo storjeno. To je res težko in traja dolgo,« je povedal Zelnick.

Akcijska pustolovščina se bo dogajala v izmišljeni ameriški zvezni državi Leonida, ki temelji na Floridi. FOTOgrafije: Rockstar/take-two

Po ocenah strokovnjakov bo GTA VI podirala rekorde. Josh Chapman iz finančne družbe Konvoy napoveduje, da bo GTA VI samo na dan izida prodana v 25 milijonih izvodov, pri čemer naj bi osnovna verzija igre stala 80 dolarjev (v EU najverjetneje 80 evrov). Dodal je, da bo Take-Two že v prvem mesecu prodaje pokril naložbo v razvoj in promocijo igre v višini dveh milijard dolarjev (slabe 1,75 milijarde evrov); še več: v prvih 60 dneh naj bi se igra prodala v 85 milijonih izvodih in založniku prinesla kar 6,8 milijarde evrov prihodkov.

Težko pričakovana igra

Grand Theft Auto VI je nedvomno ena najtežje pričakovanih iger zadnjih let. Za lažje razumevanje: njena predhodnica GTA V je izšla »davnega« leta 2013 in podirala vse mogoče rekorde. Trenutno je z 230 milijoni prodanih izvodov tretja najbolje prodajana videoigra vseh časov; pred njo sta le Tetris (520 milijonov) in Minecraft (350 milijonov). To je izjemen uspeh za videoigro, ki je izšla z oznako M (Mature) oziroma 17+, v svoji zgodovini pa je poskrbela tudi za kakšno kontroverznost ali dve, saj se ne izogiba intenzivnemu nasilju in krvi, spolnim vsebinam, goloti ter uporabi drog in alkohola. No, kljub temu ali pa prav zato GTA V ostaja megauspešnica, ki je od izida samo s prodajo igre in nakupi v igri prinesla več kot 11 milijard dolarjev prihodkov (trenutno bi bilo to okoli 9,6 milijarde evrov).

Brezplačna nadgradnja GTA V za PS5 Rockstar je napovedal tudi brezplačno nadgradnjo za igro Grand Theft Auto V za konzoli playstation 5 in xbox series X/S za lastnike različic prejšnje generacije. Verzija GTA V za omenjeni konzoli je izšla 15. marca 2022: stala je 40 evrov, imetniki starejših različic igre niso bili deležni brezplačne nadgradnje. GTA V za PS5 in aktualni xbox se ponaša z višjo ločljivostjo (do 4K), sledenjem žarkom, izboljšanimi teksturami in predvajanjem do 60 sličic na sekundo, različica za PS5 pa ima tudi 3D-zvok in haptične povratne informacije na igralnem ploščku dualsense. Napredek v zgodbi iz različic za PS4/xbox one je mogoče prenesti tudi v novo izdajo.

Prvi napovednik je s 46 milijoni ogledov v 12 urah podrl rekord za največ ogledov v prvem dnevu za neglasbeni videoposnetek na Youtubu in v 24 urah s 93 milijoni postal tretji najbolj gledani posnetek vseh časov ter z 8,9 milijona všečki najbolj všečkan napovednik igre. V dveh dneh je presegel gledanost napovednika za GTA V iz leta 2011 in postal drugi najbolj gledani napovednik igre doslej. Pesem Toma Pettyja iz leta 1989 Love Is a Long Road iz napovednika je zabeležila 37.000-odstotno povečanje predvajanja na spotifyju, doživela četrt milijona iskanj na shazamu in se uvrstila na drugo mesto na Applovi svetovni lestvici itunes.

25 milijonov prodanih izvodov si obetajo na prvi dan prodaje.

Drugi napovednik, sestavljen iz vmesnih prizorov in posnetkov igranja, je izšel 6. maja 2025 in je razkril polna imena protagonistov. Vsebuje pesem skupine Pointer Sisters iz leta 1986 Hot Together, katere predvajanje na spotifyju se je povečalo 182.000-odstotno, pa tudi pesmi Everybody Have Fun Tonight (Wang Chung, 1986), Child Support (Zenglen, 2004) in Talkin' to Myself Again (Tammy Wynette, 1987). Napovednik je v 24 urah na vseh platformah doživel več kot 475 milijonov ogledov, s čimer je presegel rekord akcijskega filma Deadpool & Wolverine. Zdaj je treba le še potrpeti do sredine novembra ...