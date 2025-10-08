Helena Blagne v beli kreaciji iz recikliranih plastenk

Pod režijskim vodstvom Nikole Zavišića in z izjemnimi plesalci MN Dance Company je nastala večplastna uprizoritev, ki je prepletla modo, gledališče, gib in zvok.

Avtorsko glasbo posebej za ta dogodek je ustvaril Anže Igličar (Proteus Noir). Dogodek ni bil zgolj estetski spektakel – bil je močan umetniški izraz. Pripoved je občinstvo popeljala od hladne industrijske realnosti, skozi temne slutnje apokalipse vse do renesančnega preporoda – vizije prihodnosti, zgrajene na svetlobi, sočutju in trajnostnih inovacijah.

Trajnostna preobrazba

Oblikovalka Matea Benedetti, pionirka etične in trajnostne mode, je s svojimi inovativnimi materiali – usnjem iz oljk in ananasa, tkaninami iz alg, evkaliptusa, odpadkov in recikliranih virov – znova dokazala, da moda ni zgolj trend, temveč lahko postane orodje za trajnostno preobrazbo.

Eden vrhuncev večera so bila stara oblačila Mance Košir in dr. Jane Goodall, povzdignjena v osupljivi kreaciji visoke mode – simbol ponovne uporabe, spoštovanja in novih začetkov. Benedetti je za Heineken, ki uteleša odprtost, svetovljanstvo in ustvarjalnost, oblikovala unikatni obleki iz pločevink.

Na modni brvi ju je v vsej svoji izraznosti, s karizmo, drznostjo in prezenco za Benedetti Life nosila Zala Djurić. S tem je Heineken poudaril svojo zavezanost kreativnosti in sodobni urbani energiji.

Poklon veličastnim kitom

Med izstopajočimi gosti sta bili tudi Helena Blagne, ki je zablestela v beli kreaciji iz recikliranih plastenk, in baletka Assija Sultanov, poseben čustveni vrhunec je prinesel nastop Borisa Benka iz dua Silence.

Dogodek je dodatno obogatila Lara Komar, ki je vodila podelitev nagrad mladim oblikovalcem v okviru natečaja From Waste to Beauty.

Nagrajenci so prejeli prestižne priložnosti, med drugim mentorstvo v okviru The Bicester Collection, sodelovanje v Fashion Lab of Mittelmoda, razstavni prostor pri Art & Parfums Milano, medijsko nagrado Gloss, Heinekenovo nagrado za inovacijo ter posebno nagrado Benedetti Life za izjemen trajnostni potencial.

»Z modo želim spodbujati globalni prehod k zavestni porabi, spoštovanju narave, živali in etične estetike. Verjamem, da resnični luksuz raste iz čistih virov in namenov,« je ob koncu poudarila Matea Benedetti.

Kot del svoje trajnostne zaveze je znamka Benedetti Life v sodelovanju z organizacijo Impact Hero za vsak sedež na dogodku posadila drevo – simbolično dejanje upanja in skrbi za prihodnost.

Večer se je simbolično sklenil z nastopom gledališke skupine Šavrini in Anka Šavrinke, katere članice, vse starejše od 75 let, so se samozavestno sprehodile po brvi v majicah z jasnim sporočilom: »Don't harm, just charm.« Torej, ne škoduj, samo očaraj.

Nova kolekcija Benedetti Life, ki se poklanja veličastnim kitom, je že na voljo na spletni strani modne oblikovalke.

Vizionarski projekt

Svojo vizionarsko energijo je Heineken, ki že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet, izrazil z dvema unikatnima kreacijama oblikovalke Matee Benedetti.

Za obleki, ki ju je na dogodku predstavila Zala Djurić, je oblikovalka uporabila odpadne pločevinke Heineken, iz katerih je nastalo več kot 5000 drobnih krogcev. Vsakega so ročno izrezali in natančno všili, kar je skupaj zahtevalo več kot 1000 ur skrbnega dela in štiri mesece popolne predanosti.

Vsak detajl oblek nosi svojo zgodbo in je poklon ustvarjalnosti, ročnemu delu ter viziji prihodnosti, ki združuje estetiko in inovativnost.

Unikatni kreaciji bosta razstavljeni v prostorih studia Benedetti Life v Centru Rog v Ljubljani do konca decembra 2025. Vmes bosta na ogled tudi na Ljubljanskem tednu mode, 17. oktobra 2025, na modni reviji Heineken Select, skupaj s kreacijami osmih mladih oblikovalcev – nagrajencev posebne kategorije natečaja From Waste to Beauty, ki ga je Matea Benedetti organizirala v sklopu vsebin GO!2025.