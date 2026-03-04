Hibridi za množice: omoda in jaecoo z agresivnimi cenami in velikimi načrti

Med kitajskimi avtomobilskimi proizvajalci, ki so se lani v velikem številu predstavili v Sloveniji, je opazen pečat pustil dvojec Omoda-Jaecoo, gre za znamki kitajskega velikana Chery, pripravljeni za izvozne trge. Ponujajo različne modele in pogone, najbolj pa računajo na hibridni bencinsko-električni sklop. Od začetka prodaje v lanskem letu do danes so našli 460 kupcev, nekaj več za model križanca omoda 5, precej pa tudi za malce višje in bolj robustno oblikovani jaecoo 7. Omoda 5 se prodaja z različnimi pogoni: kot bencinski model, za katerega je bila doslej približno polovica strank, drugo polovico so skupaj predstavljali kupci električne in hibridne izvedbe. Pri jaecoou 7 je bilo prav tako več zanimanja za bencinski model, nekaj pa tudi za hibridnega. Kot je dejal direktor Kristjan Andjelković, direktor obeh znamk za Slovenijo, naj bi v celem letošnjem letu našli od 1200 do 1300 kupcev, število pooblaščenih prodajnih in servisnih mest bodo s štiri povečali na sedem.

Vsekakor so adut cene.

Glavnino posla naj bi še naprej prinašal model omoda 5. Vsekakor so adut cene, slabih 4,5 metra dolga omoda 5 na primer s hibridnim pogonom stane od 24 tisoč evrov. Tu je tudi novi manjši SUV jaecoo 5, ta bo prav tako lahko bencinski, električni ali hibridni. Kot hibrid stane najmanj 25 tisoč evrov. Omenimo še večji in trenutno njihov najbolj prestižni avtomobil, omodo 9 (dolžina 4,8 metra), ki je priključni hibrid s štirikolesnim pogonom. Stane najmanj 45.000 evrov. Tako kot drugi hibridni modeli ima tudi ta 1,5-litrski bencinski motor in tristopenjski samodejni menjalnik, namesto enega pa tri električne motorje; avtomobil naj bi imel ob večji bateriji vsaj 110 kilometrov električnega dosega in seveda možnost zunanjega polnjenja tako na počasnih kot na hitrih polnilnicah. Kasneje pride na trg še model omoda 7.

Chery v Barceloni vzpostavlja evropsko proizvodnjo.

Naj omenimo, da Chery vzpostavlja tudi evropsko proizvodnjo, in sicer v Barceloni. Tam naj bi sestavljali prav avtomobile znamk Omoda in Jaecoo, predvsem za Evropo, po nekaterih navedbah pa tudi za Latinsko Ameriko.