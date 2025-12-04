Hišni ljubljenčki in duševno zdravje: vplivajo enako kot zakon ali druženje s prijatelji

Zastavlja pa se vprašanje, ali psi ali mačke dejansko povečajo zadovoljstvo z življenjem, ali se bolj sproščeni in zadovoljni posamezniki preprosto pogosteje odločajo za hišne ljubljenčke. Nova študija nakazuje, da kosmati prijatelji resnično izboljšujejo življenja. »Na vprašanje, ali nas hišni ljubljenčki osrečujejo, lahko zato odgovorimo z odločnim da,« je za Health povedala Adelina Gschwandtner, doktorica znanosti, višja predavateljica ekonomije na Univerzi v Kentu in ena od avtoric raziskave. Zadovoljstvo, ki ga prinašajo, je denimo primerljivo z dohodkom skoraj 80.000 evrov letno, kar je skladno z vrednostjo, ki jo ekonomisti pripisujejo pomembnim življenjskim odločitvam, kot sta zakon ali življenje v partnerski skupnosti.

FOTO: Olezzo/Gettyimages

»Ugotovitve te študije ponujajo dragocene smernice za zdravstvene politike in prakse, ki bi lahko izboljšale duševno zdravje in dobro počutje z vključevanjem hišnih ljubljenčkov v stanovanjske skupnosti ali druge vrste programov,« je za Health povedala Ashwini Nadkarni, dr. med., docentka psihiatrije na medicinski šoli Harvard, ki v raziskavi sicer ni sodelovala in dodala: »Osamljenost je velika epidemija in javnozdravstvena kriza.«

Raziskovalci so uporabili podatke iz longitudinalne britanske študije ter zbrali odgovore iz vprašalnikov iz različnih obdobji o lastništvu hišnih ljubljenčkov, osebnostnih lastnostih in zadovoljstvu z življenjem. Skupno je študija vključevala 2.617 odgovorov 769 različnih oseb. Da bi ugotovili, ali hišni ljubljenček, natančneje mačka ali pes, ljudi resnično osrečuje, so spremljali dejavnike, kot so starost, spol, izobrazba, etnična pripadnost, zakonski status, mesečni prihodki in število otrok v gospodinjstvu. Prav tako so upoštevali razlike v osebnosti, saj so ugotovili, da se ljudje s hišnimi ljubljenčki zdijo bolj odprti, vestni in družabni kot tisti brez njih.

FOTO: Gettyimages

Lastništvo hišnih ljubljenčkov se je zares pokazalo kot glavni vzrok večjega zadovoljstva z življenjem. Poleg tega, da je skoraj tako dragoceno kot zakon, so raziskovalci ugotovili, da je lastništvo mačke ali psa primerljivo z rednim druženjem s prijatelji in družino. »To se morda zdi presenetljivo. A glede na to, da večina ljudi svoje hišne ljubljenčke dojema kot člane družine ali prijatelje, je pravzaprav precej logično,« je pojasnila Gschwandtnerjeva. Kljub temu so avtorji priznali, da se rezultati nanašajo le na mačke in pse, ne pa na ribe, hrčke, zajce in druge, prav tako pogoste hišne ljubljenčke.

Dodatno omejitev raziskave predstavlja dejstvo, da podatki niso bili merjeni večkrat, zato ni mogoče spremljati, kako bi se prijateljstvo z ljubljenčki spreminjalo skozi čas. Claudia Giolitti-Wright, terapevtka za zakonske in družinske odnose, je povedala, da bi si želela, da bi študija upoštevala individualne stile navezanosti med človekom in živaljo, kar lahko vpliva na to, koliko tolažbe in povezanosti nekdo prejme od svojega ljubljenčka.

FOTO: Seventyfour/Gettyimages

Če ste lastnik psa ali mačke, morda sploh ne potrebujete znanstvenih dokazov o tem, koliko vrednosti vaš ljubljenček prinaša v vaše življenje. A Giolitti-Wrightova je poudarila, da so iz javnozdravstvene in politične perspektive rezultati, kot se je izrazila: »Pravzaprav precej pomembni. Zaradi opaženega konkretnega doprinosa k čustveni blaginji so ugotovitve bolj relevantne za institucije in odločevalce, ki se ukvarjajo z dobrobitjo posameznika in skupnosti,« je pojasnila.