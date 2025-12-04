Hišni ljubljenčki v odnos prinašajo toplino

Raziskave kažejo, da domače živali pozitivno vplivajo na človekovo samozavest in dobro počutje. Zaradi hišnih ljubljenčkov smo bolj sproščeni, redkeje doživljamo stres in smo dobre volje, vsa ta občutja pa nas osrečujejo tudi v partnerskem odnosu. Lastniki psov v povprečju poročajo o boljši samopodobi in želji po družabnosti, posledično pa lažje navezujejo stike, kar se lahko pokaže tudi v življenju v dvoje in bolj izpopolnjujočem spolnem življenju. Psi so pogosto povezovalni dejavnik, ki med partnerjema pomaga ohranjati tesen in pomemben stik. Mačjeljubci so pogosto še bolj čustveno navezani na svoje živali, v partnerstvu pa to običajno pomeni željo po še več intime.

A pozor, hišni ljubljenčki so lahko tudi zelo zahtevni in pogosto povzročajo nemir in skrbi. Med partnerjema, ki nimata enakih pogledov na vzgojo domače živali, se lahko pojavijo nesoglasja glede porazdelitve odgovornosti in ustreznih odločitev, nestrinjanje se lahko pokaže tudi, ko ljubljenček zboli in zahteva dodatno nego in pozornost. Mnogi se prerekajo tudi ponoči: nekateri so namreč veliki privrženci spanja z živalmi, spet drugi pa menijo, da to načenja intimno življenje, ruši rutino in dolgoročno povzroča nenaspanost.