Hitro in enostavno skrijmo nadležne kable: kanal je lahko tudi okras

Najpomembneje je, da rešitev prilagodimo prostoru in proračunu. Če smo najemniki, izberimo barvanje ali pohištvo. Če prenavljamo svoje stanovanje, razmišljajmo dolgoročno – skriti kabli pomenijo bolj urejen, sodoben in vizualno čist dom. Najbolj trajna, a tudi zahtevnejša rešitev je vkopavanje kablov v steno in prekrivanje z ometom. Rezultat? Popolnoma čist videz brez vidnih kanalov. Če so kanali na dovolj diskretnem mestu, bo že ujemanje kanala z barvo stene dovolj, da ne bo preveč motil pogleda. To je posebno učinkovito na belih ali enobarvnih stenah. Na tleh in stropu lahko namesto klasičnih plastičnih kanalov uporabimo širše talne ali stropne letve z votlim prostorom za kable. Videti so kot del arhitekture, hkrati pa elegantno zakrijejo napeljavo. To je ena estetsko najlepših rešitev. V dnevni sobi lahko kanale zakrijemo z ožjo polico, komodo ali TV-omarico. Kabel speljimo tik ob robu pohištva, kanal pa praktično izgine iz vidnega polja.

Če izberemo rešitev, ki vključuje dekorativne materiale, poskrbimo, da bomo do kablov še vedno lahko dostopali.

Lesene letvice, dekorativne stenske plošče ali celo tapeta čez kanal lahko ustvarijo občutek, da gre za namerno oblikovalsko rešitev. V modernih interierjih so priljubljene vertikalne lesene letvice, med katerimi se kabel popolnoma skrije. V spalnici ali otroški sobi jih lahko zakrijemo z zaveso, dekorativnim trakom, včasih zadostuje že premišljena postavitev okrasja. Arhitekti radi uporabljajo stenske dekorativne panele – lesene, PVC ali 3D – ki niso le estetski, temveč kabelske kanale tudi skrijejo pod površino in obenem poskrbijo za občutek topline ter mehkobe. Prednost panelov je tudi praktičnost: nekatere lahko preprosto prilepimo na steno brez posebnega predznanja. Pri fototapetah in nalepkah lahko hitro naredimo škodo, če nimamo mirne roke – uničimo material in včasih še steno. Pri panelih teh težav praviloma ni, saj so čvrsti in se med lepljenjem ne vihajo. Dodajo teksturo ali poudarek, hkrati pa ne zahtevajo rušenja stene. Takšna rešitev poskrbi za urejen videz, ne da bi omejila funkcionalnost prostora.

Skrit v vzorcu

Namesto da kabelski kanal poskušamo prikriti, ga lahko vključimo v oblikovalsko linijo. To pomeni, da ga speljemo v vertikalni ali horizontalni smeri, ki se ujema z drugimi dekorativnimi elementi, kot so stenske police, letvice ali geometrijski motivi. Ta tehnika kanal preoblikuje v dekorativen element in ustvari občutek urejenega sloga. Ena najbolj kreativnih idej je kanal usmeriti skozi ali ob dekorativni stenski grafiki oziroma tapeti. Arhitekti priporočajo vzorce, ki že vključujejo vertikalne črte ali geometrijske oblike, saj nevtralizirajo vizualni vpliv kabla in ga skrijejo v vzorcu. Umetniške ali stenske nalepke lahko kanal prelevijo v del ilustracije.

Kabel speljimo čim bližje robu pohištva ali v vogal, nato pa ga omehčajmo z zelenjem.

Notranji dekoraterji radi uporabljajo viseče rastline ali stenske lončke, da kable skrijejo ali vsaj preusmerijo pozornost z neželenih linij. Kabel speljimo čim bližje robu pohištva ali v vogal, nato pa ga omehčajmo z zelenjem. Alternativa je uporaba pletenih elementov, vrvi ali naravnih tekstur, ki ustvarijo občutek organskih linij in tako »tehnični« kabel spremenijo v naravni dodatek. Če izberemo rešitev, ki vključuje dekorativne materiale, poskrbimo, da lahko do kablov še vedno dostopamo, če jih bomo morali premakniti ali servisirati. Dobro je, da dekorativni element sledi slogu prostora – modernemu, rustikalnemu ali minimalističnemu –, saj kanal tako ne ostane le skrit, temveč postane tudi estetska nadgradnja stene.

Na tleh ali na stropu jih lahko skrijemo v temu namenjene letvice. FOTO: Lex20/Getty Images