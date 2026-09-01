Honor magic V6: eleganca in trpežnost v enem

Telefoni s pregibnimi zasloni so se brez dvoma prijeli med uporabniki, potem ko so proizvajalci pozdravili vse njihove otroške bolezni. Seveda se prodaja prepogljivcev ne more primerjati s prodajo klasičnih pametnih telefonov, a vseeno gre za večmilijonske številke. In telefoni so čedalje boljši, trpežnejši in elegantnejši.

Dobra dizajn in izdelava

Honor magic V6 je lep primer. Pohvali se lahko z elegantno in lahkotno zasnovo: z debelino 8,75 mm v zloženem stanju (9 mm pri nekaterih barvnih različicah) in težo 219 g je eden najtanjših in najlažjih prepogljivih telefonov na trgu. A ta impresivna vitkost ne vpliva na strukturno trdnost naprave, saj se telefon ne zvija in ne daje občutka krhkosti, kar je pogosto skrb pri zložljivih telefonih.

Prepogljivec je lepo tanek.

Honor je uporabil različne materiale glede na barvno različico telefona. Črna in zlata različica imata zadnjo steno iz steklenih vlaken, bela različica pa iz posebnih tanjših in lažjih vlaken, medtem ko je rdeča varianta iz veganskega usnja. Ti materiali ne le prispevajo k estetskemu videzu, temveč tudi k trpežnosti in udobju pri uporabi.

Zadnja stran iz umetnega usnja

Opremljen je z zaščito IP68 in IP69, kar pomeni, da je odporen proti prahu in vodi. Poleg tega je Honor izboljšal trdnost tečaja, kar zmanjšuje tveganje za poškodbe pri padcih. Tečaj je bil testiran z veliko ponovitvami, kar zagotavlja njegovo vzdržljivost in zanesljivost. Kljub nadgrajenemu tečaju še vedno obstaja manjša guba na pregibu zaslona, ki je opazna, a manj izrazita kot pri prejšnjih modelih. Ta guba ne vpliva bistveno na uporabniško izkušnjo, vendar je nekaj, kar uporabniki opazijo. A to je problem pri vseh telefonih s prepogljivim zaslonom.

Magic V6 lepo sede v roko.

Pregibni mehanizem je ojačan, guba na zaslonu je manj opazna.

Odličen nabor kamer

Telefon se ponaša z impresivnim naborom kamer, ki vključuje glavno kamero s 50 milijoni slikovnih točk in zaslonko f/1,6, širokokotno kamero s 50 megapiksli in zaslonko f/2,2 ter periskopsko telefoto kamero s 64 MP s trikratno optično povečavo in zaslonko f/2,5. Nad vsakim zaslonom je selfie kamera z 20 megapiksli, ki dela kakovostne avtoportrete in video klice, čeprav je selfieje najbolje delati z glavno kamero, pri čemer kot »kukalo« uporabimo zunanji zaslon.

Zelo dobre kamere za tak tip telefona

Glavna kamera poskrbi za izjemno podrobne in ostre fotografije, odlično se obnesejo tudi ostale kamere. Dejansko lahko kameram zamerimo le to, da so identične tistim na lanskem modelu; nadgrajena je le programska oprema. Umetna inteligenca skrbi za izboljšanje fotografij in videoposnetkov, pomaga pri prepoznavanju različnih scen in samodejno prilagaja nastavitve kamere, da doseže optimalne rezultate. Pohvalimo lahko tudi nočno fotografijo, pri čemer pomaga zboljšana stabilizacija slike, ki še dodatno prispeva h kakovosti nočnih posnetkov.

Zaslon in oblikovanje

Honor magic V6 ima odlična zaslona iz organskih diod. Zunanji meri 6,52 palca in ponuja ločljivost 1080 x 2420 točk, notranji zaslon, ki se razprostira na 7,95 palca, pa ima ločljivost 2172 x 2352 pik; oba podpirata frekvenco osveževanja do 120 Hz, kar omogoča gladko uporabniško izkušnjo. Oba zaslona sta svetla in dobro vidna tudi na prostem.

Velik in dobro berljiv zaslon.

Telefon poganja trenutni najhitrejši androidni procesor snapdragon 8 elite gen 5, ki ga uporablja tudi neposredna konkurenca, testni primerek pa je bil opremljen s 16 GB rama in 512 GB shrambe. Magic se ponaša z baterijo z impresivno kapaciteto 6660 mAh, ki je med največjimi v zložljivih telefonih in omogoča celodnevno uporabo brez skrbi, tudi pri intenzivnejši uporabi. Hitro polnjenje je še ena močna točka telefona, ki podpira 80 W žično polnjenje, kar omogoča, da se baterija v pol ure napolni do 70 odstotkov, poleg tega pa podpira 66 W brezžično polnjenje.

Skratka, gre za odličen prepogljiv telefon, ki ga muči le visoka cena, saj je treba zanj v prosti prodaji odšteti 2300 evrčkov.