Huawei matepad 12 X papermatte: odlična tablica za risanje in pisanje

Tablica ponuja sliko brez odsevov in občutek pisanja po papirju; zmogljivi procesor, dolgoživa baterija, dobra magnetna tipkovnica in novo pisalo.
Staš Ivanc
 17. 3. 2026 | 16:15
Pisali smo že o Huaweijevih tablicah s protiodsevnimi zasloni papermatte, ki se dejansko odlično obnesejo v močno osvetljenih prostorih in na sončni svetlobi, poleg tega pa imajo teksturo, ki spominja na papir, tako da ima uporabnik skoraj občutek, kakor da piše s svinčnikom po listu papirja. Nova Huaweijeva tablica matepad 12 X (2026) se ponaša s tretjo generacijo zaslona papermatte z diagonalo 12 palcev, ločljivostjo 2800 x 1840 točk in 144-herčnim osveževanjem slike, s čimer zagotavlja gladko animacijo in ostre podrobnosti, kar je idealno za branje, pisanje in risanje.

Matirani zaslon pa ne pomeni, da so tudi barve matirane ali kakor koli zadušene. Zasloni iz organskih diod, s kakršnimi se postavljajo druge premijske tablice, sicer ponujajo še toplejše barve in boljše kontraste ter tisto pravo globoko črnino, a na soncu pokleknejo zaradi zaslonskega stekla, ki je v zaprtem prostoru res videti krasno, pod močno svetlobo pa odseva vse živo. Papermatte se res dobro obnese, ima pa še eno dobrodošlo dodatno lastnost: odporen je proti mastnim prstnim odtisom.

Elegantna in zmogljiva

Pod ličnim pokrovom se skriva Huaweijev hišni procesor kirin T90A, ki v kombinaciji z 12 gigabajti rama in 256 GB shrambe zagotavlja gladko in hitro delovanje. Škoda je le, da tablica nima reže za dodatno spominsko kartico. Procesor omogoča brezhibno večopravilnost, kar je še posebno pomembno pri zahtevnejših nalogah, kot so urejanje videoposnetkov, risanje in uporaba več aplikacij hkrati. Tablica ima dodelan hladilni sistem, ki učinkovito odvaja toploto, kar preprečuje pregrevanje tudi med daljšimi in intenzivnejšimi seansami.

Novi matepad 12 X se ponaša z izjemno zmogljivo 10.100-mAh baterijo, ki omogoča dolgotrajno uporabo. Tablica zmore skoraj 12 ur mešanih produktivnih opravil in 14 ur predvajanja videoposnetkov, kar jo postavlja med najbolj vzdržljive na trgu, poleg tega podpira superhitro polnjenje s 66 W, s čimer se zajetna baterija do konca napolni v manj kot uri in pol. Ameriška in korejska konkurenca nimata tako velike baterije, kaj šele tako hitrega polnjenja.

10.100 mAh kapacitete ima baterija in omogoča kar 66-vatno polnjenje.

Tablica podpira brezžično omrežje wifi 7, z napravami pa se povezuje prek bluetootha; če gre za najnovejše Huaweijeve naprave, pa prek zmogljivejše brezžične povezave nearlink, ki omogoča ne le prenos visokoločljivostnega zvoka brez izgub po kodeku L2HC (če imamo, denimo, nove slušalke freebuds pro 5), ampak tudi res enostavno povezovanje. Priložena tipkovnica in pisalo M pencil pro se povežeta brez kakršnega koli brskanja po menijih in dodatnega tapkanja in potrjevanja.

Tipkovnica se dobro obnese, saj je dovolj velika, tipke pa ponujajo dovolj odpora in gibanja za soliden občutek pri tipkanju. Novo pisalo prav tako daje dober občutek pri pisanju in risanju po zaslonu, je udobno in prilagodljivo, polni pa se brezžično, ko je magnetno pritrjeno na tablico. Za risarje je prednaložena Huaweijeva aplikacija gopaint, za pisarniška opravila pa poskrbi paket orodij WPS.

Matepad 12 X se lahko pohvali s kar šestimi zvočniki, ki poskrbijo za soliden zvok, za spletno klepetanje pa skrbijo dva mikrofona in prednja kamera z osmimi milijoni točk, medtem ko sta na hrbtni strani dve kameri: glavna s 13 megapiksli in samodejnim ostrenjem ter širokokotna z 8 MP in fiksnim fokusom.

Google brez Googla

Kdor prebira te strani, že ve, da odsotnost Googlovih mobilnih storitev in aplikacij ni več nikakršen problem. V trgovini z aplikacijami AppGallery lahko enostavno poiščemo in namestimo aplikacije iz zunanjih virov, pri čemer moramo dodatno namestiti le aplikaciji microG service in microG companion, kar se zgodi samodejno, nakar še nekajkrat tapnemo, pri čemer telefon preveri, ali gre za varno datoteko, in aplikacija se znajde na namizju. In preverjeno deluje.

Za konec pa še cena: matepad 12 X z magnetno tipkovnico in pisalom pri nas stane 650 evrov, najti pa se ga da tudi za stotaka manj, kar je glede na zmogljivosti precej dobra cena. 

Več iz teme

matepad 12 XHuaweitablični računalniktablicatest
ZADNJE NOVICE
16:22
Novice  |  Kronika  |  Doma
UDARCI

Na Dečkovi cesti v Celju hud pretep, ena oseba huje poškodovana

Policisti o dveh osebah zbirajo obvestila.
17. 3. 2026 | 16:22
16:15
Lifestyle  |  Stil
TEST

Huawei matepad 12 X papermatte: odlična tablica za risanje in pisanje

Tablica ponuja sliko brez odsevov in občutek pisanja po papirju; zmogljivi procesor, dolgoživa baterija, dobra magnetna tipkovnica in novo pisalo.
Staš Ivanc17. 3. 2026 | 16:15
15:52
Novice  |  Slovenija
VLADA NA OBISKU

Revolucija v URI Soča, nova robotska roka napoveduje prihodnost rehabilitacije (FOTO)

V URI Soča so pridobili robotsko roko za napredno izdelavo medicinskih pripomočkov.
17. 3. 2026 | 15:52
15:43
Novice  |  Svet
DRŽAVI ZMANJKUJE GORIVA

Trump razmišlja o zavzetju Kube: »Z njo lahko naredim, kar hočem«

Ameriški predsednik je že večkrat zatrdil, da je kubanski režim na robu propada.
17. 3. 2026 | 15:43
15:39
Bulvar  |  Domači trači
PODKAST REALITY CHECK

Strokovnjak iz Poroke na prvi pogled: »Neodvisne ženske so pri moških vedno manj zaželene, sploh če so sami nesamozavestni« (VIDEO)

V prvem delu šeste epizode Reality Checka sta se Anja in Timotej dotaknila vizualno in čustveno najbolj raznolikega para letošnje Poroke na prvi pogled - Jane in Petra.
17. 3. 2026 | 15:39
15:15
Bulvar  |  Glasba in film
NARODNOZABAVNA GLASBA

Crklani se zavedajo korenin

Mladi glasbeniki si želijo pustiti pečat v narodnozabavni glasbi. Znanim skladbam vdahnejo del lastne ustvarjalnosti.
Mojca Marot17. 3. 2026 | 15:15

Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Kar danes propada, bi jutri lahko reševalo bivanje v Sloveniji

Serija podkastov Prenovimo pogled na bivanje odpira vprašanje, kako lahko stare hiše postanejo sodobni in energetsko učinkoviti domovi.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AUTOCART

Sodobno zdravljenje poškodb z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
16. 3. 2026 | 08:17
Promo
Novice  |  Slovenija
PETROL

80 let slovenskega podjetja, ki je zaznamovalo naš vsakdan

Petrol s skoraj 600 prodajnimi mesti v petih državah, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori, ter z mrežo več kot 680 električnih polnilnic podpira mobilnost nove dobe. Z raznolikim portfeljem oskrbe z energenti in proizvodnje energije iz obnovljivih virov je prisoten tudi v Italiji in Avstriji.
4. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
INTERNET

Nekoč obrobna stvar, danes eden ključnih razlogov za brezskrben dopust

Hrvaška je med najbolj zaželenimi destinacijami za digitalne nomade in družine in zanje so pri A1 Hrvaška razvili posebno ponudbo.
4. 3. 2026 | 10:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Kar danes propada, bi jutri lahko reševalo bivanje v Sloveniji

Serija podkastov Prenovimo pogled na bivanje odpira vprašanje, kako lahko stare hiše postanejo sodobni in energetsko učinkoviti domovi.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AUTOCART

Sodobno zdravljenje poškodb z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
16. 3. 2026 | 08:17
Promo
Novice  |  Slovenija
PETROL

80 let slovenskega podjetja, ki je zaznamovalo naš vsakdan

Petrol s skoraj 600 prodajnimi mesti v petih državah, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori, ter z mrežo več kot 680 električnih polnilnic podpira mobilnost nove dobe. Z raznolikim portfeljem oskrbe z energenti in proizvodnje energije iz obnovljivih virov je prisoten tudi v Italiji in Avstriji.
4. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
INTERNET

Nekoč obrobna stvar, danes eden ključnih razlogov za brezskrben dopust

Hrvaška je med najbolj zaželenimi destinacijami za digitalne nomade in družine in zanje so pri A1 Hrvaška razvili posebno ponudbo.
4. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JAGODINA

Skriti kraj, ki ga letno obišče pol milijona ljudi

Potoval sem po vsem svetu, a Jagodine nisem nikjer našel.﻿
1. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANA FESTIVAL

Nekaj velikega se vrača v mesto

Osrednja poletna kulturna prireditev Slovenije.
4. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
GREM Z VLAKOM

Slovenske železnice razkrivajo prizor, ki bi lahko spremenil pogled na jutri

Trajnostne spremembe se pogosto začnejo s preprosto, a premišljeno idejo, ki jo skupnost hitro ponese naprej.
4. 3. 2026 | 20:30
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVON GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
TRGOVINE

Slovenska ponudba ostaja na prodajnih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Slovenske novice17. 3. 2026 | 08:25
Promo
Razno
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Izlet
93 LET INOVACIJ

90 let tradicije, ki danes kroji prihodnost kmetijstva

Mednarodni kmetijski sejem že več kot devet desetletij presega okvire klasične sejemske prireditve ter se uveljavlja kot institucija trajne vrednosti in platforma, na kateri se določajo smernice razvoja sodobnega kmetijstva.
1. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAVILIŠČE

Kraj, kamor se boste vedno znova vračali

Če obstaja destinacija, ki vas zna upočasniti, povrniti ravnovesje in hkrati ponuditi dovolj razlogov, da vsak dan doživite drugače, potem je to Vrnjačka Banja.
1. 3. 2026 | 14:30
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AKTIVNI CENIK

Ste vedeli, da elektrika stane manj čez dan?

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
17. 3. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Oblačila za prosti čas: od izletov v naravo do fitnesa

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 15:33
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
