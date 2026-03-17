Huawei matepad 12 X papermatte: odlična tablica za risanje in pisanje

Pisali smo že o Huaweijevih tablicah s protiodsevnimi zasloni papermatte, ki se dejansko odlično obnesejo v močno osvetljenih prostorih in na sončni svetlobi, poleg tega pa imajo teksturo, ki spominja na papir, tako da ima uporabnik skoraj občutek, kakor da piše s svinčnikom po listu papirja. Nova Huaweijeva tablica matepad 12 X (2026) se ponaša s tretjo generacijo zaslona papermatte z diagonalo 12 palcev, ločljivostjo 2800 x 1840 točk in 144-herčnim osveževanjem slike, s čimer zagotavlja gladko animacijo in ostre podrobnosti, kar je idealno za branje, pisanje in risanje.

Lep in barvit zaslon

Narejena za skiciranje, risanje in pisanje.

Matirani zaslon pa ne pomeni, da so tudi barve matirane ali kakor koli zadušene. Zasloni iz organskih diod, s kakršnimi se postavljajo druge premijske tablice, sicer ponujajo še toplejše barve in boljše kontraste ter tisto pravo globoko črnino, a na soncu pokleknejo zaradi zaslonskega stekla, ki je v zaprtem prostoru res videti krasno, pod močno svetlobo pa odseva vse živo. Papermatte se res dobro obnese, ima pa še eno dobrodošlo dodatno lastnost: odporen je proti mastnim prstnim odtisom.

Odličen protiodsevni zaslon, narejen za čečkanje s pisalom.

Matepad 12 X je lepo tanek.

Elegantna in zmogljiva

Pod ličnim pokrovom se skriva Huaweijev hišni procesor kirin T90A, ki v kombinaciji z 12 gigabajti rama in 256 GB shrambe zagotavlja gladko in hitro delovanje. Škoda je le, da tablica nima reže za dodatno spominsko kartico. Procesor omogoča brezhibno večopravilnost, kar je še posebno pomembno pri zahtevnejših nalogah, kot so urejanje videoposnetkov, risanje in uporaba več aplikacij hkrati. Tablica ima dodelan hladilni sistem, ki učinkovito odvaja toploto, kar preprečuje pregrevanje tudi med daljšimi in intenzivnejšimi seansami.

Novi matepad 12 X se ponaša z izjemno zmogljivo 10.100-mAh baterijo, ki omogoča dolgotrajno uporabo. Tablica zmore skoraj 12 ur mešanih produktivnih opravil in 14 ur predvajanja videoposnetkov, kar jo postavlja med najbolj vzdržljive na trgu, poleg tega podpira superhitro polnjenje s 66 W, s čimer se zajetna baterija do konca napolni v manj kot uri in pol. Ameriška in korejska konkurenca nimata tako velike baterije, kaj šele tako hitrega polnjenja.

Tablica podpira brezžično omrežje wifi 7, z napravami pa se povezuje prek bluetootha; če gre za najnovejše Huaweijeve naprave, pa prek zmogljivejše brezžične povezave nearlink, ki omogoča ne le prenos visokoločljivostnega zvoka brez izgub po kodeku L2HC (če imamo, denimo, nove slušalke freebuds pro 5), ampak tudi res enostavno povezovanje. Priložena tipkovnica in pisalo M pencil pro se povežeta brez kakršnega koli brskanja po menijih in dodatnega tapkanja in potrjevanja.

Tipkovnica se dobro obnese, saj je dovolj velika, tipke pa ponujajo dovolj odpora in gibanja za soliden občutek pri tipkanju. Novo pisalo prav tako daje dober občutek pri pisanju in risanju po zaslonu, je udobno in prilagodljivo, polni pa se brezžično, ko je magnetno pritrjeno na tablico. Za risarje je prednaložena Huaweijeva aplikacija gopaint, za pisarniška opravila pa poskrbi paket orodij WPS.

Matepad 12 X se lahko pohvali s kar šestimi zvočniki, ki poskrbijo za soliden zvok, za spletno klepetanje pa skrbijo dva mikrofona in prednja kamera z osmimi milijoni točk, medtem ko sta na hrbtni strani dve kameri: glavna s 13 megapiksli in samodejnim ostrenjem ter širokokotna z 8 MP in fiksnim fokusom.

Zadnja stran z dvojno kamero

Google brez Googla

Kdor prebira te strani, že ve, da odsotnost Googlovih mobilnih storitev in aplikacij ni več nikakršen problem. V trgovini z aplikacijami AppGallery lahko enostavno poiščemo in namestimo aplikacije iz zunanjih virov, pri čemer moramo dodatno namestiti le aplikaciji microG service in microG companion, kar se zgodi samodejno, nakar še nekajkrat tapnemo, pri čemer telefon preveri, ali gre za varno datoteko, in aplikacija se znajde na namizju. In preverjeno deluje.

Huaweijeva trgovina AppGallery

Za konec pa še cena: matepad 12 X z magnetno tipkovnico in pisalom pri nas stane 650 evrov, najti pa se ga da tudi za stotaka manj, kar je glede na zmogljivosti precej dobra cena.