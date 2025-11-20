  • Delo d.o.o.
AVTOMOBILIZEM

Ibiza bo še vozila, prenovljena in osvežena (FOTO)

Sveži dotiki za ohranitev Seatove avtomobilske klasike, tudi mali križanec na njeni osnovi.
Za Seat je bila ibiza vselej najpomembnejši model. Na malo kombilimuzino računajo tudi v prihodnje. Foto: Seat

Ignasi Prieto, vodja marketinga za Cupro in Seat: Seat bo v prihodnje vstopna znamka koncerna, še posebno za mlade kupce. Foto: Gašper Boncelj

Notranjost pri višji opremi prinaša zelo dobra sprednja sedeža. Foto: Seat

Ibiza bo imela tudi poslej le bencinski pogon. Foto Seat

Arona je mali križanec na osnovi ibize, doslej so jih prodali 700 tisoč. Foto Seat

Gašper Boncelj
 20. 11. 2025 | 13:10
Španski del koncerna Volkswagen je vrsto let predstavljala predvsem znamka Seat. Iz bolj športnih izvedenk njenih modelov je nastala Cupra, ki je s serijo atraktivnih modelov morda kar nepričakovano požela velik uspeh. Pojavljati so se začeli dvomi, kaj bo s Seatom, ki pravih novosti zadnja leta ni imel. A vendarle njihovi vodilni pravijo, da bo Seat – nastal je pred spoštljivimi 75 leti – obstal. Za začetek s prenovo legendarnega malega modela ibiza in tehnično sorodnega križanca arona.

Letos do oktobra je imel ​Seat 200.000 kupcev, kar je petino manj kot v istem obdobju lani, a kot pravi Ignasi Prieto, vodja marketinga za Cupro in Seata, je takšna številka vendarle trdna osnova, Seat pa bo v prihodnje nekakšna vstopna znamka koncerna, zlasti za mlade kupce. Stranke znamke Seat so v povprečju za 10 let mlajše od povprečja v koncernu, seveda je daleč najbolj priljubljena doma, v Španiji.

Seatov zgodovinsko najuspešnejši model je klasična kombilimuzina nižjega razreda ibiza. Od premiere leta 1984 je bilo v petih generacijah prodanih več kot šest milijonov vozil. Doslej zadnja izvedba je prenovljena, osveženo so predstavili na otoku Ibiza, kjer so istoimenski model razkrili tudi v prvi generaciji, ob tem so predvajali pesem Forever Young skupine Alphaville, ki je blestela v tistih časih. Tokrat so razstavili tudi prvo ibizo v kabrioletni izvedbi, o čemer pa se danes ne govori več. Na zunaj je ibiza spredaj izgubila nekaj kroma, več je matiranih poudarkov; nova sta šesterokotna mreža hladilnika in odbijač, prav tako ožji žarometi s svetlečimi diodami. V notranjosti je nekaj drobnih izboljšav, na primer brezstično polnjenje pametnega telefona in njegovo zrcaljenje na sredinski zaslon, boljša avdionaprava, nova tkanina na sedežih, mehkejša plastika; školjkasta sedeža, ki sta v najvišji opremi FR, bi osebno imel kot standardna.

Sicer pa je ibiza v kabini avtomobil stare šole, tipke in gumbi prevladujejo nad digitalizacijo. Morda za koga dolgočasno, zame sproščujoče, z manj odvračanja pogleda od ceste. Ibiza v dolžino tako kot doslej meri 407 centimetrov, je lahka (masa 1,1 tone) in se vozi lahkotno, nezahtevno. Motorna ponudba je bencinska, najprej bo na prodaj z 1-litrskim motorjem v več izvedbah moči (59, 70, 85 kW), tudi s samodejnim menjalnikom z dvema sklopkama.

Čeprav je trivaljnik, nima kakega mlinčkastega zvoka, precej mirno je deloval na prvih kilometrih, je pa res, da smo vozili umirjeno. Ibiza bo dosegljiva še v izvedbi s štirivaljnim 1,5-litrskim bencinskim motorjem (moč 110 kW), leta 2027, ko začne veljati okoljski standard evro 7, pa bodo uvedli blagohibridni pogon. Mimogrede, takrat bodo hibridni pogon namenili tudi večjemu modelu leon, tisto pa bo polni hibrid. Ibizo izdelujejo v Seatovem središču v Martorellu pri Barceloni, tako kot malce večjo in višjo seat arono. Slednja tudi po prenovi prinaša bolj resno zunanjo podobo pa podobno notranjost, s pristavkom, da se v njej rahlo višje sedi in ima malce večji prtljažnik. Arona je dolga 416 centimetrov, malce bolj je oddaljena od tal (17 cm, ibiza 13 cm). Motorna ponudba je podobna, tudi v tem primeru je pogon sprednji, gre za mestnega križanca, tu na štirikolesni pogon ne računajte.

Tržne možnosti? Seat ibiza prihaja v družbi, ki ni več tako pestra kot nekoč. Lahko ima priložnost, če bo ob nastopu prenovljene izvedbe na slovenskem trgu (januarja ali februarja) cena prava … To morda še bolj velja za sicer doslej nekoliko dražjo arono. Na njenem področju – v svetu malih križancev – je namreč tekmecev ogromno.

