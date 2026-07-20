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Idealna starostna razlika za srečno zvezo

Psihologinja razkriva, kateri pari se najpogosteje razidejo.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Vasyl Dolmatov/Gettyimages

FOTO: Vasyl Dolmatov/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Vasyl Dolmatov/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 20. 7. 2026 | 18:00
2:14
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Obstajajo dejavniki, ki povečujejo možnosti za uspešno partnersko zvezo in stabilen zakon. Klinična psihologinja in seksologinja Elena Iljina pojasnjuje, kakšna starostna razlika med partnerjema naj bi bila najprimernejša za dolgoročen in harmoničen odnos. Ob tem poudarja, da univerzalnih meril za izbiro partnerja sicer ni, saj je vsak človek edinstven. Kljub temu na uspešnost zveze pomembno vplivajo usklajeni življenjski cilji, skupne vrednote in podobni pogledi na kariero, prosti čas ter vzgojo otrok.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Po njenem mnenju je najbolje, če partnerja pripadata isti generaciji. To prispeva k podobnemu pogledu na življenje in starševstvo ter zmanjšuje generacijski razkorak, zaradi katerega pogosto prihaja do izjav, kot je: »V mojih časih je bilo drugače.« Prevelike razlike lahko ustvarijo občutek, da partnerja prihajata iz povsem različnih svetov. Opozarja še na druge izzive, ki se lahko pojavijo pri večji starostni razliki. Odnos se lahko sčasoma spremeni v razmerje pacient–negovalec, saj postajajo razlike v energiji in zdravstvenem stanju z leti izrazitejše. Prav tako se lahko razvije dinamika starš–otrok, zato je po njenem mnenju dobro razumeti, katero nezavedno potrebo posameznik zadovoljuje z izbiro bistveno starejšega ali mlajšega partnerja. Težave se, zaradi starostnih sprememb in spreminjajočih se življenjskih vlog, lahko pojavijo tudi v intimnem življenju, kar poveča tveganje za ljubosumje, nezaupanje, konflikte in izgubo medsebojnega razumevanja.

FOTO: Vasyl Dolmatov/Gettyimages
FOTO: Vasyl Dolmatov/Gettyimages

Kakšna je torej idealna starostna razlika?

Po besedah Elene Iljine je optimalna starostna razlika med partnerjema do sedem let. Takšna omogoča, da dva ostaneta del iste generacije, imata podobno raven energije in si delita primerljive življenjske cilje. Kljub temu psihologinja poudarja, da za srečen in trden zakon ostaja najpomembnejša ljubezen, saj nobeno pravilo ne more nadomestiti medsebojnega spoštovanja, zaupanja in pripravljenosti na skupno rast, navaja Sensa.mondo.rs.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

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