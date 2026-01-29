Imate bele lise na oblačilih in obutvi? Niso le estetska nadloga

Zimske razmere na obutvi in oblačilih pogosto pustijo vidne posledice. Sol, s katero so v namen preprečevanja poledice posute ceste in pločniki, škoduje usnjeni obutvi in obutvi iz drugih materialov, zimskim jaknam, hlačam in celo preprogam v avtomobilu. Marsikdo se madežev soli ne loti takoj, strokovnjaki pa opozarjajo, da je to ena najslabših možnih odločitev. Odlašanje čiščenja namreč soli omogoča, da prodre globoko v vlakna tkanin in pore usnja, kar lahko povzroči trajne spremembe barve, propadanje materiala in celo neprijetne vonjave. Sol materiale, s katerimi pride v stik, izsuši, kar še posebno škoduje usnju, ta nato razpoka. Zato je hitro in pravilno ukrepanje ključnega pomena.

Bele lise niso le estetska nadloga. Sol za posipanje cest v kombinaciji z vodo in brozgo prodira globoko v materiale. Ko voda izhlapi, kristali soli ostanejo ujeti v tkanini ali usnju in delujejo kot drobne gobe, ki iz materiala črpajo naravno vlago in olja. Posledica so suhi, togi in krhki materiali, podvrženi razpokam. Pri usnjeni obutvi lahko to, predvsem na pregibih, vodi v nepopravljive poškodbe, pri volnenih ali svilenih oblačilih pa snovi, dodane soli, trajno oslabijo vlakna in spremenijo barvo. Edina učinkovita rešitev je hitro in pravilno odstranjevanje madežev.

S pravilnim ravnanjem bodo oblačila in obutev brez trajnih posledic še številne zime. FOTO: Dima Berlin/Getty Images

Rešitev za usnjeno obutev

Usnjena obutev je pozimi med najbolj izpostavljenimi, a dobra novica je, da je tudi najbolj trdovratne madeže soli mogoče odstraniti s preprostimi pripomočki, ki jih ima večina doma. Najprej z mehko, suho krpo ali krtačo odstranimo čim več posušenih ostankov soli. Nato zmešamo enaka dela belega alkoholnega kisa in vode. V raztopino namočimo mehko krpo, jo dobro ožamemo in z njo nežno obrišimo madeže. Ne drgnimo premočno, da ne bi poškodovali površine usnja. Postopek ponavljajmo, dokler madeži ne izginejo. Ko sol odstranimo, obutev obrišimo s čisto krpo, navlaženo s čisto vodo, in odstranimo ostanke kisa, nato jo rahlo osušimo z brisačo in pustimo, da se na zraku popolnoma posuši. Ne sušimo je v bližini virov toplote, saj ta usnje dodatno izsušuje. Suho obvezno negujmo z balzamom ali kremo za usnje, ki povrne vlago, prožnost in zaščito.

Usnjene obutve ne sušimo ob virih toplote. FOTO: Evgen_prozhyrko/Getty Images

Brušeno usnje je še bolj občutljivo in zahteva bolj previden pristop. Čistimo izključno suhe površine. S posebno krtačo za brušeno usnje nežno odstranimo posušene sledi soli in umazanije. Če madeži vztrajajo, lahko zelo previdno uporabimo raztopino vode in kisa, najprej obvezno preizkusimo na neopaznem mestu. Še boljša možnost je mešanica skodelice hladne vode in nekaj kapljic blagega tekočega detergenta za perilo. Krpo dobro ožamemo, da je le rahlo vlažna, in z njo tapkamo po madežu. Ne drgnemo, da ne bi poškodovali materiala. Po sušenju obutev znova skrtačimo, da povrnemo značilno mehko teksturo.

Čim prej operemo

Madeže soli na zimskih jaknah, hlačah in drugi pralni garderobi je praviloma najlažje odstraniti. Za manjše zmešamo žlico belega kisa s skodelico tople vode. Krpo pomočimo v raztopino in nežno tapkamo po madežu. Speremo s čisto vodo in pustimo, da se posuši. Pri večji umazaniji je priporočljivo pranje v pralnem stroju, a šele po tem, ko odstranimo večje količine soli. Ključno je, da oblačila operemo čim prej, saj lahko kemikalije iz soli povzročijo trajno bledenje barv. Vedno upoštevamo navodila na etiketi. Pred sušenjem preverimo, ali je madež povsem izginil, če ni, postopek ponovimo. Za volno, kašmir in druge občutljive materiale je najbolje izbrati profesionalno kemično čiščenje. Da bi si prihranili delo, usnjeno in obutev iz brušenega usnja, preden jo obujemo, zaščitimo z vodoodpornim razpršilom. Po vsakem nošenju po površinah, ki so bile soljene, čevlje na hitro obrišimo z vlažno krpo. Skrb za zimska oblačila in obutev ni le vprašanje videza, temveč tudi trajnosti. S pravilnim ravnanjem bodo brez trajnih posledic še številne zime.