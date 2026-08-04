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Imejmo doma tudi med pripeko pisan gaj

Petunije, pelargonije, verbena, gavra in sredozemske trajnice dobro prenašajo vročino. Že z nekaj malega nege in naše pozornosti bo balkon tudi sredi vročinskega vala živo pisan.
Pelargonije so nepogrešljive prebivalke poletnih balkonov. FOTO: Daliu/Getty Images

Pelargonije so nepogrešljive prebivalke poletnih balkonov. FOTO: Daliu/Getty Images

Petunije najlepše uspevajo ravno na sončnih mestih. FOTO: Dzurag/Getty Images

Petunije najlepše uspevajo ravno na sončnih mestih. FOTO: Dzurag/Getty Images

Timijan in druga sredozemska zelišča so še kako vajeni vročega in suhega podnebja. FOTO: Elkhophoto/Getty Images

Timijan in druga sredozemska zelišča so še kako vajeni vročega in suhega podnebja. FOTO: Elkhophoto/Getty Images

Pelargonije so nepogrešljive prebivalke poletnih balkonov. FOTO: Daliu/Getty Images
Petunije najlepše uspevajo ravno na sončnih mestih. FOTO: Dzurag/Getty Images
Timijan in druga sredozemska zelišča so še kako vajeni vročega in suhega podnebja. FOTO: Elkhophoto/Getty Images
L. K.
 4. 8. 2026 | 08:09
3:26
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Poletni vročinski valovi so postali že stalnica, temperature nad 35 stopinj Celzija pa so za rastline na balkonih in terasah zelo resna preizkušnja. Številne cvetlice na žgočem soncu hitro ovenijo ali prenehajo cveteti, a še vedno obstajajo vrste, ki v vročini pravzaprav naravnost uživajo. S pravo izbiro rastlin lahko balkon ostane pisan zatorej tudi v najbolj vročih dneh.

Zalivajmo jih zgodaj zjutraj ali zvečer, ko voda počasneje izhlapeva.

Petunije najlepše uspevajo ravno na sončnih mestih. FOTO: Dzurag/Getty Images
Petunije najlepše uspevajo ravno na sončnih mestih. FOTO: Dzurag/Getty Images
Med najbolj odporne spadajo petunije, pelargonije, sporiš (verbena), gavra ter sredozemska zelišča, kot so rožmarin, timijan in žajbelj. Vse prav dobro prenašajo neposredno sonce, cvetijo več mesecev in ostanejo privlačne, četudi z zelo malo nege. Petunije so, denimo, med najbolj priljubljenimi poletnimi cvetlicami. Njihovi cvetovi segajo od bele in nežno rožnate pa tja do temno vijolične, rdeče in skoraj črne. Najlepše uspevajo na sončnih mestih, potrebujejo prepustno zemljo in redno zalivanje, saj se substrat v loncih kaj hitro izsuši. Odstranjevanje odcvetelih cvetov spodbuja nove popke, tedensko gnojenje pa poskrbi za še bujnejše cvetenje. Tudi pelargonije so nepogrešljive prebivalke balkonov. Na voljo so pokončne in viseče sorte, odporne so proti vročini in dolgo cvetijo. Čeprav prenesejo kar hudo sušo, jih ne smemo povsem zanemariti. Ob dolgotrajno suhi zemlji se bo rast upočasnila, cvetenje pa oslabilo. Redno zalivanje, odstranjevanje odcvetelih socvetij in občasno gnojenje jih bo v vsej bujnosti ohranilo vse do jeseni.

Privabljajo čebele

Verbena brez večjih težav prestane visoke temperature in sušna obdobja. Njeni drobni vijolični, rožnati, rdeči ali beli cvetovi privabljajo čebele in metulje. Še posebno nezahtevna je visoka verbena, ki cveti od poznega poletja do jeseni. Potrebuje sonce in zemljo, iz katere voda hitro odteka.

Obstajajo takšne vrste, ki v vročini naravnost uživajo.

Timijan in druga sredozemska zelišča so še kako vajeni vročega in suhega podnebja. FOTO: Elkhophoto/Getty Images
Timijan in druga sredozemska zelišča so še kako vajeni vročega in suhega podnebja. FOTO: Elkhophoto/Getty Images
Vse bolj priljubljena je tudi gavra, gre za nežno trajnico z belimi ali rožnatimi cvetovi, ki raste na tankih steblih. Cveti od junija do konca poletja, dobro prenaša sušo in uspeva tako na gredicah kot v večjih loncih. Odlična izbira so tudi rožmarin, timijan in žajbelj. Navajene so vročega in suhega podnebja, balkon prijetno odišavijo, njihove vejice pa lahko uporabljamo pri kuhanju. Posadimo jih v prepusten substrat, saj zastajanja vode ne marajo. A tudi še tako trpežne rastline potrebujejo med vročinskim valom našo pozornost. Zalivajmo jih zgodaj zjutraj ali zvečer, ko voda počasneje izhlapeva. Kakovosten substrat naj zadržuje vlago, hkrati pa omogoča odtekanje odvečne vode. Pomagala bo tudi plast zastirke ali komposta. Z rednim odstranjevanjem suhih listov in odcvetelih cvetov bodo rastline ostale zdrave, balkon pa bo cvetel vse do prvih jesenskih dni.

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