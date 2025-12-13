  • Delo d.o.o.
NEVARNOST

Improviziran grelnik je lahko nevaren, odsvetujejo ga celo gasilci

Svečka pod glinenim lončkom naj bi že v nekaj minutah ogrela sobo. A gasilci opozarjajo, da lahko to početje močno poveča požarno tveganje.
Grejmo se le na preverjene načine. FOTO: Jevtic/gettyimages

Grejmo se le na preverjene načine. FOTO: Jevtic/gettyimages

Ob prihodu mrzlih dni si marsikdo želi savno. FOTO: Ridofranz/Getty Images

Ob prihodu mrzlih dni si marsikdo želi savno. FOTO: Ridofranz/Getty Images

Svečke vselej postavimo v svečnike. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Svečke vselej postavimo v svečnike. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Grejmo se le na preverjene načine. FOTO: Jevtic/gettyimages
Ob prihodu mrzlih dni si marsikdo želi savno. FOTO: Ridofranz/Getty Images
Svečke vselej postavimo v svečnike. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images
L. K.
 13. 12. 2025 | 07:42
2:24
A+A-

Zunaj je megla, mraz pritiska. Med ljudmi, tudi pri nas, se je s spleta kot blisk razširil nenavaden trik za ogrevanje doma: dovolj naj bi bila že majhna sveča in glineni lonček za rože. Tisti, ki so ga preizkusili, zatrjujejo, da gre za najboljši trik doslej, saj naj bi že v nekaj minutah močno dvignil temperaturo v sobi.

Sveče morajo stati v stabilnih podstavkih, odpornih proti toploti.

Pred poskusom so izmerili, denimo, 15 stopinj v prostoru, potem pa zaprli vsa vrata in okna ter zagrnili zavese, majhno svečo postavili na krožnik ter jo prekrili z glinenim lončkom (drenažna odprtina mora biti nad plamenom), tako da je plamen segreval notranjost, pravijo. Ideja je, da se lonček segreje in začne oddajati toploto v prostor, kot nekakšen majhen radiator. In res: že zelo kmalu je menda lonček postal vroč, temperatura v sobi pa naj bi se prav zaradi tega v dobrih dveh minutah dvignila za pol stopinje. Navdušenci nad tovrstnim ogrevanjem zdaj razlagajo, da bi lahko že s štirimi takšnimi svečkami in štirimi lončki sobo spremenili kar v savno.

Gasilci opozarjajo na nevarnosti, ki jih tako početje prinaša.

Nekateri predlagajo tudi keramični lonček, znotraj pa dve sveči; nekateri drugi pa še posebno opozarjajo na nujno zračenje, saj da sveče porabljajo kisik. Del javnosti pa ostaja skeptičen. Kritiki menijo, da je tako skromen dvig temperature predvsem posledica zaprtih oken in zagrnjenih zaves, ne pa improviziranega grelnika. Nekateri strokovnjaki in tudi gasilci nad takšnimi eksperimenti niso najbolj navdušeni, češ da so sveče zelo resen dejavnik tveganja morebitnih požarov ter da jih ljudje ne bi smeli uporabljati kot nekakšen nadomestek za ogrevanje. Predvsem morajo sveče stati v stabilnih podstavkih, odpornih proti toploti, ter na ravni negorljivi podlagi, nikakor ne v bližini zaves ali drugih gorljivih materialov. V iskanju prihrankov pri ogrevanju so ljudje pripravljeni preizkusiti marsikaj. A gasilci opozarjajo, da je varnost doma vsekakor pomembnejša od vsak(ršn)ega vira dodatne toplote, ki ni absolutno preverjen.

Svečke vselej postavimo v svečnike. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images
Svečke vselej postavimo v svečnike. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Ob prihodu mrzlih dni si marsikdo želi savno. FOTO: Ridofranz/Getty Images
Ob prihodu mrzlih dni si marsikdo želi savno. FOTO: Ridofranz/Getty Images

grelnikzimaogrevanjenevarnostgasilcipožar
08:06
Novice  |  Svet
KANADČANOM NI VŠEČ

Že drugič zlorabili dobrega želvaka Frančka

Priljubljenega Frančka so ZDA uporabile v oglasu za deportacije. Kanadski imetnik pravic bo naredil vse, da animirani lik zaščiti.
13. 12. 2025 | 08:06
08:00
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNA MIZA

Skrivnost britanskega kuharskega mojstra: preprost trik za najbolj hrustljav božični krompir

Njegov božični pečeni krompir odtehta vsak korak priprave.
13. 12. 2025 | 08:00
07:37
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
INDUSTRIJSKA HALA

V Zagorju izbruhnil velik požar, prebivalce sredi noči prebudil alarm: Zaprite okna, ne približujte se! (FOTO)

Gasilci so se vso noč borili z ognjenimi zublji.
13. 12. 2025 | 07:37
07:10
Premium
Novice  |  Slovenija
OB PRODAJI SE NE PLAČA DOHODNINA

Slovenci kupili na tone zlata, zmanjkuje celo sefov

Tržna vrednost zlata skokovito narašča.
Tomica Šuljić13. 12. 2025 | 07:10
06:54
Lifestyle  |  Polet
NI KRIV SAMO MRAZ

Ne spreglejte hladnih rok in stopal! Zdravniki opozarjajo na nevarno stanje, ki je lahko znak resne motnje

Hladne roke in stopala niso vedno nedolžna težava.
Miroslav Cvjetičanin13. 12. 2025 | 06:54

