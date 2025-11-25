iPhone air: impresiven tehnološki izdelek, ki pa ni za vsakogar

Prejšnji teden smo na tej strani pisali o Samsungovem pametnem telefonu galaxy S25 edge in ugotavljali, da gre za resnično lep in eleganten izdelek, ki pa ima na račun svoje tankosti tudi kakšno pomanjkljivost, kot sta manjša baterija in možnost pregrevanja (in upočasnjevanja procesorja), kadar poganjamo strojno zahtevnejše aplikacije oziroma igre. Seveda pa Apple ne bi bil Apple, če tudi sam ne bi ponudil nečesa podobnega: septembra je luč sveta ugledal njegov supertanki model z enostavnim imenom iphone air.

Tanjši od konkurence

Apple že od nekdaj slovi po poudarku na oblikovanju in iphone air ni nobena izjema. Applovim inženirjem je uspelo narediti še tanjše ohišje, kakor ga ima Samsungov edge (5,6 proti 5,8 mm), pri čemer so še posebej poudarili, da baterija zaseda skoraj celotno napravo, kar je razvidno tudi iz fotografij in shematik, ki jih najdemo na internetih; ostalo elektroniko so stlačili v zgornji del aparata; air dejansko nima niti reže za sim kartico, ampak »sprejme« dve virtualni kartici esim. Seveda niti baterija ni ravno hiperzmogljiva, saj ima le dobrih 3100 mAh kapacitete. A tega Apple ne obeša na veliki zvon. Celo na septembrski predstavitvi nove kolekcije je višji podpredsednik oddelka za strojni inženiring pri Applu John Ternus izpostavil »celodnevno življenjsko dobo baterije v našem najtanjšem iphonu doslej«. A že čez nekaj ​​sekund je razkril »nizkoprofilni« dodatek magsafe battery za iphone air: »Ko ju uporabljate skupaj, zmore air do 40 ur predvajanja videoposnetkov.« Ampak, dobro, pri tako tankem telefonu je pač treba računati na kak kompromis.

Baterija zavzema večino telefona. FOTO: Apple

Le enojna kamera

No, kljub tankosti telefon ne deluje krhek, saj ima močan titanski okvir, je pa zato malce težji (165 g), kakor bi lahko bil, če bi imel aluminijasto ogrodje. Menda so ga testirali pri 80-kilogramski obremenitvi, pri kateri se je telefon sicer upognil, a se je hitro vrnil v prvotno obliko. Air ima certifikat IP68, kar pomeni, da je odporen proti prahu in vodi, kar je že nekaj časa standard za sodobne pametne telefone. Zaslon je odličen, malce večji kot pri iphonu 17 (6,5 namesto 6,3 palca), narejen je iz organskih diod in ponuja enako svetilnost.

Ogrodje je iz titana, sprednja in zadnja stran sta iz stekla. FOTO: Staš Ivanc

Ena izmed posledic tankega ohišja pa je le enojna glavna kamera, ki je manj vsestranska v primerjavi s telefoni, ki ponujajo več objektivov. Na srečo so applovci vdelali standardno iphonovsko kamero z 48 milijoni slikovnih točk, ki dela odlične posnetke, le pretiravati ne smemo pri povečevanju slike, pa tudi selfie kamera z 18 MP ni od muh. Kaj pa vemo, morda bodo v naslednjo generacijo vtaknili še ultra širokokotno kamero in air približali klasičnemu iphonu.

Vrhunski procesor, toda ...

Kar se tiče zmogljivosti, mu procesorske moči ne manjka, saj so vanj vgradili aktualni A19 pro, ki vključuje šestjedrni centralni procesor, petjedrno grafično enoto in 16-jedrni nevralni procesor (za funkcije umetne inteligence). Za razliko od osnovnega čipa A19, ki ga najdemo v osnovnem iphonu 17, ima A19 pro dodatno moč, ki omogoča hitrejše izvajanje osnovnih nalog, kot so ustvarjanje slik in videov, pri zahtevnejših grafičnih nalogah pa je v praksi malo počasnejši, saj se zaradi tankosti ohišja bolj segreva, posledično pa se procesor nekoliko upočasni.

Uporabniška izkušnja je kljub nekaterim pomanjkljivostim odlična. Iphone air je impresiven tehnološki dosežek, ki ljubiteljem applovskega dizajna ponuja odličen zaslon, vrhunsko zmogljivost in solidno baterijo v zelo tankem paketu. Za večino uporabnikov bi bil morda boljša izbira standardni iphone 17, ki ima zmogljivejšo baterijo in bolj fleksibilen sistem kamer za nižjo ceno; za air je namreč treba odšteti 1230 evrčkov, 220 več od sedemnajstice.