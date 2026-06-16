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TELEFONIJA

Iskanje ravnovesja med ceno in zmogljivostjo

Sodobni srednji razred pametnih telefonov zdaj ponuja funkcije, ki so bile še pred kratkim izključno v premijskih telefonih.
Ljubitelji Appla si lahko omislijo najcenejši iphone 17e. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Ljubitelji Appla si lahko omislijo najcenejši iphone 17e. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Xiaomi 15T pro in 15T spadata v zgornji del srednjega razreda, ponujata pa premijske zmogljivosti. FOTO: Staš Ivanc

Xiaomi 15T pro in 15T spadata v zgornji del srednjega razreda, ponujata pa premijske zmogljivosti. FOTO: Staš Ivanc

Honor 600 pro je zelo zmogljiv telefon za normalno ceno. FOTO: Staš Ivanc

Honor 600 pro je zelo zmogljiv telefon za normalno ceno. FOTO: Staš Ivanc

Samsung galaxy A57 in A37 FOTO: Samsung

Samsung galaxy A57 in A37 FOTO: Samsung

Honor 600 lite FOTO: Honor

Honor 600 lite FOTO: Honor

Honor 600 nima telefoto kamere, a je še vedno odličen. FOTO: Staš Ivanc

Honor 600 nima telefoto kamere, a je še vedno odličen. FOTO: Staš Ivanc

Zanimivi google pixel 9a FOTO: Google

Zanimivi google pixel 9a FOTO: Google

Ljubitelji Appla si lahko omislijo najcenejši iphone 17e. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters
Xiaomi 15T pro in 15T spadata v zgornji del srednjega razreda, ponujata pa premijske zmogljivosti. FOTO: Staš Ivanc
Honor 600 pro je zelo zmogljiv telefon za normalno ceno. FOTO: Staš Ivanc
Samsung galaxy A57 in A37 FOTO: Samsung
Honor 600 lite FOTO: Honor
Honor 600 nima telefoto kamere, a je še vedno odličen. FOTO: Staš Ivanc
Zanimivi google pixel 9a FOTO: Google
Staš Ivanc
 16. 6. 2026 | 23:10
5:03
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V današnjem svetu pametnih telefonov srednjega razreda je mogoče najti primerke z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno. Ti telefoni v cenovnem razponu od 300 pa tja do 800 evrov, pri čemer nekateri po zmogljivostih segajo v višji premijski razred, imajo veliko funkcij, ki so bile nekoč rezervirane za najdražje modele.

V tem cenovnem razredu lahko uporabniki pričakujejo telefone z odličnimi zasloni, zmogljivimi procesorji, dobrimi kamerami in dolgim delovanjem baterije, poleg tega pa so podprti z večletnimi posodobitvami programske opreme, kar zagotavlja, da bodo uporabni še leta in leta.

Najboljša alternativa

Xiaomi 15T pro ponuja vrhunsko izkušnjo po razumni ceni; če malce pobrskamo po spletu, ga najdemo že za 600 evrov, kar je precej manj, kot zahtevajo slovenski trgovci in operaterji, ki ga še vedno cenijo na osem do devet stotakov. Z izvrstnim 6,82-palčnim zaslonom iz organskih diod in zmogljivim Mediatekovim procesorjem dimensity 9400 zagotavlja odlično zmogljivost.

Nabor kamer, razvit v sodelovanju s slovito nemško Leico, je eden najboljših v tem razredu, z glavno lečo, ki dela ostre in podrobne fotografije, in telefoto lečo s kar petkratno optično povečavo slike, kar je redkost v tem cenovnem razredu. Še za kakšnega stotaka manj si lahko omislimo xiaomi 15T, ki ima telefoto kamero z dvakratno povečavo slike in nekoliko slabotnejšim procesorjem.

Proizvajalci obljubljajo večletne posodobitve programske opreme, kar zagotavlja, da bodo uporabni še leta in leta.

Odlični zasloni

Potem je tukaj honor 600, ki ima zaslon z izjemno svetilnostjo 8000 nitov, zaradi česar je idealen za uporabo v močnem soncu, in odlično glavno kamero z 200 milijoni slikovnih točk in optičnim stabilizatorjem slike, ki skupaj z elektronskim poskrbi za mirne in ostre posnetke tudi med zajemanjem videa, prav tako je primerna za makrofotografijo.

Honor 600 pro je zelo zmogljiv telefon za normalno ceno. FOTO: Staš Ivanc
Honor 600 pro je zelo zmogljiv telefon za normalno ceno. FOTO: Staš Ivanc

Najde se ga že za dobrih 600 evrov, če pa dodamo še kakega stotaka, dobimo model pro s premijskim procesorjem snapdragon 8 gen elite, ki je dvakrat močnejši od tistega v honorju 600, poleg tega ima odlično telefoto kamero s 3,5-kratno optično povečavo slike. Oba telefona imata ultraširoko kamero, ki obvlada samodejno ostrenje, kar v tem razredu prav tako ni standard. Marsikoga bo pritegnila oblika, ki spominja na Applov iphone 17 pro.

Najcenejši iphone

Ko že govorimo o Applu, moramo omeniti iphone 17e, ki je krasna izbira za ljubitelje odgriznjenih jabolk, ki iščejo zmogljiv telefon po dostopn(ejš)i ceni. Dejansko gre za odličen aparat, ki se lahko pohvali z Applovim premijskim procesorjem A19 bionic in 256 GB shrambe, ne manjka pa niti sistem magnetnega brezžičnega polnjenja in pritrjevanja zunanjih baterij magsafe.

Seveda je bilo nekje treba znižati ceno, zato ima iphone 17e samo eno hrbtno kamero z 48 megapiksli in kamero za selfije z 12 MP, ki pa se lahko pohvali z avtofokusom, kar je (spet) redkost v srednjem razredu. Za 17e je treba odšteti okoli 740 evrov, cena pa je skoraj povsod ista, saj Apple z železno roko nadzira prodajo svojih telefonov.

V tem cenovnem razredu lahko uporabniki pričakujejo telefone z odličnimi zasloni, zmogljivimi procesorji, dobrimi kamerami in dolgim delovanjem baterije.

Googlova ponudba

Zanimiv je tudi Googlov pixel 10a, ki pri nas stane okoli 500 evrov, ponuja pa glavno kamero z ločljivostjo 48 milijonov točk in ultraširoko kamero s 13 megapiksli, ki s pomočjo Googlove izpopolnjene računalniške obdelave poskrbita za odlične fotografije. Vgrajena je tudi bogata programska oprema za urejanje posnetkov.

Poleg tega je pixel 10a ena najboljših možnosti, kar zadeva dolgoročno podporo, saj Google obljublja sedem let nadgradenj operacijskega sistema in varnostnih popravkov, ki jih kot imetnik pixla s čistim, nepredelanim androidom seveda prejmemo med prvimi na svetu. Omeniti je treba še google pixel 9a, ki za še nekaj desetakov manj ponuja skoraj identično strojno opremo.

Brez korejcev ne gre

Tudi Samsung je letos predstavil zelo fina srednjerazrednika, galaxyja A57 in A37 (pri nas okoli 600 in 500 evrov v prosti prodaji). Oba se lahko pohvalita z že tradicionalno odličnim zaslonom iz organskih diod, škoda le, da pri hrbtnih kamerah že več let ni nobenih sprememb.

Za konec lahko omenimo še druge zelo spodobne telefone, kot so honor magic 8 lite, honor 600 lite in Xiaomijeva serija redmi (note) 15, ki so namenjeni malo manj zahtevnim kupcem, a še vedno ponujajo kar dosti za zmerno ceno, na voljo pa so tudi pri operaterjih. Ti pa v ponudbi, žal, nimajo zelo zanimivih znamk, kot sta OnePlus in Poco, ki za zmerno ceno ponujata res veliko. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

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