Italijanska shramba: osnovni izdelki, ki jih mora imeti doma vsak ljubitelj italijanske kuhinje

In njihove skrivnosti so enostavne: kakovostne osnovne sestavine, pristni okusi in veliko ljubezni do kuhanja. Nekatere sestavine so temelj italijanske kuhinje, saj jih Italijani uporabljajo pogosto, praktično vsak dan.

Predstavljamo pet izdelkov, ki v vaši kuhinji nikakor ne smejo manjkati.

Dimljena panceta, narezana na kocke – srce številnih italijanskih klasik

Recepti za številne italijanske omake se začnejo s praženjem pancete. Desparova dimljena panceta, narezana na majhne, priročne kocke, je nepogrešljiva pri pripravi omak, rižot in juh.

Ko jo vržemo na vročo ponev, hitro spusti aromatično maščobo, ki deluje kot naravni ojačevalec okusa. V nekaj minutah dobimo hrustljave, zlatorjave kockice, ki so odlična osnova za karbonaro ali amatriciano, z njimi pa lahko celo navadno jajčno omleto spremenimo v pravo italijansko dobroto.

Paradižnikova pasata – kraljica omak, ki rešuje vsako kuhinjsko zagato

Če je panceta srce, je paradižnikova pasata Despar duša italijanske kuhinje. Njena svilnata tekstura in sladek okus zrelih paradižnikov sta idealna za hitro pripravo omak, juh ali celo pice. Pasata je osnova, ki jo lahko v nekaj minutah dvignemo na višjo raven: česen, olivno olje, malo popra, list bazilike – in nastane omaka, s katero lahko postrežemo testenine tudi najbolj izbirčnim gostom.

Nariban parmezan – pika na i italijanskim jedem

Italijani pravijo, da je parmezan »zlato, ki ga ribamo«. Nariban parmezan Despar je idealen za vse, ki želijo okuse zaokrožiti brez zapletanja. Priročno pakiranje pomeni, da je vedno pripravljen za potresanje po vročih testeninah, rižotah ali juhah – in res je neverjetno, kako hitro lahko dvigne okus jedi. Ko imamo doma parmezan, imamo v rokah najmočnejše italijansko orožje: takoj postane vse bolj aromatično, bolj polno in bolj »con gusto«.

Fižol borlotti v konzervi – skrivna sestavina toplih, podeželskih jedi

Italijani ga obožujejo v enolončnicah, rižotah ali kot hitro prilogo ali dodatek solatam.

Desparov fižol borlotti v pločevinki je priročen, okusen in takoj pripravljen za uporabo.

Če ga pogrejemo skupaj s paradižnikovo pasato in panceto, dobimo odlično, nasitno in popolnoma italijansko jed, ki diši kot domača kuhinja iz severnih pokrajin. Fižol borlotti je idealen za tiste trenutke, ko želimo pripraviti nekaj dobrega, a nimamo ne časa ne energije za kompliciranje.

Maskarpone – sladki razlog, da se Italiji nihče ne more upreti

Maskarpone je kremast, nežen in razkošen. Desparov maskarpone je popoln za pripravo legendarnega tiramisuja, a njegova uporaba je veliko širša: od kremnih omak za testenine do hitrih sladkih namazov s svežim sadjem, z njim pa lahko obogatite tudi sadne solate ali bovle za zajtrk. Ko imamo v hladilniku maskarpone, imamo vedno pri roki nekaj, kar lahko z žlico sladkorja in kapljico kave postane popoln desert.

Zakaj Despar? Ker Italijani dobro vedo, kaj je dobro

Blagovna znamka Despar zagovarja filozofijo, ki jo obožujemo tudi Slovenci:

preproste sestavine, pristen okus in kakovost, na katero se lahko zanesemo.

