Italijanski avtomobili: lepi, hitri in tudi zanesljivi

Po drugi svetovni vojni so italijanska vozila preplavila območje nekdanje Jugoslavije, kjer je stekla Fiatova licenčna proizvodnja v tovarni Zastava. Prvi model največjega italijanskega proizvajalca, ki je prišel s tekočega traku v Kragujevcu, je bil fiat 600, naslednik fiata 500. Od leta 1955 je Zastava v približno 30 letih proizvedla skoraj milijon teh malčkov, ki so jim rekli tudi fičko. Vpliv italijanskih vozil v Sloveniji, ki je spletla proizvodne vezi tudi s francoskimi podjetji Revoz in Cimos, pa se ni končal s fičom. Zastava je proizvedla še druge licenčne modele, med njimi fiat 128 (zastava 101 ali stoenka) in iz njega prilagojeno različico yugo, ki je bržkone zaradi imena in izvoza na tuje trge eno najbolj ikoničnih vozil nekdanje SFRJ.

Všečno oblikovani so v 60. letih prodrli na mednarodni trg.

Italijanski avtomobili so sloveli kot praktični in tudi po zelo všečnem videzu. V zgodovino so se s svojimi rešitvami zapisali oblikovali Bertone, Pininfarina in Zagato. Gre za podjetja, ki so v zgodnjem 20. stoletju delovala kot proizvajalci in oblikovalci kočij ter so se nato preusmerila v avtomobilsko dejavnost. V 60. letih prejšnjega stoletja je na tem področju izstopal Italdesign Giugiaro. In prav s prefinjenimi oblikovalskimi rešitvami in športnostjo so italijanski avti v 60. letih prejšnjega stoletja prodrli na mednarodni trg. Med prvimi tovarnami s športnimi različicami je bila Itala, ki je modelom dodala avto s kar 14,8-litrskim petvaljnim motorjem. Ta je leta 1905 zmagal na dirki za pokal Florio, dve leti pozneje pa je v prilagojeni različici osvojil naslov na dirki Peking–Pariz, ki velja za prvo medcelinsko avtomobilistično preizkušnjo na svetu.

Kljub padcu v proizvodnji v zadnjih letih rušijo stereotip nezanesljivosti.

Iz dirkaških korenin so nastali proizvajalci športnih vozil, kot so Lancia (1906), Alfa Romeo (1910), Maserati (1915), Ferrari (1939), Abarth (1949) in Lamborghini (1948). Poudarek na športnosti in atraktivnih linijah ostaja značilnost italijanske avtomobilske industrije, v kateri danes številno prevladuje konzorcij Stellantis. Ta je v preteklih letih poskrbel za večino vseh avtov, izdelanih v Italiji (gre predvsem za Fiatove znamke). Italija tako kot druge zahodne države v zadnjih letih zaznava padec proizvodnje avtomobilov. Po podatkih inštituta CEIC so v 2024. izdelali 591.000 avtomobilov, kar je tretjino manj kot leto prej in kar dve tretjini manj kot v zgodovinsko najuspešnejšem letu 1997 (1,83 milijona vozil). Kljub padcu v proizvodnji pa italijanski avti v zadnjih letih rušijo stereotip nezanesljivosti. Če so v preteklosti po podatkih ustanov, kot je nemški ADAC, veljali za manj zanesljive od tekmecev iz največjih avtomobilskih proizvajalk, kot sta Nemčija in Japonska, se trend v zadnjih letih obrača. Letos se je Alfa Romeo giulia po analizi zanesljivosti What Car? uvrstila na prvo mesto med avtomobili poslovnega razreda.

Alfa romeo giulia se je odlično odrezala na letošnjem testu zanesljivosti. FOTO: Avto Triglav

Bilo je nekoč v Sloveniji in Jugoslaviji: fiat pri fiatu.

Zastava 101 ali stoenka