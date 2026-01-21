  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
AVTOMOBILIZEM

Italijanski avtomobili: lepi, hitri in tudi zanesljivi

Italijanska avtomobilska industrija ima bogato zgodovino, njeni izdelki so v zadnjih 100 letih zaznamovali evropski in svetovni trg
Fičkoti so priljubljeni tudi kot starodobniki. FOTO: Janez Mužič

Fičkoti so priljubljeni tudi kot starodobniki. FOTO: Janez Mužič

Alfa romeo giulia se je odlično odrezala na letošnjem testu zanesljivosti. FOTO: Avto Triglav

Alfa romeo giulia se je odlično odrezala na letošnjem testu zanesljivosti. FOTO: Avto Triglav

Bilo je nekoč v Sloveniji in Jugoslaviji: fiat pri fiatu. 

Bilo je nekoč v Sloveniji in Jugoslaviji: fiat pri fiatu. 

Zastava 101 ali stoenka

Zastava 101 ali stoenka

Jugo je bil tudi miličnik. FOTO: Jože Pojbič

Jugo je bil tudi miličnik. FOTO: Jože Pojbič

Fičkoti so priljubljeni tudi kot starodobniki. FOTO: Janez Mužič
Alfa romeo giulia se je odlično odrezala na letošnjem testu zanesljivosti. FOTO: Avto Triglav
Bilo je nekoč v Sloveniji in Jugoslaviji: fiat pri fiatu. 
Zastava 101 ali stoenka
Jugo je bil tudi miličnik. FOTO: Jože Pojbič
STA
 21. 1. 2026 | 05:40
A+A-

Po drugi svetovni vojni so italijanska vozila preplavila območje nekdanje Jugoslavije, kjer je stekla Fiatova licenčna proizvodnja v tovarni Zastava. Prvi model največjega italijanskega proizvajalca, ki je prišel s tekočega traku v Kragujevcu, je bil fiat 600, naslednik fiata 500. Od leta 1955 je Zastava v približno 30 letih proizvedla skoraj milijon teh malčkov, ki so jim rekli tudi fičko. Vpliv italijanskih vozil v Sloveniji, ki je spletla proizvodne vezi tudi s francoskimi podjetji Revoz in Cimos, pa se ni končal s fičom. Zastava je proizvedla še druge licenčne modele, med njimi fiat 128 (zastava 101 ali stoenka) in iz njega prilagojeno različico yugo, ki je bržkone zaradi imena in izvoza na tuje trge eno najbolj ikoničnih vozil nekdanje SFRJ.

Všečno oblikovani so v 60. letih prodrli na mednarodni trg.

Italijanski avtomobili so sloveli kot praktični in tudi po zelo všečnem videzu. V zgodovino so se s svojimi rešitvami zapisali oblikovali Bertone, Pininfarina in Zagato. Gre za podjetja, ki so v zgodnjem 20. stoletju delovala kot proizvajalci in oblikovalci kočij ter so se nato preusmerila v avtomobilsko dejavnost. V 60. letih prejšnjega stoletja je na tem področju izstopal Italdesign Giugiaro. In prav s prefinjenimi oblikovalskimi rešitvami in športnostjo so italijanski avti v 60. letih prejšnjega stoletja prodrli na mednarodni trg. Med prvimi tovarnami s športnimi različicami je bila Itala, ki je modelom dodala avto s kar 14,8-litrskim petvaljnim motorjem. Ta je leta 1905 zmagal na dirki za pokal Florio, dve leti pozneje pa je v prilagojeni različici osvojil naslov na dirki Peking–Pariz, ki velja za prvo medcelinsko avtomobilistično preizkušnjo na svetu.

Kljub padcu v proizvodnji v zadnjih letih rušijo stereotip nezanesljivosti.

Iz dirkaških korenin so nastali proizvajalci športnih vozil, kot so Lancia (1906), Alfa Romeo (1910), Maserati (1915), Ferrari (1939), Abarth (1949) in Lamborghini (1948). Poudarek na športnosti in atraktivnih linijah ostaja značilnost italijanske avtomobilske industrije, v kateri danes številno prevladuje konzorcij Stellantis. Ta je v preteklih letih poskrbel za večino vseh avtov, izdelanih v Italiji (gre predvsem za Fiatove znamke). Italija tako kot druge zahodne države v zadnjih letih zaznava padec proizvodnje avtomobilov. Po podatkih inštituta CEIC so v 2024. izdelali 591.000 avtomobilov, kar je tretjino manj kot leto prej in kar dve tretjini manj kot v zgodovinsko najuspešnejšem letu 1997 (1,83 milijona vozil). Kljub padcu v proizvodnji pa italijanski avti v zadnjih letih rušijo stereotip nezanesljivosti. Če so v preteklosti po podatkih ustanov, kot je nemški ADAC, veljali za manj zanesljive od tekmecev iz največjih avtomobilskih proizvajalk, kot sta Nemčija in Japonska, se trend v zadnjih letih obrača. Letos se je Alfa Romeo giulia po analizi zanesljivosti What Car? uvrstila na prvo mesto med avtomobili poslovnega razreda.

Alfa romeo giulia se je odlično odrezala na letošnjem testu zanesljivosti. FOTO: Avto Triglav
Alfa romeo giulia se je odlično odrezala na letošnjem testu zanesljivosti. FOTO: Avto Triglav

Bilo je nekoč v Sloveniji in Jugoslaviji: fiat pri fiatu. 
Bilo je nekoč v Sloveniji in Jugoslaviji: fiat pri fiatu. 

Zastava 101 ali stoenka
Zastava 101 ali stoenka

Jugo je bil tudi miličnik. FOTO: Jože Pojbič
Jugo je bil tudi miličnik. FOTO: Jože Pojbič

Več iz teme

Avtomobiliavtomobilska industrijaItalijavozila
ZADNJE NOVICE
07:01
Novice  |  Svet
STAR JE BIL 93 LET

Italijanska premierka po smrti Valentina: »Italija je izgubila legendo«

Bil je eden največjih ustvarjalcev visoke mode in vir navdiha.
21. 1. 2026 | 07:01
06:52
Šport  |  Tekme
LIGA NBA

Dončić spet čaral, dosegel 38 točk in trojni dvojček (FOTO in VIDEO)

Košarkarji Los Angeles Lakers bodo naslednjo tekmo igrali v noči na petek, ko se bodo v gosteh pomerili z mestnimi tekmeci Los Angeles Clippers.
21. 1. 2026 | 06:52
06:50
Šport  |  Odmevi
SMUČARSKI POLETI

Domen Prevc: Nikoli ne veš, kdaj te za vogalom čaka presenečenje

V Obersdorfu bo od jutri do nedelje na sporedu 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
Miha Šimnovec21. 1. 2026 | 06:50
06:48
Lifestyle  |  Polet
PAZITE NA SVOJE ZOBE

Vaši zobje lahko razkrijejo, kako dolgo boste živeli. Presenetljivi izsledki velike raziskave

Ključno sporočilo je, da pri oceni tveganja ni odločilno zgolj število zdravih zob, temveč tudi število ohranjenih in saniranih zob.
Miroslav Cvjetičanin21. 1. 2026 | 06:48
06:29
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODPORNOST

Tudi ti manj znani znaki kažejo na oslabljen imunski sistem

Imunski sistem je ključ do dobrega počutja, oslabljen lahko vodi v resnejše zdravstvene težave.
21. 1. 2026 | 06:29
06:13
Novice  |  Kronika  |  Doma
IZSILJEVANJE

Po osumljenca prišli specialci

Na območju Maribora so aretirali šesterico, ki jo sumijo izsiljevanja.
21. 1. 2026 | 06:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki