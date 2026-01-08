  • Delo d.o.o.
FARM MACHINE 2026

Izbrali so najboljše kmetijske stroje, Fendt je imel kar tri razloge za praznovanje (FOTO)

Nagrada, ki jo podeljujejo od leta 1997, je ena najbolj zaželenih v industriji kmetijske mehanizacije.
V kategoriji strojev za manipulacijo z materiali je slavil novi kolesni nakladalnik New Holland W170D Forage Power. Ima 255 KM in 1300 Nm navora ter šeststopenjski menjalnik. Tehta kar 16,4 tone. Razvit je bil posebej za manipulacijo s silažo. FOTOgrafije: Tomaž Poje
Lindner Lintrac 160 LDrive je najboljši vsestranski traktor. Ima 175 KM in navor 700 Nm ter brezstopenjsko transmisijo. Štirikolesno krmiljenje z do 20°- kotom krmiljenja zadnje osi mu omogoča maksimalno okretnost.
V kategoriji traktorjev srednjega razreda je bil za najboljšega izbran Fendt 832 Vario. Ima 8-litrski šestvaljni motor, ki zagotavlja 235 kW in 1680 Nm navora pri samo 1200 vrtljajih na minuto. Brezstopenjski menjalnik TA 250 z VarioDrive samodejno krmili štirikolesni pogon in omogoča hitrosti do 60 km/h pri nizkih vrtljajih motorja.
Case IH Optum 440 je kmetijski stroj 2026 v kategoriji traktorjev z večjo močjo. Prenovljen 8,7-litrski šestvaljni motor zagotavlja 435 KM. Novi brezstopenjski menjalnik CVXDrive omogoča najvišjo hitrost 60 km/h, kar povečuje učinkovitost in dinamiko. Hidravlični sistem ima pretok do 360 l/min.
Tomaž Poje
 8. 1. 2026 | 08:45
3:09
A+A-

Na sejmu Agritechnica v Hannovru so novembra lani razglasili rezultate izbora Farm Machine 2026 – Kmetijski stroj 2026. Nagrado podeljujejo od leta 1997 in je ena najbolj zaželenih v industriji kmetijske mehanizacije. Podelijo jo vsaki dve leti med sejmom. Pri izboru sodelujejo uredniki kmetijske tehnike strokovnih revij Agrarheute, Traction, Agrartechnik, Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt in Land & Forst skupaj z mednarodnimi kolegi iz dvanajstih držav. Izbirajo najboljše kmetijske stroje v dvanajstih kategorijah. Zainteresirana javnost z glasovanjem izbere nagrado občinstva oziroma 13. kategorijo. Letos je bilo oddanih več kot 67.000 glasov. Največ, več kot 11.000, jih je dobil novi Fendt 832 Vario, ki je tako postal kmetijski stroj po izboru glasovalcev.

Več kot 11.000 glasov je dobil novi Fendt 832 Vario, postal je kmetijski stroj po izboru glasovalcev.

Kmetijski stroj 2026 je v kategoriji traktorjev z veliko močjo postal John Deere 9RX 830, med traktorji z večjo močjo Case IH Optum 440, med traktorji s srednjo močjo Fendt 832 Vario in med vsestranskimi traktorji Lindner Lintrac 160. Za slovenske razmere bi lahko rekli, da so vsi ti veliki in močni. Kmetijski stroj 2026 v kategoriji strojev za manipulacijo z materiali je postal kolesni nakladalnik New Holland W170D Forage Power. Med žitnimi kombajni je zmagovalec New Holland CX 8.90 PLMi, med silažnimi kombajni CLAAS Jaguar 1200, v kategoriji strojev za spravilo krme pa kosilnica Kuhn GMD 15030. Blagovni znamki Case IH in New Holland podjetja CNH sta prejeli več nagrad. Poleg že navedenih zmagovalcev so si za New Holland ForageCam delili še nagrado v kategoriji Pametno kmetijstvo in robotika. Nagrajeni stroji predstavljajo osredotočenost podjetja CNH na inovacije, povezljivost in trajnost za izboljšanje učinkovitosti in produktivnosti kmetovanja.

Nagrado podelijo vsaki dve leti med sejmom Agritechnica.

Fendt je imel tri razloge za praznovanje. Njihov novi Fendt 832 Vario je, kot rečeno, prejel nagrado kmetijski stroj 2026 v kategoriji traktorji srednje moči in v kategoriji izbora glasovalcev. Njihova tehnična rešitev Fendt ForageQualityCam za silažne kombajne Fendt Katana si je delila nagrado v kategoriji Pametno kmetijstvo in robotika. V tej kategoriji je bil poleg New Hollanda in Fendta zmagovalec še Claas s sistemom Cemos Auto-Chopping. Vsi trije proizvajalci so vsak na svoj način rešili ugotavljanje kakovosti rezanja in drobljenja koruzne silaže. 

