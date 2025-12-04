Izbrali traktor leta 2026, to so najboljši na evropskem trgu (FOTO)

Na sejmu Agritechnica v Hannovru so 9. novembra razglasili traktor leta 2026 ali angleško Tractor of the year 2026 (TotY). TotY je mednarodna nagrada, ki jo podeljujejo najboljšim traktorjem na evropskem trgu. Izbere jih neodvisna komisija novinarjev s področja kmetijske tehnike iz 25 evropskih držav. Vodilo komisije je, da zmagovalci predstavljajo najboljše tehnologije in rešitve, dostopne na evropskem tržišču traktorjev. Izbirajo jih v naslednjih kategorijah.

Zelo zmogljivi

Kategorija TotY HighPower je namenjena traktorjem z močjo nad 300 konjskih moči. Njen cilj je prepoznati vse večji pomen zmogljivih traktorjev v sodobnih kmetijskih praksah in poudariti njihovo ključno vlogo pri povečevanju produktivnosti, učinkovitosti in trajnosti. Najboljši v tej kategoriji je bil polgosenični Claas axion 9450 terra trac, ki ima šestvaljni motor in brezstopenjski menjalnik zf tmg 45 hd Silent. Doseže 40 km/h pri samo 1350 vrt/min za izjemno učinkovitost transporta.

Srednje zmogljivi

Kategorija TotY MidPower je osredotočena na traktorje z močjo od 150 do največ 280 konjskih moči. Traktorji v tej seriji ponujajo edinstveno ravnovesje med močjo, vsestranskostjo in učinkovitostjo. Nagrajen je bil fendt 516 vario, pri katerem se kompaktne dimenzije srečajo z vrhunsko Fendtovo tehnologijo.

Najboljši traktor srednjih moči za leto 2026 je fendt 516 vario gen4 z močjo 164 KM (do 174 KM z boostom) in 792 Nm navora.

Vsestranski

TotY Utility nagrajuje vsestranske traktorje od 70 do 150 konjskih moči, z največ štirivaljnim motorjem in največjo dovoljeno maso do 9000 kilogramov. Valtra g125 CVT active je bila izbrana zaradi agilnosti, do uporabnika prijaznega upravljanja in tehnoloških integracij.

Valtra g125 CVT active je najboljši vsestranski traktor za leto 2026.

Specializirani

TotY Specialized – najboljši specializirani traktor je kategorija traktorjev za sadovnjake, vinograde in gorske traktorje. Imeti morajo več kot 40 KM. Prvi v tej skupini je bil New Holland T4.120 F Auto Command, ki uvaja tehnologijo brezstopenjskega menjalnika (CVT) v segment ozkokolotečnih traktorjev.

Najboljši specializirani traktor za leto 2026 je New Holland T4.120 F auto command s 118 KM in 506 Nm ter tehnologijo brezstopenjskega menjalnika (CVT).

Roboti

Kategorija TOTYBot se osredotoča izključno na avtonomne traktorje (robote), opremljene s 3-točkovnim priklopom, priključno gredjo ali električnim pogonom priključkov, ki so na voljo na evropskem trgu, z minimalno stopnjo tehnične pripravljenosti TRL 8. Prvi v tej kategoriji je AgXeed 2.055 W3. Ima dizelski motor Deutz TCD 2.9 L4 Stage V (55 kW, 300 Nm), ki poganja električni pogonski sklop z generatorji Engiro in končnimi pogoni Bosch Rexroth.

Med roboti je bil izbran AgXeed 2.055 W3. Vir: tractoroftheyear.org

Trajnostni

TotY Sustainable je kategorija za najboljši trajnostni traktor. Spodbuja inovacije in poudarja prizadevanja kmetijske industrije pri zagotavljanju okoljsko trajnostnih traktorjev (komfort, varnost, učinkovitost, povezljivost). V tej kategoriji sodelujejo vsi traktorji iz prejšnjih kategorij. Žirija izbere pet finalistov, nato pa končnega zmagovalca v tej kategoriji. Zmagovalec je bil JCB Fastrac 6300, ki na novo opredeljuje ravnovesje med zmogljivostjo, učinkovitostjo in trajnostjo.