Izjemni akrobati Cirque Du Soleil tokrat prihajajo z žuželčjo zgodbo

Sloviti Cirque Du Soleil se v Slovenijo vrača s predstavo Ovo, ki bo v ljubljanskih Stožicah med 16. in 19. aprilom. Globalni fenomen, ki je že navdušil več kot sedem milijonov gledalcev v 40 državah, prihaja z novimi akrobatskimi točkami, osupljivimi kostumi, prenovljeno glasbeno spremljavo in živahno scenografijo. Jajce, kar v slovenščini sicer pomeni portugalski naslov Ovo, je po napovedih nekaj, česar občinstvo še ni doživelo. Zgodba se dogaja v živahni žuželčji koloniji, v kateri prihod radovedne modre muhe in skrivnostnega jajca povzroči pravo viharno dogajanje. Na odru nastopa 53 akrobatov iz 25 držav, med njimi tudi olimpijka Nansy Damianova, artistična gimnastičarka, ki je zastopala Kanado na poletnih olimpijskih igrah leta 2008 v Pekingu.

Nastopajo olimpijka, svetovni prvaki, člani nacionalnih moštev ... FOTO: Marie-Andree Lemire

Zanimiv je tudi vpogled v zakulisje, na stvari, ki jih občinstvo na odru ne vidi, a so temelj za dogajanje na sceni. Za glavno oblikovalko kostumovje bil izziv, kako prikazati žuželke, ne da bi dobesedno posnemala njihovo anatomijo. Ekipa je razvila tehnike gubanja tkanin, s katerimi so ustvarili tridimenzionalne mišice, volumne in oklepe na kostumih, kar je znano kot organski origami. Raziskovali so tudi teksture kril in oklepov z uporabo sublimacijskih tehnik. Liz je vključila tanke linije pri kostumih mravelj in čričkov ter prosojne, nagubane obleke za kačje pastirje. Navdihnili so jo tudi oblikovalci, kot je, ter renesančna oblačila z rezanimi rokavi. Uporabila je tudi tehniko trajnega gubanja, ki jo je razvil japonski oblikovalec. Večina likov ima dve različici kostumov, eno lažjo in funkcionalno za akrobatske nastope ter drugo bogatejšo in težjo za skupinske prizore. V predstavi nastopajo črički, ki imajo občasno snemljive noge, kar ustvari vtis invazije žuželk. »Posebej so mi pri srcu ti liki, saj so njihovi kostumi tako zapeljivi, grafični in živahni. Lik Popotnika je muha, ki razkrije svojo pravo naravo, ko se zaljubi v močno in očarljivo Pikapolonico. Nosi kostum z bodicami, njegova vitka, oglata postava pa se kontrastno dopolnjuje z zaobljenostjo Pikapolonice,« opisuje Liz.

Artistka Nansy Damianova je zastopala Kanado na poletnih olimpijskih igrah.

Glasbo za predstavo je napisal brazilski skladatelj Berna Ceppas, ki je združil zvoke bossa nove, sambe, funka in elektronsko glasbo, dodal pa je tudi veliko tolkal. Posebnost so tudi dejanski zvoki žuželk. Glasbena skupina v skoraj vseh predstavah igra v živo in glasbo prilagajajo dogajanju na odru. Predstava je pravljična paša za oči, a je v njej tudi nekaj nevarnosti. »V ekipi, ki nastopa, imamo olimpijko, svetovne prvake, člane nacionalnih moštev, ki so mojstri svojega početja. Vedno je seveda prisoten tudi tveganje, a tega zmanjšamo, kolikor se da z rednimi vajami in treznimi glavami,« pravi umetniški vodja predstave Janie Mallet, ki je že bila v Ljubljani in je nad slovensko prestolnico navdušena.

Zgodba se začne, ko v živahno žuželčjo kolonijo prideta radovedna modra muha in skrivnostno jajce. FOTO: Marie-Andree Lemire