Izklopiti ali ne izklopiti? Bojler je nujen, če bi radi imeli toplo vodo

Zadnjič se je na družbenem omrežju razvnela debata o tem, kako na porabo električne energije vpliva delovanje bojlerja v gospodinjstvih. Poznavalci trdijo, da je bojler najbolj ekonomičen, kadar deluje nenehno. Če je ves čas vključen, le občasno dogreje vodo, zato je poraba električne energije nižja. Če se voda ohladi, mora ponovno ogreti celoten rezervoar, to pa pomeni višjo porabo. Marsikdo je že iz lastnih izkušenj ugotovil, da nenehno vključen bojler ne porabi veliko energije. Obstajajo tudi zagovorniki nasprotnega pola, prepričani so namreč, da vedno porabi enako količino energije, ne glede na to, ali je voda topla ali hladna. Edina razlika, pravijo, je zgolj v tem, koliko časa deluje. Kar pomeni: če je stalno vključen, bo pogosteje deloval in zato porabil več energije.

Nekateri uporabniki opozarjajo, da je vse odvisno od konkretnih pogojev – velikosti bojlerja, kakovosti izolacije, temperature prostora in pogostosti uporabe. V večjih družinah je lahko, kot menijo, stalno vključen bojler bolj smiselna rešitev kot v gospodinjstvih z manj člani, ki tople vode ne uporabljajo pogosto.

Toplotne izgube

Ga torej izklopimo ali ne? Po mnenju energetskih strokovnjakov je osnovni princip jasen: energija, potrebna za ogrevanje vode, je vedno enaka pri istem temperaturnem razponu, ne glede na to, ali bojler deluje neprekinjeno ali občasno. Ključna razlika je zgolj v toplotnih izgubah. Bojler, ki je nenehno vključen, skozi izolacijo nenehno izgublja toploto, zato se mora pogosteje vklopiti, da ohranja temperaturo, to pa povečuje skupno porabo. Po drugi strani pa: kadar ga izklopimo, se resda izognemo stalnim izgubam toplote, a se pri ponovnem ogrevanju porabi veliko več energije, kot bi se, če bi se ogreval v krajših intervalih.

Strokovnjaki podajajo nekaj splošnih napotkov: če tople vode ne potrebujemo pogosto, je bolj smiselno vklopiti bojler takrat, kadar je to res potrebno. V gospodinjstvih z večjo porabo bo prevladala praktičnost. Pa še to: novodobni bojlerji z boljšo izolacijo imajo manjše izgube, zato je tudi razlika v porabi manjša.

