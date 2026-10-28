Ta položaj je pri moških pravi hit! Poklicna spremljevalka razkrila, kaj si želijo v postelji

Vsak spolna poza, v kateri se počutite dobro in uživate, je prava izbira. Toda, upoštevajoč izkušnje poklicne spremljevalke, je za moške najljubši položaj misijonarski. Tega se pogosto drži sloves običajnega in dolgočasnega, vendar je najbolj iskan. »Večina strank je precej preprostih in ima običajne želje,« je za Metro povedala Lilit Lodge.

Čeprav pravi, da imajo nekateri tudi manj običajne želje, so to bolj izjeme. Praviloma se vse vrti okoli misijonarskega položaja. Kot še pravi, so njene stranke večinoma poročeni moški v zrelejših letih. To bi lahko bil eden od razlogov, zakaj imajo raje to pozo. »Nenavadni položaji so lahko za moje stranke, razen če gre za mlajše moške, zelo neudobne,« je pojasnila.

FOTO: Gettyimages

Četudi velja splošno prepričanje, da je misijonarski položaj dolgočasen, ga je neki moški na Redditu opisal kot prepričljivo najbolj perverznega: »Gledata se neposredno v oči, lahko se poljubljata, stik kože s kožo pa je veliko večji,« je napisal. Dodal je, da je to zanj najbolj vznemirljiv položaj, saj omogoča prilagajanje tempa, globine penetracije ter šepetanje v navalu strasti. »Z ženo sva skupaj že 30 let in to je najin običajni položaj. Kadar koli fantaziram, si skoraj vedno predstavljam seks v tem položaju,« je na Redditu zapisal drugi uporabnik.

FOTO: Gettyimages

Kot je za Metro izjavila nekdanja medicinska sestra Luiza Goddard-Crawley, bližina iz oči v oči omogoča intimnost, zaradi katere se partnerja počutita čustveno povezana in varna. To je obenem tudi eden najudobnejših položajev za osebe, ki imajo težave z bolečinami ali gibanjem, saj ne zahteva velike gibljivosti ali moči. »Misijonarski položaj je mogoče preprosto prilagoditi različnim željam in potrebam, na primer s spreminjanjem položaja nog ali uporabo blazin za oporo,« je dodala.

Minus točke

Kljub temu pa ima tudi nekaj slabosti. Je namreč na drugem mestu na seznamu spolnih položajev, zaradi katerih Britanci najpogosteje končajo na urgenci. Po raziskavi podjetja Lovehoney je povzročil poškodbe pri več kot tretjini anketirancev: od odrgnin zaradi drgnjenja ob preprogo do nategnjenih mišic, poškodb hrbta ali poslabšanja že obstoječih težav s hrbtenico. Pri nekaterih lahko obremenjuje sklepe, zlasti spodnji del hrbta in kolena, kar sčasoma povzroči nelagodje ali bolečine.

FOTO: Gettyimages

A roko na srce, določena tveganja so prisotna pri večini položajev. Dokler se ga ne izvaja na posebej nevarnem mestu, lahko v tej priljubljeni klasiki večina uživa brez strahu.