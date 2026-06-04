Jagode po italijansko: nenavadna kombinacija okusov, ki navdušuje

Dokler sezona jagod še traja, velja preizkusiti recept, ki ga Italijani naravnost obožujejo. Jagode ostanejo jagode, vendar dobijo povsem novo razsežnost okusa. Ta sladica iz svežih plodov je dobrodošla samostojno, odlično pa se poda tudi k vaniljevemu sladoledu, pudingu, mascarponejevi kremi, stepeni smetani ali grškemu jogurtu.

Sveže jagode po italijansko

Sestavine:

500 gramov jagod

dve žlici balzamičnega kisa

žlica sladkorja v prahu

FOTO: Lilechka75/Gettyimages

Priprava:

Sveže jagode prerežite na polovice, jih posujte s sladkorjem v prahu in rahlo prelijte z balzamičnim kisom.

Nato jih za 15 do 20 minut postavite v hladilnik, da spustijo sok in vpijejo vse arome.

Rezultat je presenetljivo bogat okus, v katerem se prepletajo sladke, sadne in nežno kiselkaste note.

FOTO: Maria Iliev/Gettyimages

Eksperimentirajte z novimi okusi

Če radi preizkušate nove kombinacije, poskusite tudi manj običajne dodatke:

svežo baziliko,

meto,

črni poper,

nekaj kapljic limoninega soka

FOTO: Lilechka75/Gettyimages

V nekaterih delih Evrope tako pripravljene jagode postrežejo celo z mladim sirom, saj se sladki in slani okusi odlično dopolnjujejo. Včasih je dovolj le nekaj preprostih sestavin, da priljubljeno sadje dobi povsem novo podobo, piše žena.rs.