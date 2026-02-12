Jaguar je živ: novi začetek z velikim električnim gran turismom

Po trenutnem popolnem premoru, ko ne prodajajo nobenega modela, se pripravljajo na nov, električni začetek. Kdo si sicer misli, da novi jaguar ne bo le električen, vendar pri znamki to ostro zanikajo. Model novega začetka ima še naprej neuradno konceptno oznako jaguar type 00, nadaljujejo se priprave za letošnjo uvedbo na trg, čeprav še brez uradnega podatka, kdaj natančno se bo ta res zgodila. Britanski proizvajalec je objavil nove slike prototipov, ki so v fazi razvojnega testiranja v arktičnem krogu pri temperaturah več kot 30 stopinj pod ničlo. Tam jih imajo nekaj deset, vsega skupaj je prototipnih primerkov 150, ki jih preizkušajo v najrazličnejših podnebnih razmerah.

Gre za nekakšno superzmogljivo električno limuzino.

Gre za nekakšno superzmogljivo električno limuzino, štirivratni gran turismo. Novinec je dolg 5,2 in visok 1,4 metra, torej precej nizek. Medosna razdalja znaša 3,2 metra. Če je avtomobil nizek, pa so kolesa velika, s premerom kar 23 palcev. Pripravljen je na novi konstrukcijski osnovi. Ima tri električne motorje, enega spredaj, dva zadaj, s skupno močjo 1000 konjev (735 kW), štirikolesni pogon, tudi krmiljenje vseh koles, samodejno prilagodljivo zračno vzmetenje in še kaj. Uradnih podatkov o bateriji še ni, nekateri mediji predvidevajo, da bo to baterijski sklop, kot ga ima električni range rover (zmogljivost 118 kWh).

Ima tri električne motorje, enega spredaj, dva zadaj, s skupno močjo 1000 konjev.

Novi jaguar, ki naj bi bil neke vrste tekmec porscheja taycana, naj bi stal okoli 140 tisoč evrov. Zanimivo je, da to ni prvi električni model te znamke. Leta 2018 so predstavili povsem električnega jaguarja i-pace, ki je doživel precej uvodnih pohval, postal evropski avto leta, a mu ni uspelo. Morda je bil prezgodaj na trgu, bile so tudi težave z okvarami, že pred časom so ga opustili. Pravzaprav so lani prenehali s celotno prodajo, tudi drugih modelov, in napovedali nov začetek. Strategijo so najavili z novim logotipom in sporočilom, polnim barvnih slik, kar je spominjalo na modne znamke. Bodoči avto so na primer napovedali s konceptom v živo rožnati in modri barvi. Mnogi so ob tem zmajevali z glavo. A barva je nepomembna, obliko so pač nakazali dokaj verno, zatrdili so, da bo jaguar le električen. Model, o preizkušanju katerega pišemo, to potrjuje, vendar se pojavljajo namigi, denimo v londonskem Timesu, da bi britanska znamka, ki je skupaj z Land Roverjem že vrsto let v lasti indijske skupine Tata, lahko pripravila tudi kak hibridni pogon. Pri Jaguarju so to doslej ostro zanikali.

Tekmoval bo z modeli, kot je porsche taycan. Foto: Jaguar