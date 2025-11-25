Jaguarji imajo najmočnejši ugriz med mačkami, to lahko pregriznejo

Jaguarji (Panthera onca) so veličastne velike mačke. Po velikosti so na tretjem mestu med mačkami, takoj za levom in tigrom. Zrastejo lahko do 170 cm v dolžino, z repom vred pa so lahko dolgi še dodatnih 80 cm. Samci tehtajo do 120, samice pa do 100 kg. Nekoč so živeli od jugozahoda ZDA, po vsej Južni Ameriki do osrednjega južnega dela Argentine. Danes so skoraj iztrebljeni.

Jaguarje pogosto mešamo z leopardi, čeprav se v marsičem razlikujejo. Drugačne so že lise na kožuhu: jaguarji imajo na sredini lis ponekod črne pike, leopardi pa ne. Jaguarjevim lisam običajno rečemo rozete, saj spominjajo na cvetove.

Zaradi krčenja gozdov v Latinski Ameriki imajo jaguarji vedno manj prostora za življenje. FOTO: Zemkooo/Getty Images

Jaguarji imajo najmočnejši ugriz med velikimi mačkami. Sposobni so pregrizniti debelo krokodiljo kožo in celo želvji oklep. So odlični lovci. To so opazili že ameriški staroselci, ki so jih opisali z besedo yaguar, kar pomeni »tisti, ki ubija z enim skokom«. Ujamejo plen, ki je od tri- do štirikrat večji. Pri prehrani niso izbirčni. Privoščijo si, kar jim pride pod šape oziroma zobe: kapibare, jelene, legvane, ribe in drugo. Ne ustrašijo se niti največje živali v Južni Ameriki, tapirjev. Lovijo podnevi in ponoči, med lovom pa prepotujejo dolge razdalje.

Da bi si zagotovili potomce, se jaguarji v času paritvene sezone parijo tudi do 100-krat na dan. Samička je breja približno 14 tednov, nato pa navadno skoti od dva do štiri mladiče, ki so ob rojstvu veliki približno toliko kot štruca kruha. Zunaj paritvene sezone jaguarji živijo sami. Ozemlje označujejo z iztrebki ali tako, da s kremplji naredijo praske na drevesih.

Razen v sezoni parjenja so samotarji. FOTO: Italo Carvalho/Getty Images

Zaradi krčenja gozdov v Latinski Ameriki imajo vedno manj prostora za življenje, posamezne skupine pa se ne morejo pariti z drugimi, saj ostanejo izolirane na svojem območju. Manjša območja pomenijo tudi manj plena, zato lovijo udomačene živali, živinorejci pa jih zato pobijajo. Še vedno jih lovijo tudi divji lovci ter prodajajo njihove kože, šape in zobe.