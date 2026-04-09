Jajčne lupine so darilo vrtu, preverite, za kaj vse jih lahko uporabite

Če še imate v hladilniku kak pirh, lupin nikar ne vrzite v smeti. Ta vsakdanji kuhinjski odpadek lahko dobi nov, predvsem pa koristen namen – na našem vrtu. Jajčne lupine so lahko dragocen dodatek k prehrani ptic, ki prihajajo na naša dvorišča, pomlad pa je idealen čas, ko jim ga lahko ponudimo. Jajčne lupine so izjemno bogate s kalcijem in minerali. Ptice potrebujejo dodaten kalcij, zlasti po sezoni gnezdenja, poudarjajo naravovarstveniki. Ravno spomladi imajo samice povečane potrebe po teh hranilih, saj jim pomagajo pri tvorbi močnih jajčnih lupin, kar neposredno vpliva na uspešno izvalitev ter večje možnosti za preživetje mladih ptic. Strokovnjaki opozarjajo, da lupin ne smemo kar tako puščati na krmilnici. Surove namreč lahko vsebujejo bakterije, kot je, denimo, salmonela, ki lahko močno ogrozi zdravje ptic, lupine moramo najprej toplotno obdelati.

Postopek je preprost: sperimo jih z vročo vodo ter jih razporedimo po pekaču. Položimo jih v pečico, ogreto na 120 stopinj, in jih pecimo približno deset minut. Zatem jih ohladimo. Postati morajo krhke, takšne, da se zlahka lomijo. Ko so pripravljene, jih zdrobimo na res zelo majhne koščke. To je pomembno, saj se lahko z večjimi deli ptice zadušijo. Tako pripravljene lupine položimo v krmilnico ali preprosto posujemo po vrtu. Še posebno jih bodo cenili sinice, vrabci, kosi, ščinkavci in taščice, obstaja velika verjetnost, da bo naš vrt postal njihovo priljubljeno zbirališče.

Vir kalcija

Niso koristne le za ptice, zelo široko uporabne so tudi v vrtnarstvu, zlasti če prisegamo na bolj naravne in ekološke rešitve. Ko jih zdrobimo na drobne koščke, skorajda v prah, bodo postale dragocen vir kalcija, ki bo pomagal krepiti rastlinske celice in spodbujal zdravo rast. Kalcij je, denimo, še kako pomemben za rastline, kot so paradižnik, paprika in bučke, saj preprečuje pojav gnilobe na plodovih. Dodajanje lupin v tla bo izboljšalo tudi njihovo strukturo ter dolgoročno rodovitnost.

Polži se jajčnim lupinam izogibajo. FOTO: Andreas Häuslbetz/Getty Images

Pa še ena praktična vrednost obstaja: govorimo o vlogi jajčnih lupin pri zaščiti pred škodljivci. Ostrim robovom zdrobljenih lupin se izogibajo polži in lazarji, zato delujejo kot naravna pregrada. S to metodo lahko občutno zmanjšamo škodo na mladih rastlinah, zlasti v kombinaciji z drugimi naravnimi zaščitnimi ukrepi. Lupine posujemo okoli rastlin ali po robovih gredic, tako bomo ustvarili pas, ki se mu bodo polži izognili. Jajčne lupine lahko uporabimo tudi kot del komposta, v katerem se bodo postopoma razgrajevali, mešanico pa bogatili z minerali. Če jih bomo prej dodobra zdrobili, bo razgradnja še hitrejša in učinkovitejša. Pa še nekaj o biorazgradljivosti: polovico jajčne lupine napolnimo s substratom in vanjo posadimo seme. Ko so sadike pripravljene za presajanje, jih kar z lupino vred posadimo neposredno v zemljo, jajčna lupina se bo razgradila in poskrbela za dodatna hranila.