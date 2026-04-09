Jajčne lupine so darilo vrtu, preverite, za kaj vse jih lahko uporabite

Če še imate v hladilniku kak pirh, lupin nikar ne vrzite v smeti. Ta vsakdanji kuhinjski odpadek lahko dobi nov, predvsem pa koristen namen – na našem vrtu. Jajčne lupine so lahko dragocen dodatek k prehrani ptic, ki prihajajo na naša dvorišča, pomlad pa je idealen čas, ko jim ga lahko ponudimo. Jajčne lupine so izjemno bogate s kalcijem in minerali. Ptice potrebujejo dodaten kalcij, zlasti po sezoni gnezdenja, poudarjajo naravovarstveniki. Ravno spomladi imajo samice povečane potrebe po teh hranilih, saj jim pomagajo pri tvorbi močnih jajčnih lupin, kar neposredno vpliva na uspešno izvalitev ter večje možnosti za preživetje mladih ptic. Strokovnjaki opozarjajo, da lupin ne smemo kar tako puščati na krmilnici. Surove namreč lahko vsebujejo bakterije, kot je, denimo, salmonela, ki lahko močno ogrozi zdravje ptic, lupine moramo najprej toplotno obdelati.
Postopek je preprost: sperimo jih z vročo vodo ter jih razporedimo po pekaču. Položimo jih v pečico, ogreto na 120 stopinj, in jih pecimo približno deset minut. Zatem jih ohladimo. Postati morajo krhke, takšne, da se zlahka lomijo. Ko so pripravljene, jih zdrobimo na res zelo majhne koščke. To je pomembno, saj se lahko z večjimi deli ptice zadušijo. Tako pripravljene lupine položimo v krmilnico ali preprosto posujemo po vrtu. Še posebno jih bodo cenili sinice, vrabci, kosi, ščinkavci in taščice, obstaja velika verjetnost, da bo naš vrt postal njihovo priljubljeno zbirališče.
Niso koristne le za ptice, zelo široko uporabne so tudi v vrtnarstvu, zlasti če prisegamo na bolj naravne in ekološke rešitve. Ko jih zdrobimo na drobne koščke, skorajda v prah, bodo postale dragocen vir kalcija, ki bo pomagal krepiti rastlinske celice in spodbujal zdravo rast. Kalcij je, denimo, še kako pomemben za rastline, kot so paradižnik, paprika in bučke, saj preprečuje pojav gnilobe na plodovih. Dodajanje lupin v tla bo izboljšalo tudi njihovo strukturo ter dolgoročno rodovitnost.