  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VRTNARJENJE

Jajčne lupine so darilo vrtu, preverite, za kaj vse jih lahko uporabite

So preprosta in trajnostna rešitev za lepši vrt brez vsakršnih odpadkov.
Široko uporabne so tudi v vrtnarstvu. FOTO: Eva-foreman/Getty Images

Polži se jajčnim lupinam izogibajo. FOTO: Andreas Häuslbetz/Getty Images

Ko so sadike pripravljene za presajanje, jih lahko s celo lupino posadimo v zemljo. FOTO: Bong Hyunjung/Getty Images

L. K.
 9. 4. 2026 | 06:17
3:21
A+A-

Če še imate v hladilniku kak pirh, lupin nikar ne vrzite v smeti. Ta vsakdanji kuhinjski odpadek lahko dobi nov, predvsem pa koristen namen – na našem vrtu. Jajčne lupine so lahko dragocen dodatek k prehrani ptic, ki prihajajo na naša dvorišča, pomlad pa je idealen čas, ko jim ga lahko ponudimo. Jajčne lupine so izjemno bogate s kalcijem in minerali. Ptice potrebujejo dodaten kalcij, zlasti po sezoni gnezdenja, poudarjajo naravovarstveniki. Ravno spomladi imajo samice povečane potrebe po teh hranilih, saj jim pomagajo pri tvorbi močnih jajčnih lupin, kar neposredno vpliva na uspešno izvalitev ter večje možnosti za preživetje mladih ptic. Strokovnjaki opozarjajo, da lupin ne smemo kar tako puščati na krmilnici. Surove namreč lahko vsebujejo bakterije, kot je, denimo, salmonela, ki lahko močno ogrozi zdravje ptic, lupine moramo najprej toplotno obdelati.

Postopek je preprost: sperimo jih z vročo vodo ter jih razporedimo po pekaču. Položimo jih v pečico, ogreto na 120 stopinj, in jih pecimo približno deset minut. Zatem jih ohladimo. Postati morajo krhke, takšne, da se zlahka lomijo. Ko so pripravljene, jih zdrobimo na res zelo majhne koščke. To je pomembno, saj se lahko z večjimi deli ptice zadušijo. Tako pripravljene lupine položimo v krmilnico ali preprosto posujemo po vrtu. Še posebno jih bodo cenili sinice, vrabci, kosi, ščinkavci in taščice, obstaja velika verjetnost, da bo naš vrt postal njihovo priljubljeno zbirališče.

Vir kalcija

Niso koristne le za ptice, zelo široko uporabne so tudi v vrtnarstvu, zlasti če prisegamo na bolj naravne in ekološke rešitve. Ko jih zdrobimo na drobne koščke, skorajda v prah, bodo postale dragocen vir kalcija, ki bo pomagal krepiti rastlinske celice in spodbujal zdravo rast. Kalcij je, denimo, še kako pomemben za rastline, kot so paradižnik, paprika in bučke, saj preprečuje pojav gnilobe na plodovih. Dodajanje lupin v tla bo izboljšalo tudi njihovo strukturo ter dolgoročno rodovitnost.

Pa še ena praktična vrednost obstaja: govorimo o vlogi jajčnih lupin pri zaščiti pred škodljivci. Ostrim robovom zdrobljenih lupin se izogibajo polži in lazarji, zato delujejo kot naravna pregrada. S to metodo lahko občutno zmanjšamo škodo na mladih rastlinah, zlasti v kombinaciji z drugimi naravnimi zaščitnimi ukrepi. Lupine posujemo okoli rastlin ali po robovih gredic, tako bomo ustvarili pas, ki se mu bodo polži izognili. Jajčne lupine lahko uporabimo tudi kot del komposta, v katerem se bodo postopoma razgrajevali, mešanico pa bogatili z minerali. Če jih bomo prej dodobra zdrobili, bo razgradnja še hitrejša in učinkovitejša. Pa še nekaj o biorazgradljivosti: polovico jajčne lupine napolnimo s substratom in vanjo posadimo seme. Ko so sadike pripravljene za presajanje, jih kar z lupino vred posadimo neposredno v zemljo, jajčna lupina se bo razgradila in poskrbela za dodatna hranila.

Ko so sadike pripravljene za presajanje, jih lahko s celo lupino posadimo v zemljo. FOTO: Bong Hyunjung/Getty Images
vrtvrtnarjenjejajčne lupinehranilaškodljivci
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki