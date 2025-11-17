Jasni znaki, da ste preboleli bivšega ali bivšo

Se spomnite, kako je bilo tik po razhodu? Vse, kar ste videli ali doživeli, vam je v spomin priklicalo nekdanjo ljubezen: hoja po ulici, pogled na pokrajino, poslušanje določene pesmi. Lahko je bilo nekaj pomembnega ali pa nekaj povsem naključnega, kot je oblačno nebo. Nič ni pomagalo, bivša ljubezen je v vaših mislih igrala glavno vlogo.
Sedaj pa dnevi in tedni minevajo, ne da bi pomislili nanjo. Super, zadeve se vračajo v normalne tirnice, Thougt Catalog pa niza jasne znake, da ste v življenju obrnili nov list.
Nekaj, kar vas nekoč je vsakič zbodlo, sedaj ne pomeni nič posebnega. Vidita se in naslednji trenutek se s tem ne ubadate več.
Ne primerjate teles ali tehnik, spolnost ni več vir spominov, temveč novega užitka.
Na srečo čas vse pozdravi.
Če je v vas še vedno sovraštvo, pomeni, da je še vedno prisoten/prisotna v vaših čustvih.
Če tega ne čutite več, je nekdanja ljubezen res samo še nekdanja ljubezen.
Ko ste imeli zlomljeno srce, je bilo to izčrpavajoče; v pogovor ste skušali vsiliti bivšega, da bi prijatelji govorili o njem. Preverjali ste družabna omrežja in skušali ugotoviti, kako živi.
Sedaj niti pomislite ne več, da bi to počeli.
Zveni kot patetična zmaga, a v resnici je to res velik napredek v razmišljanju.
Po razhodu je ljubezen postala nekaj, česar ste se bali. Niste se ji želeli prepustiti, saj vas je bilo strah ponovnega razočaranja.
Zdaj ste odprti za nove možnost in verjamete, da boste nekoč spet nekoga ljubili.
Po razhodu ljudje pogosto idealizirajo odnos, ali mislijo, da je bil grozna, sedaj nanj gledate objektivneje in veste, da je bil, tako kot vsako razmerje, mešanica dobrega in slabega ter nanjo gledate le še kot na izkušnjo, ki je bila svojevrstna šola in vas je obogatila s pomembnimi lekcijami za prihodnost.
Skoraj, denimo vsaj v 90-odstotno.