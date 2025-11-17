Jasni znaki, da ste preboleli bivšega ali bivšo

Se spomnite, kako je bilo tik po razhodu? Vse, kar ste videli ali doživeli, vam je v spomin priklicalo nekdanjo ljubezen: hoja po ulici, pogled na pokrajino, poslušanje določene pesmi. Lahko je bilo nekaj pomembnega ali pa nekaj povsem naključnega, kot je oblačno nebo. Nič ni pomagalo, bivša ljubezen je v vaših mislih igrala glavno vlogo.

Sedaj pa dnevi in tedni minevajo, ne da bi pomislili nanjo. Super, zadeve se vračajo v normalne tirnice, Thougt Catalog pa niza jasne znake, da ste v življenju obrnili nov list.

FOTO: Gettyimages

Srečanje v javnosti vam ne zagreni dneva

Nekaj, kar vas nekoč je vsakič zbodlo, sedaj ne pomeni nič posebnega. Vidita se in naslednji trenutek se s tem ne ubadate več.

Spati z nekom drugim ni vrnitev v preteklost

Ne primerjate teles ali tehnik, spolnost ni več vir spominov, temveč novega užitka.

Začnete pozabljati stvari o zvezi, za katere ste mislili, da so bile pomembne in dragocene

Na srečo čas vse pozdravi.

FOTO: Gettyimages

Ne sovražite ga/je več

Če je v vas še vedno sovraštvo, pomeni, da je še vedno prisoten/prisotna v vaših čustvih.

Če tega ne čutite več, je nekdanja ljubezen res samo še nekdanja ljubezen.

Ne spremljate obsesivno spletnega življenja in ne iščete informacij drugje

Ko ste imeli zlomljeno srce, je bilo to izčrpavajoče; v pogovor ste skušali vsiliti bivšega, da bi prijatelji govorili o njem. Preverjali ste družabna omrežja in skušali ugotoviti, kako živi.

Sedaj niti pomislite ne več, da bi to počeli.

FOTO:Rido Franz/Gettyimages

Če/ko vas povabi na pijačo, lahko rečete ne in to mislite resno

Zveni kot patetična zmaga, a v resnici je to res velik napredek v razmišljanju.

Ne bojite se več ljubiti nekoga drugega

Po razhodu je ljubezen postala nekaj, česar ste se bali. Niste se ji želeli prepustiti, saj vas je bilo strah ponovnega razočaranja.

Zdaj ste odprti za nove možnost in verjamete, da boste nekoč spet nekoga ljubili.

Postali ste iskreni glede tega, kaj je zveza res bila in kaj je pomenila za vas

Po razhodu ljudje pogosto idealizirajo odnos, ali mislijo, da je bil grozna, sedaj nanj gledate objektivneje in veste, da je bil, tako kot vsako razmerje, mešanica dobrega in slabega ter nanjo gledate le še kot na izkušnjo, ki je bila svojevrstna šola in vas je obogatila s pomembnimi lekcijami za prihodnost.

FOTO: Ilona Titova/Gettyimages

Ko rečete, da ste srečni, ker je v novi zvezi, to tudi mislite

Skoraj, denimo vsaj v 90-odstotno.