Je lahko to že edini avto v družini? Škoda Epiq preseneča s prostorom in porabo (FOTO)

ŠKODA JE VSE BOLJ NAELEKTRENA

Epiq je nov vstopni model češke znamke; prevozili smo prve kilometre, za volanom ne prinaša razburljivosti, a to ni nujno slabo

Škoda že doslej ni bila brez električnih avtomobilov. Najprej je bil enyaq, ki je bil že večkrat prenovljen, pa potem kompaktnejši elroq, zdaj sta na vrsti še dva, vsak na svojem koncu, doslej največji peaq in najmanjši epiq. Vsekakor je epiq tisti model, ki naj češko znamko pelje v poudarjeno množično električnost. Čeprav je epiq član nove družine manjših električnih avtomobilov koncerna Volkswagen, ga z njimi le ni mogoče zamešati. Z lučmi v obliki črke T, masko, ki z režami, vgrajenimi v odbijače, malce spominja na jeepa, izstopa napis znamke Škoda na širokem zadnjem stebričku. Hišna ...