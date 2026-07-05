Je nekaj posebnega: škotski izumitelji so predstavili nenavaden cvetlični lonec

Podjetje Potr je predstavilo nov cvetlični lonec helix, ki raste ob rastlini. Izdelek je nastajal skoraj dve leti, razvojna pot pa je vodila od papirnatih modelov do 1132 delujočih prototipov. Navdih za izdelek sta bila dva sistema zlaganja: prvi je origami, tradicionalna japonska umetnost prepogibanja papirja, drugi pa tehnika zlaganja struktur, ki jo uporabljajo v vesoljski agenciji Nasa pri oblikovanju vesoljskih tehnologij, kjer mora biti oprema pred razprtjem kompaktna.

Razvili so lonec, ki lahko svojo prostornino zemlje poveča za osemkrat, saj se iz kompaktne posode s prostornino 0,25 litra razširi na dvolitrski lonec. Dodatni novi lonci niso več potrebni, ker rastline ni treba presajati v večje posode, saj lahko uporabnik lonec preprosto zavrti in razširi ter okoli obstoječih korenin doda svežo zemljo.

Ima tudi sistem za zalivanje.

Andrew Flynn, soustanovitelj podjetja Potr, pravi: »Presajanje zahteva nekaj samozavesti, naš cvetlični lonec pa omogoča, da je rastlina v isti posodi od faze semena ali potaknjenca pa vse do stopnje, ko je že dobro razvita.« Njihova posoda za rastline ima tudi skrit rezervoar za vodo in vpojni stenj, ki rastlini omogočata samodejno uravnavanje oskrbe z vodo za obdobje do dveh tednov.

Lonec je po predstavitvi na platformi Kickstarter že pritegnil zanimanje ljudi po vsem svetu. Čeprav končna cena še ni določena, pričakujejo, da bo maloprodajna cena posameznega lonca ob začetku redne prodaje, ki jo načrtujejo oktobra, znašala približno 30 funtov, kar je okoli 35 evrov. To pa ni prvi posebni izdelek podjetja Potr, saj so leta 2019 na Kickstarterju predstavili svoj prvi izdelek – samozalivalni lonček za rastline, ki je bil navdihnjen z origamijem in je doživel uspeh.