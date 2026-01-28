  • Delo d.o.o.
BREZ ZATISKANJA OČI

Je povsod okoli nas: psihologinja razkriva dejstva o varanju, ki se jih mora zavedati vsak

Nekatera dejstva o varanju so očitna, druga ne tako zelo.
M. Fl.
 28. 1. 2026 | 19:44
4:26
A+A-

Psihoterapevtka Lauren LaRusso se je potem, ko je odkrila, da ima njen mož afero, specializirala za področje nezvestobe. Na terapije k njej prihajajo prevarani, tisti, ki varajo, samski, ki so vključeni v ljubezenski trikotnik … in vsak ima svoje razloge. Na podlagi izkušenj z njimi razkriva dejstva o nezvestobi, ki bi jih moral poznati vsak.

Je povsod okoli nas

Ker nezvestobo pogosto dojemamo kot popoln razpad zveze, nam je o njej neprijetno govoriti. A mnogi ljudje so varali ali bili prevarani. Po podatkih Ameriškega psihološkega združenja se 50 odstotkov zakonov konča z ločitvijo, pri čemer je od 20 do 40 odstotkov ločitev posledica afere. Med tistimi, ki ostanejo v zakonu, je nezvestoba še vedno zelo pogosta, afere pa so lahko razkrite ali vse življenje ostanejo skrivnost. »Zato nikoli ne bomo imeli natančne statistike, a verjetno lahko rečemo, da vsaj 50 do 75 odstotkov ljudi doživi prevaro,« je prepričana.

Ženske so enako krive

Dolga leta je veljal stereotip, da moški varajo pogosteje kot ženske, vendar jih po besedah LaRussojeve ženske dohitevajo. Sama ni povsem prepričana, zakaj, dejstvo pa je ima med svojimi strankami enako število prevaranih moških kot žensk.

Nekateri so bolj nagnjeni k varanju

Kar zadeva osebnostne tipe, terapevtka pravi, da so nekateri ljudje bolj nagnjeni k nezvestobi kot drugi. Prvi tip je očiten: pri osebah z močnejšimi narcističnimi težnjami je večja verjetnost, da bodo varale, saj potrebujejo nenehno potrjevanje. Potrebujejo več zunanje spodbude, katere jim ena sama oseba ne more dati. Druga, manj očitna osebnostna lastnost, ki jo opaža pri tistih, ki so varali, je izogibanje. Afere so namreč, vsaj kratkoročno, način izogibanja konfliktom v zakonu. Namesto da bi težave reševali s partnerjem, se ti ljudje obrnejo na drugo osebo. Poudarja, da je izogibanje konfliktom eden največjih dejavnikov tveganja.

Ne ignorirajte dokazov

Ko je sama prvič posumila, da jo mož vara, je pod kavčem našla več skrivnostnih daril, med njimi tudi darilni račun Amazona. Na Amazonu je ugotovila, da je pošiljatelj neznana ženska, a si je njen mož izmislil razlago, ki sicer ni imela smisla, a ji je verjela. Danes obžaluje, da ni zaupala temu, kar je videla, ampak temu, kar ji je partner govoril.

Afere povzročajo zasvojenost

Razlogov, zakaj ljudje varajo, je nešteto, eden izmed njih pa je, da je nezvestoba lahko podobna drogi. Zaradi občasnih stikov ter nihanj med vzponi in padci afere ustvarjajo vrsto zasvojenosti. Poleg tega nezvestoba v možganih sprošča različne kemikalije, kot so kortizol, dopamin in oksitocin. To so iste kemikalije, ki se sproščajo ob zaužitju droge ali alkohola.

Previdno z vprašanji

Ko ljudje izvedo, da so bili prevarani, pogosto postavljajo veliko vprašanj. Čeprav je to povsem normalno, terapevtka pri izbiri teh svetuje previdnost. Nekatere informacije so koristne in lahko vplivajo na odločitev, ali boste v zvezi ostali ali jo zapustili. Druge  so nesmiselne in boleče podrobnosti le prilijejo olje na ogenj in povzročajo dodatne travme. Odsvetuje vprašanja, ki vodijo v primerjanje, in priporoča, da dobro premislite, ali si res želite slišati vse podrobnosti o spolnosti. Nekaterih stvari morda ne boste mogli pozabiti, kar je še posebej škodljivo, če se odločite zvezi dati drugo priložnost.

Sprejemanje namesto odpuščanja

Če je imel vaš partner afero, mu po besedah LaRussojeve ni treba odpustiti. To ne pomeni, da bi mu morali zameriti. Sprejemanje namesto odpuščanja vam lahko prinese prepotreben mir. Z drugimi besedami: sprejmite tisto, kar se je zgodilo, dovolite si občutiti bolečino, vendar naj vas ta ne obremenjuje več. Povsem v redu je, če ne odpustite neodpustljivega, sprejemanje pa je tisto, kar osvobaja.

