Je velikost res pomembna? Študija je odkrila tisto, česar je mnoge strah

Izvedli so jo znanstveniki z Univerze zahodne Avstralije, v njej je sodelovalo več kot 800 udeležencev, okoli 600 moških in 200 žensk. Ti so ocenjevali računalniško generirane moške figure, ki so se razlikovale po višini, obliki telesa in dolžini penisa. Ženske so ocenjevale privlačnost, moški pa ali, kolikšno grožnjo bi jin figure predstavljale kot tekmeci. Rezultati so pokazali, da so ženske like pogosteje ocenile kot privlačne, če so bili moški višji, s tako imenovano V-obliko telesa (široka ramena, ozki boki) in večjim penisom. Vendar učinek velikosti ni neskončen: po določeni meji povečanje velikosti ni pomembno zvišalo ocene privlačnosti.

FOTO: Gettyimages

Evolucijski pogled

Raziskovalci pojasnjujejo, da bi dolžina moškega spolnega uda lahko postala indikator privlačnosti in konkurence, ne zgolj biološka funkcija. V tem smislu lahko večji deluje kot seksualna dekoracija, ki signalizira določene genetske ali fizične prednosti. Znanstveniki poudarjajo, da privlačnost ni zgolj fizična. Drugi dejavniki, kot so osebnost, obraz in družbena privlačnost, igrajo prav tako pomembno vlogo pri izbiri partnerja. Čeprav študija ponuja zanimiv vpogled v dojemanje privlačnosti, je ta vedno kombinacija več dejavnikov: fizičnih, čustvenih in socialnih. Študija sicer kaže, da lahko določene fizične lastnosti, kot so oblika telesa in velikost penisa, vplivajo na prvi vtis in oceno privlačnosti, vendar so le en del širše slike.