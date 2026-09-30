Jeep compass tretje generacije: drugačen od prednikov (FOTO)

Ime je dobro znano, toda avtomobil ima malo skupnega s svojimi predniki. Jeep compass tretje generacije nagovarja ljudi, ki cenijo predvsem podobo terenskih modelov, a ne potrebujejo dejanskih terenskih lastnosti. Pozabite na čas, ko je bil jeep compass pristen terenski avtomobil s pogonom na vsa štiri kolesa in dizelskim motorjem. Pred približno desetimi leti smo ga na mednarodni predstavitvi druge generacije vozili čez drn in strn po portugalskih gozdovih in preizkušali vse možne nastavitve čistokrvnega terenca, toda ti časi so (nepreklicno?) mimo.

Resda je compass z novo generacijo ohranil ime, toda pogon ima samo na prednji kolesi.

Resda je compass nove generacije ohranil ime, vendar ima pogon samo na prednji kolesi, poganja ga 1,2-litrski bencinski turbomotor in v hibridni povezavi z elektromotorjem (48 V). Od bistva je ostala samo še podoba. Ta nikakor ni slaba. Compass s prednjo masko s sedmimi režami, bolj agresivnimi blatniki in dolžino 4,5 metra vsekakor deluje kot terenski avtomobil. Tudi v notranjosti so uporabili bolj trpežne materiale, kar olajša čiščenje sedežev, posebne pa so preproge, na katerih je plastična imitacija manjših kamnov in blata. In to je bistvo – vse skupaj je predvsem imitacija.

Do sto kilometrov na uro se požene v desetih sekundah. Foto: Gašper Boncelj

Malce nostalgije po pravem terencu vzbujata še vozna programa vožnje po blatu in snegu, s čimer se prilagaja predvsem sistem proti zdrsu pogonskih koles, prav tako je spremenjena odzivnost sklopke. Program snow zmanjša razpoložljivo moč, program sand/mud pa spremeni ESP in prestavljanje. A vse to ima svoj smisel. Compass so postavili na isto platformo, kot jo imajo podobni modeli Peugeota, Citroëna in Opla, s čimer so zmanjšali stroške, z vsem drugim pa so se prilagodili razmeram na trgu. Vse več ljudi namreč išče večje avtomobile, v katerih se sedi bolj pokončno, a jih uporabljajo zgolj za vsakodnevno umirjeno vožnjo po asfaltiranih cestah. Prostora v potniški kabini je dovolj. V drugi vrsti lahko sedijo dva odrasla potnika ali trije otroci, prtljažnik ima 550 litrov prostornine, ob podrti drugi klopi 1561 litrov. V notranjosti je treba pohvaliti še kakovost materialov in zvočno izolacijo. Morda kdo misli, da je motorni sklop šibek, toda v praksi se izkaže za povsem dostojnega, sploh pri vsej gneči in omejitvah na slovenskih cestah. Bencinski motor premore 136 konjskih moči (100 kW), elektromotor 28 konjev (21 kW), sistemska moč pa je 145 konjev (106 kW). Menjalnik je samodejni s šestimi stopnjami. Štirikolesni pogon je z novo generacijo sicer na voljo v povsem električnem compassu.

Jeep compass 1.2 e-hybrid Zastopnik: Avto Triglav Cena: 35.490 evrov

(testni 37.270 evrov) Euro NCAP (2025): ***** Izpust CO 2 : 127–132 g/km

Do stotice se požene v desetih sekundah, končno hitrost ima pri 188 kilometrih na uro. Med vožnjo je stabilen, brez nadležnega nagibanja, tudi potniki pohvalijo udobnost. K temu pripomorejo dobri asistenčni sistemi, denimo ohranjanje vozila na voznem pasu. Pohvalo si zasluži poraba; s povsem normalno vožnjo jo lahko spustite pod šest litrov na sto kilometrov, kar je za tako zajeten avtomobil lep dosežek, pri sedanjih cenah goriva koristen za vse uporabnike. Cena takšnega compassa je 35.490 evrov, testni primerek stane še malce več, saj ima med drugim kamero, ki zaobjame celoten avtomobil.

V notranjosti so kakovostni materiali. Foto: Aljaž Vrabec