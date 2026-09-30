Jeep compass tretje generacije: drugačen od prednikov (FOTO)

Ime je dobro znano, toda avtomobil ima malo skupnega s svojimi predniki. Jeep compass tretje generacije nagovarja ljudi, ki cenijo predvsem podobo terenskih modelov, a ne potrebujejo dejanskih terenskih lastnosti. Pozabite na čas, ko je bil jeep compass pristen terenski avtomobil s pogonom na vsa štiri kolesa in dizelskim motorjem. Pred približno desetimi leti smo ga na mednarodni predstavitvi druge generacije vozili čez drn in strn po portugalskih gozdovih in preizkušali vse možne nastavitve čistokrvnega terenca, toda ti časi so (nepreklicno?) mimo.
Resda je compass z novo generacijo ohranil ime, toda pogon ima samo na prednji kolesi.
Resda je compass nove generacije ohranil ime, vendar ima pogon samo na prednji kolesi, poganja ga 1,2-litrski bencinski turbomotor in v hibridni povezavi z elektromotorjem (48 V). Od bistva je ostala samo še podoba. Ta nikakor ni slaba. Compass s prednjo masko s sedmimi režami, bolj agresivnimi blatniki in dolžino 4,5 metra vsekakor deluje kot terenski avtomobil. Tudi v notranjosti so uporabili bolj trpežne materiale, kar olajša čiščenje sedežev, posebne pa so preproge, na katerih je plastična imitacija manjših kamnov in blata. In to je bistvo – vse skupaj je predvsem imitacija.
Jeep compass 1.2 e-hybrid
Zastopnik: Avto Triglav
Cena: 35.490 evrov
(testni 37.270 evrov)
Euro NCAP (2025): *****
Izpust CO2: 127–132 g/km
Do stotice se požene v desetih sekundah, končno hitrost ima pri 188 kilometrih na uro. Med vožnjo je stabilen, brez nadležnega nagibanja, tudi potniki pohvalijo udobnost. K temu pripomorejo dobri asistenčni sistemi, denimo ohranjanje vozila na voznem pasu. Pohvalo si zasluži poraba; s povsem normalno vožnjo jo lahko spustite pod šest litrov na sto kilometrov, kar je za tako zajeten avtomobil lep dosežek, pri sedanjih cenah goriva koristen za vse uporabnike. Cena takšnega compassa je 35.490 evrov, testni primerek stane še malce več, saj ima med drugim kamero, ki zaobjame celoten avtomobil.