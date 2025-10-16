Jekleni žetvenik v akciji: kombajn, ki požanje, omlati in očisti v enem zamahu

OBRATI

Kombajn new holland CX 7.90 smo posneli pri spravilu koruze za zrnje; vgrajenih ima cel kup tehnologij, ki zagotavljajo uspešnost žetve.

Poleti in jeseni na poljih vidimo tudi kombajne. Kombajn je samohodni kmetijski stroj za spravilo žita, sestavljen iz žetvene, mlatilne in čistilne naprave, ki žito sočasno požanje, omlati in očisti. Izraz kombajn izhaja iz angleške besede combine, ki pomeni tudi poljedelski stroj, ki opravlja več nalog hkrati oziroma je kombinacija žetvenega stroja in mlatilnice. Lepo po slovensko bi mu lahko rekli žétvenik ali pa žitni spravljalnik. To sta izraza iz starih knjig, pa tudi iz novega Agronomskega terminološkega slovarja. Žetveno ustje je lahko od New Hollanda ali pa od kakega drugega ...