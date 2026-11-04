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Jesen je čas za umiritev

Včasih največ naredimo zase, ko si dovolimo ne početi nič.
Ena najpomembnejših jesenskih navad je opuščanje pretirane zaposlenosti. FOTO: Oliver Rossi/Getty Images
Ena najpomembnejših jesenskih navad je opuščanje pretirane zaposlenosti. FOTO: Oliver Rossi/Getty Images
M. B. Z.
 4. 11. 2026 | 06:47
3:25
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Krajši dnevi, hladna jutra in dolgi večeri nas vabijo, da upočasnimo življenjski ritem. Jesen je lahko odlična priložnost, da več pozornosti namenimo počitku, dobremu počutju in drobnim zadovoljstvom. Za umiritev živčnega sistema ne potrebujemo velikih sprememb, temveč nekaj prijetnih navad, ki jih vključimo v vsakdan. Lahko gremo na sprehod tudi v dežju. Ko se vreme ohladi, namreč večino dneva pogosto preživimo v zaprtih prostorih. Toda prav sprehodi lahko blagodejno vplivajo na naše počutje. Jutranja dnevna svetloba nam pomaga uravnavati ritem spanja in budnosti, bivanje v naravi zmanjša občutek napetosti. Tudi ko dežuje, se lahko toplo oblečemo, vzamemo dežnik in se odpravimo na krajši sprehod. Vrnitev v topel dom bo potem še prijetnejša.

Jeseni se na naše jedilnike vračajo goste zelenjavne juhe, enolončnice in topla jutranja kaša. Priprava domačega obroka je lahko tudi prijeten način sproščanja. Ko si vzamemo čas za kuhanje in pojemo brez hitenja, laže odložimo vsakodnevne skrbi. Hkrati vonj peke ustvari posebno domače vzdušje. Ko tehtamo sestavine, gnetemo testo in spremljamo vzhajanje, se osredotočimo na eno opravilo. Tako si privoščimo odmor od zaslonov in nenehnega toka informacij. Znani filmi nam prinašajo občutek varnosti. K njim se vračamo, ker že poznamo zgodbo, like in razplet. Po dnevu, polnem odločitev in nepričakovanih dogodkov, nam lahko znana vsebina ponudi prijeten oddih. Odeja, skodelica čaja in priljubljen film so lahko povsem dovolj za večer, v katerem nam ni treba razmišljati o novih obveznostih.

Lahko gremo na sprehod tudi v dežju. FOTO: Coffeeandmilk/Getty Images
Lahko gremo na sprehod tudi v dežju. FOTO: Coffeeandmilk/Getty Images
Poskusimo uvesti tudi manj hrupa in več tišine. Glasba, radijske oddaje in podkasti namreč pogosto spremljajo skoraj vsak trenutek našega dneva. Jeseni lahko poskusimo tudi drugače. Med kuhanjem pustimo telefon pri miru, na sprehod se odpravimo brez slušalk, ob čaju nekaj minut preživimo v tišini. Manj zvočnih dražljajev nam lahko pomaga, da se laže sprostimo in zberemo misli. Druženje z ljudmi, ob katerih se počutimo sprejete, je pomemben del našega dobrega počutja. Namesto zahtevnih priprav lahko prijatelje povabimo na preprosto večerjo, pripravimo velik lonec juhe in pustimo, da pogovor steče sam od sebe. Tudi osvetlitev doma prilagodimo letnemu času. Zvečer močne stropne luči zamenjamo z nežnejšo svetlobo namiznih svetilk. Tako ustvarimo prijetnejše vzdušje, manj intenzivna svetloba pred spanjem lahko podpira naš naravni ritem počitka. Ni nam treba zapolniti vsake minute. Ena najpomembnejših navad je opuščanje pretirane zaposlenosti. Ko si med opravili pustimo nekaj prostega časa, dobimo priložnost za spontan sprehod, daljši pogovor ali počitek. Tako kot drevesa jeseni odvržejo listje, lahko razmislimo, katerih obveznosti in pričakovanj ne potrebujemo več. Ni nujno, da je vsak prosti trenutek koristen ali produktiven. Včasih največ naredimo zase takrat, ko si dovolimo ne početi nič.

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