Jesen je čas za umiritev

Galerija
Krajši dnevi, hladna jutra in dolgi večeri nas vabijo, da upočasnimo življenjski ritem. Jesen je lahko odlična priložnost, da več pozornosti namenimo počitku, dobremu počutju in drobnim zadovoljstvom. Za umiritev živčnega sistema ne potrebujemo velikih sprememb, temveč nekaj prijetnih navad, ki jih vključimo v vsakdan. Lahko gremo na sprehod tudi v dežju. Ko se vreme ohladi, namreč večino dneva pogosto preživimo v zaprtih prostorih. Toda prav sprehodi lahko blagodejno vplivajo na naše počutje. Jutranja dnevna svetloba nam pomaga uravnavati ritem spanja in budnosti, bivanje v naravi zmanjša občutek napetosti. Tudi ko dežuje, se lahko toplo oblečemo, vzamemo dežnik in se odpravimo na krajši sprehod. Vrnitev v topel dom bo potem še prijetnejša.
Jeseni se na naše jedilnike vračajo goste zelenjavne juhe, enolončnice in topla jutranja kaša. Priprava domačega obroka je lahko tudi prijeten način sproščanja. Ko si vzamemo čas za kuhanje in pojemo brez hitenja, laže odložimo vsakodnevne skrbi. Hkrati vonj peke ustvari posebno domače vzdušje. Ko tehtamo sestavine, gnetemo testo in spremljamo vzhajanje, se osredotočimo na eno opravilo. Tako si privoščimo odmor od zaslonov in nenehnega toka informacij. Znani filmi nam prinašajo občutek varnosti. K njim se vračamo, ker že poznamo zgodbo, like in razplet. Po dnevu, polnem odločitev in nepričakovanih dogodkov, nam lahko znana vsebina ponudi prijeten oddih. Odeja, skodelica čaja in priljubljen film so lahko povsem dovolj za večer, v katerem nam ni treba razmišljati o novih obveznostih.