Jeseni jih ne obrezujemo, saj nekatere okrasne rastline tega ne marajo

Jeseni mnogo vrtnarjev poseže po škarjah in začnejo obrezovati okrasne rastline. Tako naj bi jih pripravili na hladnejše dni. A kot obstaja pravi čas za sajenje, obstaja tudi pravi čas za obrezovanje, in kadar poteka v neprimernem času, lahko pomeni slabšo rast, manj cvetov in večje tveganje za bolezni.

Oglejmo si šest priljubljenih vrst, ki jih jeseni ni dobro obrezovati.

Hortenzije

Tudi hortenzije pustite pri miru. FOTO: Liudmila Chernetska, Getty Images

Z bujnimi socvetji so pravi vrtni dragulji. A številne vrste, kot je denimo najbolj razširjena vrtna hortenzija (hydrangea macrophylla), že pozno poleti oblikujejo brste za naslednjo sezono. Z jesenskim obrezovanjem bi te odstranili, zaradi tega pa grmički prihodnje leto ne bodo cveteli. Jeseni je dovolj odstraniti ovenela socvetja, glavno obrezovanje naj počaka na pomlad, ko so že vidni novi poganjki.

Vrtnice vzpenjavke

Vrtnici odstranimo le odcvetele cvetove. FOTO: Maryviolet, Getty Images

Pogosto tvorijo bujne poganjke in po cvetenju lahko delujejo nekoliko zapuščene, vendar jesen ni pravi čas za škarje. V tem obdobju se rastlina pripravlja na počitek in vsak rez jo lahko po nepotrebnem izčrpa. Jesensko obrezovanje lahko spodbudi rast poganjkov, a ti do zime ne bodo dovolj utrjeni, da jim mraz ne bi škodoval. Pravi čas za obrezovanje je pomlad, ko mine nevarnost pozebe. Do takrat je dovolj odstraniti ovenele cvetove in jih nežno podpreti.

Španski bezeg

Vrtna klasika, znana po dišečih spomladanskih cvetovih. Zanj je značilno, da brste za naslednjo sezono razvija že poleti, ti v pripravljenosti ostanejo vse do spomladanskega cvetenja. Z jesenskim obrezovanjem bi te brste odstranili in španski bezeg prihodnjega maja ne bo cvetel. Najbolje ga je obrezati takoj po cvetenju, preden se oblikujejo brsti. Jeseni mu odstranite le suhe veje.

Septembra že nastavijo brste, nikar jim jih ne porežimo.

Magnolija

Ko gre za obrezovanje, je zelo občutljiva rastlina. Zlasti ji škoduje jesensko, saj so njene veje septembra še polne sokov, zato lahko rezi povzročijo poškodbe, zaradi katerih je dovzetnejša za bolezni. Poleg tega jeseni že oblikuje cvetne brste za spomladansko cvetenje, ki jih tako lahko zlahka nenamerno odstranite. Najbolje jo je oblikovati takoj po cvetenju.

Potonike

Vsako leto razveselijo z bogatimi in dišečimi cvetovi, vendar le če jeseni niso obrezane. Njihova vegetacija namreč še poteka: listi zbirajo hranila in jih pošiljajo v korenine, da bi rastlina imela dovolj moči za naslednjo sezono. Jesensko obrezovanje jim odvzame dragoceno energijo. Najbolje je počakati, da stara stebla povsem odmrejo, šele nato jih odstranite, običajno pozno v jeseni ali v začetku zime. Tako ima možnost bujno cveteti v naslednji sezoni.

Azaleje

Spomladi na vrt prinesejo barvo in življenje, a zahtevajo posebno nego. Tako kot španski bezeg brste oblikujejo poleti, čez zimo pa ostanejo pripravljeni za naslednjo sezono. S septembrskim obrezovanjem bi odstranili te brste in s tem preprečili cvetenje. Najbolje jih je obrezati takoj po spomladanskem cvetenju, jeseni pa odstraniti le suhe veje.