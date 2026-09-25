Jesenska modna igra: od čokoladno rjavih torbic do 'statement' nakita

Jesen je čas, ko se garderoba odene v bogatejše barve in toplejše materiale – letošnja čokoladno rjava je pravi modni hit –, modni dodatki pa so tisti, ki poskrbijo, da videz ne postane dolgočasen. Letošnja sezona prinaša zanimivo mešanico elegance, retro navdiha in izrazitega maksimalizma. Namesto neopaznih detajlov so to jesen v ospredju dodatki, ki imajo značaj in lahko spremenijo celoten videz.

Med največjimi zvezdami sezone ostajajo torbice. Posebno aktualne so različice iz semiša pa modeli z videzom krokodilje kože, ki tudi preprostemu kroju dodajo občutek razkošja. V ospredju so mehke hobo torbice, večji modeli in podolgovate torbice, ki jih nosimo čez ramo. Jesenska paleta ostaja prefinjena: izstopajo čokoladno rjava, konjak, bordo in olivno zelena.

Letošnja jesen spodbuja igranje z dodatki.

Vrnitev brošk

Usnjene rokavice, tudi daljše različice, se vračajo. FOTO: Evemilla/Getty Images

Po obdobju diskretnega nakita se vračajo izraziti kosi. Veliki uhani, masivne zapestnice, dolge ogrlice in prstani z barvnimi kamni niso več zgolj pika na i, ampak osrednji del kombinacije. Posebno zanimivo je kombiniranje različnih kovin in retro oblik, s katerimi lahko tudi minimalističen outfit dobi modni značaj.

Svilene rute ostajajo eden najbolj vsestranskih dodatkov. Lahko jih zavežemo okoli vratu, ovijemo okoli ročaja torbice ali uporabimo kot pas. Vračajo se tudi broške, ki jih lahko pripnemo na plašč, suknjič ali pletenino. Pri pasovih so opazne širše in bolj izrazite različice, zlasti modeli z zanimivimi kovinskimi zaponkami.

Hladnejši dnevi so odlična priložnost za eleganten dodatek, ki je hkrati praktičen. Usnjene rokavice, tudi daljše različice, se vračajo v ospredje, medtem ko klobuki iz volne in filca dobivajo pomembno vlogo pri jesenskem plastenju.

Letošnja jesen tako spodbuja predvsem igranje z dodatki. Namesto popolnoma usklajenega videza lahko kombiniramo različne teksture, barve in materiale. Modni dodatek ni več le praktičen predmet, ampak način izražanja osebnega sloga. Dovolj je že zanimiva torbica, opazni uhani ali svilena ruta, da tudi osnovna kombinacija kavbojk, puloverja in plašča deluje premišljeno ter aktualno.