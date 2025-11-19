Kaj je peniafobija in zakaj bi nas moralo skrbeti

Neopazno, a vztrajno se med mladimi širi posebna oblika tesnobe. Peniafobija, ki je še vedno premalo poznana širši javnosti, označuje strah pred revščino oziroma pred tem, da bi človek postal reven.

Med najstniki in mladimi odraslimi je vse pogostejša. Gre za pojav, ki razkriva globoko ukoreninjene strahove sodobne generacije in nosi resne psihološke posledice.

Generacija pod stalnim pritiskom

Čeprav se izraz redko uporablja, je težava vseprisotna: gre za paralizirajočo tesnobo, ki prizadene mlade, že tako obremenjene z ekonomskimi, družbenimi in čustvenimi negotovostmi.

Nekdaj obrobna stiska je med strokovnjaki vse pogostejša tema, saj so njene posledice vse bolj vidne. Lahko vodi v kronični stres, motnje prehranjevanja, nespečnost ali celo umik iz družbenega življenja.

FOTO: Gettyimages

Njen porast ni razumljiv brez konteksta, v katerem se pojavlja. Ob pandemiji covida-19 so številni mladi nenadoma občutili negotovost: izguba študentskih služb, težave pri plačilu najemnine … Ta izkušnja je pustila trajen občutek ranljivosti in strah, da se lahko ekonomska stabilnost sesuje v enem samem dnevu.

Pritisk je tako psihološki kot kulturni, okrepljen z dominantnimi pripovedmi o uspehu, dosežkih in neuspehu. Kot pojasnjuje otroška psihiatrinja Marie-Rose Moro: »Tekma za uspehom je postala okvir za vse. Kot da nesposobnost biti prvi postavlja pod vprašaj celotno življenje.«

Vloga družbenih omrežij pri ustvarjanju tesnobe

Družbena omrežja ta strah še stopnjujejo. Na instagramu, tiktoku ali snapchatu prevladujejo idealizirane različice življenja: popolna stanovanja, eksotična potovanja, luksuzna oblačila, hiter poklicni uspeh. Mnogim mladim je tak svet nedosegljiv, zato se pojavljata občutek osebnega neuspeha in nesposobnosti.

FOTO: Gorodenkoff/Gettyimages

Pri nekaterih to preraste v stalni strah, da bodo, če v kratkem času ne dosežejo določenega materialnega standarda, v življenju propadli.

Nenehno primerjanje z drugimi in splošni pesimizem glede ekonomske in bivanjske prihodnosti ustvarjata plodna tla za razvoj peniafobije in z njo povezanih čustvenih stisk.

Raznoliki in pogosto nevidni simptomi

Peniafobija se ne izraža vedno očitno. Pogosto se skriva v vsakdanjih navadah: strogo izogibanje porabi denarja, pretirana varčnost, zavračanje druženja ali projektov, ker predstavljajo tveganje za prihodnost. Pri nekaterih se pojavijo širše čustvene motnje: tesnobnost, motnje hranjenja, depresivne epizode.

V težjih primerih strah preraste v obsesijo, ki jo spremljajo vsiljive misli in telesni simptomi, kot so glavoboli, kronična utrujenost ali razbijanje srca. Občutek stalne ogroženosti onemogoča mirno načrtovanje prihodnosti.

FOTO: Gettyimages

Kako omiliti strah pred ekonomskim nazadovanjem?

Splošne rešitve ni, lahko pa nekaj korakov mladim pomaga povrniti občutek stabilnosti:

Upravljanje misli in dihanja. Dihalne vaje in meditacija lahko ublažijo nenadne izbruhe tesnobe. Kognitivno preoblikovanje temnih misli pa pomaga vzpostaviti bolj realistične in manj grozeče interpretacije.

Dihalne vaje in meditacija lahko ublažijo nenadne izbruhe tesnobe. Kognitivno preoblikovanje temnih misli pa pomaga vzpostaviti bolj realistične in manj grozeče interpretacije. Oddaljevanje od družbenih primerjav. Zavedati se je treba, da družbena omrežja prikazujejo izbrano, stilizirano resničnost. Vsako življenjsko pot vodi svoj ritem, mnogi tuji uspehi pa so rezultat skrbno izbranih trenutkov.

Zavedati se je treba, da družbena omrežja prikazujejo izbrano, stilizirano resničnost. Vsako življenjsko pot vodi svoj ritem, mnogi tuji uspehi pa so rezultat skrbno izbranih trenutkov. Sledenje lastnemu razvoju. Uspeh ne sledi enotni časovnici. Cenjenje postopnosti, procesa in osebnega razvoja lahko bistveno zmanjša pritisk, ki ga občutijo mnogi mladi.

Uspeh ne sledi enotni časovnici. Cenjenje postopnosti, procesa in osebnega razvoja lahko bistveno zmanjša pritisk, ki ga občutijo mnogi mladi. Strokovna pomoč. V resnejših primerih je pogovor s psihologom ali psihiatrom koristen za razumevanje izvora tesnobe in razvijanje učinkovitih strategij spoprijemanja t njo.

Opozorilni znak našega časa

Pojav peniafobije med mladimi ni le začasen trend, temveč opozorilo. Razkriva globoko ukoreninjeno nezaupanje v prihodnost ter občutek nestabilnosti in ogroženosti.

Prav tako razgalja psihološko breme družbenih pričakovanj in modelov uspeha, ki se danes izjemno agresivno vsiljujejo, piše MSN.

FOTO: Viktor_gladkov/Gettyimages

Ali je to priznana fobija?

Izraz peniafobija ni uradno uvrščen v diagnostične priročnike, vendar se uporablja kot opisni termin za finančno anksioznost, ki je lahko zelo intenzivna in se približuje uradno priznanim fobijam.